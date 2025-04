Viernes Santo en Valencia: horarios y procesiones de la Semana Santa Marinera el 18 de abril

Nacho Ortega Valencia Viernes, 18 de abril 2025, 00:36 Comenta Compartir

La Semana Santa Marinera 2025 celebra este 18 de abril el Viernes Santo,el día en el que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret en el monte Calvario.​​​ En Valencia es el día en el que el mar recupera todo su protagonismo cuando los Cristos son llevados a la playa, donde se elevará una oración en memoria de los marineros fallecidos, mientras en la orilla, el personaje bíblico representando a la Madre Dolorosa depositará unas flores sobre las olas. Es el preludio de un día cargado de emociones que se iniciará con los Vía Crucis y terminará con la procesión del Santo Entierro

Puedes consultar el programa de actos completo publicado por la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera para 2025.

También puedes consultar la previsión del tiempo en Valencia para los próximos días.

Viernes Santo, 18 de abril

18:30 Acto Colectivo de la Procesión General del Santo Entierro. Itinerario: pz. de la Virgen de Vallivana, calle Pintor Ferrandis, plaza Iglesia de los Ángeles, calle Pedro Maza, calle Remonta, calle de la Reina, plaza Semana Santa Marinera, calle Dr. Juan José Dómine, avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, calle Ernesto Anastasio, calle Francisco Cubells, calle del Rosario, plaza de la Iglesia del Rosario, donde finalizará.

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

09:30 Rezo del Vía Crucis Parroquial en la plaza Juan Ant. Benlliure -Reales Atarazanas-.

10:30 Procesión con la participación de todas las Hmnos. y Cofradías de la Parroquia.

Itinerario: calle José Aguirre, calle Consuelo, avenida del Puerto, calle Islas Canarias, calle Isaac Peral, calle Méndez Núñez, calle Bello, avenida del Puerto, plaza Tribunal de las Aguas, Parroquia. En la puerta de la Parroquia se procederá a la representación de las últimas estaciones del Via Crucis por parte de las Cofradías y Hermandades.

Una vez finalizado el Vía Crucis, se conducirá al Sepulcro del Cristo Yacente por parte de la Hmdad. de Caballeros y Damas de la Santa Cruz, acompañado por canto del Misserere. Guardia y custodia del Cristo Yacente por la propia Hermandad.

12:30 Oficios.

PARROQUIA SAN MAURO MÁRTIR

11:00 Crucis por parte de la Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Concordia. Itinerario: calle Noguera, calle Rodrigo de Pertegás, calle Ibiza, avenida Baleares, calle Menorca, calle Rodrigo de Pertegás, calle Siete Aguas, calle Islas Canarias, calle Noguera, entrada al Templo.

18:00 Santos Oficios.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

08:00 Recogida de Bandera y Personajes Bíblicos por parte de la Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad.

09:30 Via Crucis. Itinerario: plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mariano Cuber, calle José Benlliure -en el cruce con calle Arcipreste Vicente Gallart se efectuará la representación del Santo Encuentro-, calle Arcipreste Vicente Gallart, calle del Rosario, calle Mediterráneo, plaza de la Cruz del Cañamelar -se efectuará la representación viviente del Paso de la Verónica-, calle Barraca, calle Mariano Cuber, calle Escalante, calle Arcipreste Vicente Gallart, calle del Rosario, plaza Iglesia del Rosario.

Finalizado el Via Crucis, la Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad llevará a cabo en el interior del Templo el emotivo acto de Cubrimiento de Rostro de los cofrades con motivo del duelo por la muerte del Señor y posteriormente en su local social celebrarán el acto «In Memoriam» en recuerdo de los Cofrades difuntos, oficiado por Sr. Cura párroco.

17:00 Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor. Traslado del Santísimo Cristo Yacente. Al finalizar la Procesión del Santo Entierro, la Hermandad del Santo Sepulcro efectuará el traslado del Santísimo Cristo Yacente al local sito en calle Escalante número 49, bajo.

Itinerario: plaza de la Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mariano Cuber, calle Escalante donde finalizará la Procesión.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

07:45 Encuentro de los Cristos y Oración por los difuntos en el mar. Salida del Santísimo Cristo del Salvador desde la casa agraciada –calle Padre Luis Navarro 341, bajo, hacia el lugar donde se encuentra el Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo –calle Pintor Ferrandis 35, bajo- donde se realiza el encuentro de los dos Cristos y posterior traslado en Procesión de las Imágenes hasta el cruce de la calle de la Reina con calle Amparo Guillem.

Allí se despedirán las Imágenes y hermandades, siguiendo a continuación el traslado de la Imagen del Santísimo Cristo del Salvador a la orilla de la playa, donde se rezará una oración por los difuntos en el mar y se arrojará una corona de laurel.

Tras la ofrenda, se regresará a la Parroquia para el comienzo del Via Crucis.

Itinerario: Encuentro en calle Pintor Ferrandis, calle de la Reina, calle Amparo Guillem, calle Doctor Lluch, calle Pintor Ferrandis hasta llegar a la orilla de la playa del Cabanyal. Regreso por calle Pintor Ferrandis, calle Escalante, calle la Marina, calle Arzobispo Company nº 24.

10:00 Procesión del Via Crucis con la participación de todas las cofradías, hermandades y corporaciones de la Parroquia y escenificación de varios Pasos de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

Itinerario: plaza Iglesia de los Ángeles (1.- Juicio de Jesús ante Pilatos en el interior del Templo), calle Pintor Ferrandis, plaza de la Virgen de Vallivana, calle San Pedro, calle Carlos Ros, calle Escalante (2.- Santo Encuentro), calle Escalante (3.- Paso de la Verónica), calle Vicente Guillot, calle Arzobispo Company, calle la Marina, calle Nicolau de Monsoriu, calle Conde de Alacuás, calle Felipe Vives de Cañamás, calle Antonio Juan, calle Vicente Ballester, calle Felipe de Gauna, calle Francisco Eiximenis, plaza Iglesia de los Ángeles (4.- Descendimiento Del Señor), Parroquia donde finalizará el acto.

17:00 Conmemoración de la Pasión y Muerte del Redentor. Solemne Liturgia «In Morte Domini». Lecturas, Oración Universal, Adoración de la Reliquia de la Santa Vera Cruz, de la Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz, y Comunión.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

08:00 Encuentro de los Cristos. Las imágenes del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo y el Santísimo Cristo del Salvador se encuentran y procesionan juntas. El encuentro se celebra en el domicilio del cofrade agraciado con una de estas Imágenes de forma rotatoria, llevándose a cabo este año en el domicilio del cofrade agraciado con la imagen del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, calle Pintor Ferrandis 35, bajo.

10:00 Via Crucis cantado. Concentración de la Corporación y Hermandades en la puerta de la Parroquia, calle de la Reina número 96, para dar comienzo al Via Crucis. Itinerario: Parroquia, calle de la Reina, calle Pintor Ferrandis, calle José Benlliure, calle Mediterráneo, calle de la Reina, Parroquia. Oración por los Difuntos en la orilla del Mar. Finalizado el Via Crucis Parroquial, la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, con su Imagen Titular, se desplazará a la playa -a la altura de la calle Mediterráneo- para depositar en el mar un ramo de flores y rezar una oración por todos los difuntos vinculados con la Semana Santa Marinera, por todos aquellos que han perdido la vida en sus aguas y por la paz del mundo. Itinerario: calle de la Reina, calle Amparo Guillem, calle Dr. Lluch, calle Pescadores, calle Pavía, Paseo Marítimo.

17:00 Celebración de la Pasión y Muerte del Señor con Lectura de la Pasión en la Parroquia. Adoración de la Santísima Cruz y Comunión. Al finalizar, se expondrá ante el Altar Mayor, junto a la Cruz, la imagen del Santísimo Cristo Yacente para su veneración.