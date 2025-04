Programa de actos de la Semana Santa Marinera 2025 en Valencia, con todos los horarios de las procesiones

Nacho Ortega Valencia Domingo, 6 de abril 2025, 00:12 Comenta Compartir

La Semana Santa Marinera de Valencia es una de las más singulares de toda España. Imágenes en las casas, pirotecnia en la calle, Cristos en la playa mezclados con turistas en bañador... Durante 15 días la pasión y el recogimiento pasean por el distrito Marítimo antes del jubiloso estallido del Domingo de Resurrección.

Jueves, 10 de abril

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

18:30 Procesión «El Paso Solidario», de la Hermandad del Descendimiento del Señor.

Itinerario: calle Escalante 60, travesía Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Vicente Gallart, calle Escalante, calle Mediterráneo, calle José Benlliure, calle Mariano Cuber, calle Progreso, calle Mediterráneo, calle Padre Luis Navarro, calle Mariano Cuber, calle Escalante 60, donde finalizará.

Viernes de Dolor, 11 de abril

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

18:30 Traslado de la imagen de Jesús de Medinaceli a la casa agraciada: Itinerario: calle Remonta, calle de la Reina hasta el número 288.

19:00 Misa en Honor a Nuestra Señora de los Dolores Coronada ofrecida por la Cofradía de Granaderos de la Stma. Virgen de los Dolores Coronada con imposición de medallas a los nuevos cofrades y posterior Procesión de Nuestra Señora de los Dolores, portada a hombros por sus Hombres de Trono.

Itinerario: Parroquia, avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, calle José Aguirre, calle ArquitectoAlfaro, calle Francisco Cubells, calle Ernesto Anastasio, calle José Aguirre, calle Salvador Gasull, plaza Tribunal de las Aguas, Parroquia.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

19:30 Eucaristía en honor de la Virgen de la Soledad y Procesión de la RealCofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad. Se celebrará la Eucaristía con Bendición e imposición de medallas a las nuevasclavariesas, finalizando con el canto del Himnoa Nuestra Señora de la Soledad. A continuación, Procesión con la Virgen de la Soledad bajo palio custodiada por oficiales de la Policía Local de València -Granaderos de Honor perpetuos-. Acompañados por diversas representaciones de Hermandades, Cofradías y Corporaciones de la Semana Santa Marinera.

Itinerario: plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mariano Cuber, calle Escalante, calle Arcipreste Vicente Gallart, calle Barraca, calle Mediterráneo, calle del Rosario, plaza Iglesia delRosario donde finalizará.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

18:30 Finalizará el Septenario a la Virgen de los Dolores.

19:00 Eucaristía y Procesión del Dolor. La Corporació de Granaders de la Verge celebrará, tras la Eucaristía, su Procesión del Dolor portando a costal su Imagen Titular, la Virgen Dolorosa. Itinerario: plaza Iglesia de los Ángeles, calle Pintor Ferrandis, plaza de la Virgen de Vallivana, calle los Ángeles, calle Carlos Ros, calle Escalante, calle Remonta, calle Pedro Maza a la Parroquia donde finalizará el acto.

20:00 Procesión V. Dolorosa de la GranEsperanza. La Hmdad. del Stmo. Cristo del Salvador se trasladará a la población de Benifaió, donde acompañará en Procesión a la Virgen Dolorosa de la Gran Esperanza con el facsímil del Stmo. Cristo del Salvador.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

19:30 Santo Rosario

20:00 Eucaristía cantada.

23:00 Procesión de los Siete Dolores de la Virgen que dedican los clavariosy clavariesas de María Santísima de las Angustias y su Hermandad Titular.

Itinerario: Parroquia, calle de la Reina número 96, hacia la calle Mediterráneo; calle José Benlliure; calle Arcipreste Vicente Gallart; calle Progreso; travesía del Teatro; calle Padre Luis Navarro hasta el número 103 -Sede Social de la Hermandad- donde finalizará la Procesión.

Oración de ofrecimiento de la Procesión. Calle de la Reina 96, Parroquia.

1er Dolor: C/ Mediterráneo, esquina con C/ Progreso.

2º Dolor: cruce de la calle José Benlliure y la calle Justo Vilar.

3er Dolor: calle José Benlliure 114.

4º Dolor: calle José Benlliure 9192.

5º Dolor: calle José Benlliure 65.

6º Dolor: calle Progreso 87.

7º Dolor: calle Padre Luis Navarro 103 ante el local de la hermandad, donde finalizará la Procesión y quedará entronizada la Imagen Titular. La imagen de María Santísima de las Angustias permanecerá desde el Viernes de Dolor hasta el Viernes Santo en el local social de la hermandad.

Sábado de Pasión, 12 de abril

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

19:00 Eucaristía de Presentación de la Real Hermandad de la Flagelación del Señor con Imposición de Medallas a los nuevos Cofrades y Hermanos de Honor. Al terminar, Procesión con la venerada Imagen de la Flagelación del Señor.

Itinerario: Parroquia, avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, calle José Aguirre, calle Arquitecto Alfaro, calle Francisco Cubells, calle Ernesto Anastasio, calle José Aguirre, plaza Juan Antonio Benlliure (Reales Atarazanas), plaza Tribunal de las Aguas, Parroquia.

23:00 Procesión de las Plegarias por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma. La Imagen del Santísimo Cristo de la Palma con un sudario negro recorrerá las calles del barrio acompañada de su Hermandad, feligreses y devotos. Se harán las paradas necesarias para dar lectura a las Plegarias escritas por los fieles que han querido participar en sus rogativas anónimas en esta Procesión.

Itinerario: plaza Tribunal de las Aguas, plaza Antonio Benlliure - Reales Atarazanas-, calle José Aguirre, calle San José de la Vega, calle Francisco Cubells, calle Francisco Baldomá, calle Salvador Gasull, plaza Tribunal de las Aguas, Parroquia.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

19:00 Eucaristía Acción de Gracias ofrecida por la Hermandad de la Crucifixión del Señor con lectura de la Pasión presidida por el Paso de la Crucifixión. Después tendrá lugar la imposición de crucifijos a los nuevos cofrades.

20:30 Procesión de Nuestro Señor en su Crucifixión, presidida por el Paso de Nuestro Señor en su Crucifixión portado por costaleros y acompañado por su Hermandad. El Paso con la Imagen Titular saldrá desde el interior del Templo portada por los Costaleros. La Procesión transcurrirá lentamente por las calles del Canyamelar y, en varios puntos, los Costaleros realizarán «levantas al cielo» en recuerdo de enfermos o fallecidos. Al llegar a la plaza Iglesia del Rosario, el Paso entra en el Templo rodeado de muestras de afecto del público en el que se respira una mezcla de emoción, lágrimas y alegría.

Itinerario: Parroquia, plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mediterráneo, calle José Benlliure, travesía Iglesia del Rosario, plaza Iglesia del Rosario.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

19:00 Eucaristía y Procesión del Santísimo Cristo del Perdón. En la tarde del Sábado de Pasión, la Hmdad. del Stmo. Cristo del Perdón inicia su procesión, y durante todo el recorrido sus cofrades permanecen en silencio reflexionando sobre el significado de una de las siete palabras que pronuncio Jesucristo durante su crucifixión «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen»; si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, nos perdonará también nuestro Padre celestial. Por el amor perfecto que el Señor siente por nosotros, Él nos perdona de buen grado si nos arrepentimos sinceramente y nos pide que lleguemos a ser como Él. Por lo tanto si hemos de llegar a ser como Él, debemos estar dispuestos a perdonarnos mutuamente. La Hmdad. del Stmo. Cristo del Perdón celebrará una Eucaristía, bendición e imposición de medallas.

Después, Procesión con la Imagen Titular del Stmo. Cristo del Perdón junto a distintas hermandades, cofradías y corporaciones de la Semana Santa Marinera.

Itinerario: plaza Iglesia de los Ángeles, calle Francisco Eiximenis, calle Felipe de Gauna, calle Vicente Ballester, calle Antonio Juan, calle Felipe Vives de Cañamás, calle Conde de Oliva, Calle Ramón de Rocafull, calle Marqués de Guadalest, calle Pedro Maza, plaza Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, donde finalizará la Procesión.

20:30 Procesión de Los Faroles por la Germandat de la Coronació d'Espines del Nostre Senyor Jesucrist. En el templo parroquial se celebrará el acto litúrgico: Lectura del Evangelio y ofrenda de rosas a la Virgen. Después, Procesión en la cual los cofrades, formados en dos filas, portan faroles en lugar de báculos representando la luz-Cristo en el camino del cristiano.

Itinerario: plaza de los Ángeles, calle Antonio Juan, calle Felipe Vives de Cañamás, calle Marqués de Guadalest, calle Pedro Maza, plaza de los Ángeles, calle la Marina, calle Escalante, calle Espadán, plaza de la Virgen de Vallivana, calle Pintor Ferrandis, plaza de los Ángeles donde se rezará el tercer Mistero Doloroso, la Coronación de Espinas, finalizando el acto. La Hmdad., como siempre, cerrará el acto formando un gran círculo con todos sus cofrades portando sus faroles en la Plaza de los Ángeles, en la cual las bandas acompañantes interpretarán una marcha en honor a la Imagen Titular, «Stmo. Cristo Rey de los Dolores».

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

20:00 Eucaristía con imposición de medallas a miembros de la Hermandad de la Misericordia.

20:30 Procesión de la Misericordia. Traslado del grupo escultórico de Las Tres Marías de la Hmdad. de la Misericordia. Itinerario: Parroquia, c/ de la Reina, c/ Pintor Ferrandis, c/ José Benlliure, c/ Cura Planelles, c/ Escalante finalizando la Procesión en Escalante 217, donde estarán expuestas Las Tres Marías.

Domingo de Ramos, 13 de abril

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

08:30 Recogida de personajes bíblicos de la Cofradía de Granaderos de la Santísima Virgen de los Dolores Coronada. 1

0:00 Oración y Bendición de Palmas y Ramos. Concentración de todas las hermandades y cofradías en el parque de la calle Juan Verdeguer, desde donde se dirigirán a la plaza Jesús de Medinaceli, donde se llevará a cabo la lectura de una Oración. Tras finalizar, se trasladarán juntos a las Reales Atarazanas para participar en el acto parroquial de Bendición de Palmas y Ramos.

Itinerario: calle Juan Verdeguer, calle Bello, calle Méndez Núñez, calle Río Ulla, plaza de Jesús de Medinaceli, donde se realizará el rezo de la Oración. Al concluir, se continuará por calle Lirio, calle Méndez Núñez, calle Isaac Peral, calle Islas Canarias, avenida del Puerto, calle Consuelo, calle José Aguirre, calle Salvador Gasull, plaza Tribunal de las Aguas y, finalmente, plaza Juan Antonio Benlliure -Reales Atarazanas-.

10:45 Traslado del Santísimo Cristo de la Palma, acompañado por los Estandartes de las Cofradías y Hermandades, desde la Parroquia a Atarazanas para la Bendición de Palmas.

11:00 Bendición de Palmas y Ramos y posterior Procesión. Itinerario: plaza José Antonio Benlliure, calle José Aguirre, calle Escalante, calle Correos, calle Dr. JJ Dominé, avenida del Puerto, plaza Tribunal de las Aguas, Parroquia.

12:00 Eucaristía del Domingo de Ramos. Al finalizar, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma impondrá los crucifijos a los nuevos miembros de la Hermandad.

13:00 Traslado de Nuestra Señora de los Dolores al local social, sito en la calle José Aguirre nº 25 donde permanecerá hasta el lunes de Pascua. 19:00 Eucaristía de Presentación de la Cofradía Jesús de Medinaceli con imposición de escapularios a los nuevos Cofrades, Clavariesas y Cofrades de Honor. Al finalizar, Procesión presidida por la Imagen Titular.

Itinerario: Parroquia, avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, calle Ernesto Anastasio, calle Francisco Cubells, calle Francesc Baldomà, calle Salvador Gasull, plaza Tribunal de las Aguas, Parroquia.

PARROQUIA SAN MAURO MÁRTIR

10:30 Concentración en la Parroquia para asistir a la Bendición de Ramos y Palmas. A continuación, Procesión.

Itinerario: Parroquia, calle Noguera, calle Islas Canarias, calle Dama de Elche, calle Carolina Álvarez, parque de la Pérgola donde se procederá a la Bendición, calle Trafalgar, calle Rodrigo de Pertegás, calle Noguera, Parroquia.

12:00 Santa Misa.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

08:00 Recogida de Bandera y Personajes Bíblicos por la Real cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad.

09:30 Concentración de todas las hermandades, cofradías y corporaciones en la Parroquia desde donde se dirigirán, a paso ordinario, hasta el Mercado del Cabañal donde se llevará a cabo la Bendición Interparroquial de Palmas y Ramos.

10:00 Bendición Interparroquial y posterior Procesión de Palmas y Ramos. Las hermandades, cofradías y corporaciones de la Parroquia de Ntra. Señora del Rosario se concentrarán en el Mercado del Cabañal junto a los colectivos de la Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel para una Bendición de Palmas y Ramos conjunta. Tras el acto, tendrá lugar la Procesión.

Itinerario: plaza del mercado del Cabañal, calle Justo Vilar, calle Vicente Brull, calle Mediterráneo, calle de la Barraca, calle Mariano Cuber, calle Rosario y plaza de la iglesia del Rosario donde finalizará. Tras la Procesión de Las Palmas, recogida de la Imagen del Stmo. Cristo de los Afligidos de la Casa-Museo «Salvador Caurín» de la Semana Santa Marinera de Valencia y acompañados por la Hmad. del Descendimiento del Señor, con su Cruz Guía, traslado hasta el local social de esta Hermandad, donde quedará expuesta la Imagen del Stmo. Cristo de los Afligidos y la Cruz Guía. Itinerario: Casa-Museo «Salvador Caurín» de la Semana Santa Marinera de Valencia, calle Mariano Cuber, calle José Benlliure, calle Arcipreste Gallart y calle Escalante, 60.

12:00 Eucaristía y posterior Procesión en Honor al Santísimo Cristo del Buen Acierto. Durante la Eucaristía, se procederá a la bendición e imposición de medallas a los nuevos cofrades de la Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto. A continuación, se iniciará la Procesión Traslado de su Imagen Titular al local social de la Hermandad, ubicado en la calle José Benlliure nº 91.

Itinerario: plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mariano Cuber, calle José Benlliure, calle Arcipreste Vicente Gallart, calle Barraca, calle Mediterráneo, calle José Benlliure hasta el nº 91, donde la Imagen quedará expuesta a la feligresía hasta el Viernes Santo.

19:30 Eucaristía y posterior Procesión en Honor a Jesús Nazareno. Durante la Eucaristía, ofrecida por la Hermandad del Santo Encuentro, se llevará a cabo la bendición e imposición de medallas a los nuevos cofrades. A continuación, se realizará la Procesión de la Hermandad con su trono anda y su Imagen Titular, Jesús Nazareno, por las calles de su feligresía acompañados de otras hermandades, cofradías y corporaciones.

Itinerario: plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mediterráneo, calle José Benlliure, calle Mariano Cuber, calle del Rosario, plaza Iglesia del Rosario, donde finalizará.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

10:45 Traslado Cruz Relicario. La Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz trasladará su Cruz Relicario desde su local social -calle Pedro Maza nº 26- a la plaza de la Iglesia de los Ángeles.

11:00 Bendición y Procesión de Palmas y Ramos. Tras la bendición en la plaza de la Iglesia de los Ángeles, tendrá lugar la Procesión de Palmas y Ramos por parte de todas las hermandades, cofradías y corporaciones de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, encabezada por la Vera Cruz.

Itinerario: Parroquia, calle Pintor Ferrandis, calle Escalante, calle Remonta, calle Pedro Maza, plaza Iglesia de los Ángeles, Parroquia. Posteriormente, tendrá lugar la Sagrada Eucaristía.

13:00 Eucaristía ofrecida por la Corporación de Longinos. En el transcurso de la celebración, se efectuará la imposición de insignias a los nuevos cofrades.

18:00 Bendición Colectiva de Medallas y Crucifijos de los nuevos cofrades de las distintas agrupaciones de la Parroquia y posterior imposición de las mismas por el Sr. Cura Párroco y Consiliario.

18:30 Traslado Colectivo de Imágenes a los domicilios de los cofrades agraciados.

Itinerario: plaza Iglesia de los Ángeles, calle Pintor Ferrandis, plaza de la Virgen de Vallivana, calle Espadán, calle Escalante, calle Remonta, calle Conde Melito, calle Pedro Maza, calle Conde de Alacuás, calle Ramón de Rocafull, calle Vicente Ballester, calle Sánchez Coello, calle Francisco Eiximenis, plaza Iglesia de los Ángeles y, desde allí, a los distintos domicilios donde estarán ubicadas las Imágenes durante la Semana Santa.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

10:00 Bendición Interparroquial y posterior Procesión de Palmas y Ramos. Las hermandades, cofradías y corporaciones de la Parroquia Cristo Redentor-San Rafael Arcángel se concentrarán en el Mercado del Cabañal junto a los colectivos de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario para una Bendición de Palmas y Ramos conjunta. A continuación, Procesión de Palmas y Ramos.

Itinerario: calle Mediterráneo, calle Escalante, calle Pintor Ferrandis, calle de la Reina, Parroquia. Traslado de la Imagen de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

Al término de la Procesión de Palmas y Ramos, la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor trasladará la Imagen de la Entrada de Jesús en Jerusalén a la Casa- Museo de la Semana Santa Marinera de València «Salvador Caurín». Itinerario: calle de la Reina, calle Mariano Cuber, calle del Rosario, Museo. Traslado del Cristo Yacente.

Al término de la Procesión de Palmas y Ramos, la Corporación de Sayones del Cristo Yacente procederá al traslado de la imagen del Santísimo Cristo Yacente desde la Parroquia a su sede social -calle Felipe de Gauna nº 6, bajo derecha-, acompañados por la Hermandad del Santo Cáliz de la Cena, Hermandad de María Santísima de las Angustias, Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo y la Hermandad de la Misericordia. La Imagen estará expuesta en la sede social de la Corporación, desde el Domingo de Ramos hasta el Martes Santo.

Itinerario: Parroquia, calle de la Reina, calle Mediterráneo, calle Marí Sirera, calle Martí Grajales, calle Francisco Eiximenis, calle Felipe de Gauna hasta el nº 6, la sede social de la corporación.

12:00 Eucaristía de la Festividad.

18:30 Via Crucis en el interior del templo. 19:00 Eucaristía con imposición de medallas a los nuevos miembros de las Hermandades del Santo Cáliz de la Cena y Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo.

19:45 Traslado Procesional del facsímil del Santo Cáliz de la Cena y del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo. La Hermandad del Santo Cáliz de la Cena y la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo procederán a trasladar sus Imágenes Titulares.

Itinerario: Parroquia, calle de la Reina, calle Cura Planelles. Llegados a este punto: la Hermandad del Santo Cáliz de la Cena continuará por calle Barraca, calle Mediterráneo, calle Vicente Brull hasta el nº 93, sede social de la Hermandad donde finalizará el acto procesional del traslado.

En cuanto a la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, continuará por calle Escalante, calle Remonta, calle Reina hasta llegar a su intersección con calle Pintor Ferrandis donde, en la calle Pintor Ferrandis 35, bajo, quedará entronizada su Imagen titular.

Lunes Santo, 14 de abril

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

23:00 Procesión de Recogimiento de la Real Hermandad de la Flagelación del Señor. Estaciones de Penitencia con la Imagen Titular de la Flagelación del Señor.

Itinerario: Parroquia, avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, plaza Mercado Nuevo, calle Abastos, calle José Aguirre, calle Salvador Gassull y entrada a la Parroquia.

PARROQUIA DE SAN MAURO MÁRTIR

20:00 Retreta.

Itinerario: calle Noguera, calle Islas Canarias, calle Higinio Noja, calle Carolina Alvarez, calle Trafalgar, calle Rodrigo de Pertegás, calle Siete Aguas, calle Islas Canarias, calle Noguera, Parroquia.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

19:00 Eucaristía y Procesión en Honor al Cristo de los Afligidos. La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos ofrece una Eucaristía en honor a su Imagen Titular, Patrono del Canyamelar. Durante el acto, se bendecirán e impondrán los crucifijos a los nuevos cofrades. Al finalizar, Procesión de los Afligidos –Cristo Vivo-, con la Imagen Titular del Santísimo Cristo de los Afligidos bajo palio. La Imagen será custodiada por miembros del Cuerpo Nacionalde Policía – custodios perpetuos del Santísimo Cristo de los Afligidos-, que portarán el palio a la salida, durante el recorrido y a la entrada del Cristo al Templo Parroquial.

Itinerario: plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mariano Cuber, calle Barraca, calle Mediterráneo, calle José Benlliure, calle Arcipreste Vicente Gallart, calle del Rosario, plaza Iglesia del Rosario donde, desde el balcón de la Casa Abadía, se cantará el motete Gloria a Dios en las alturas –Cant de la Carxofade Rigoberto Cortina.

Finalizada la Procesión y en el interior del Templo, se cantarán los Gozos al Santísimo Cristo de los Afligidos y se procederá al tradicional Besapiés a la Imagen.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

18:30 Via Crucis en el interior del Templo.

19:30 Eucaristía en sufragio de los cofrades y familiares difuntos de la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado, con bendición e imposición de medallas a los nuevos cofrades.

20:15 Procesión en Honor a «Jesús con la Cruz a cuestas». La Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado procesionará con su Imagen Titular «Jesús con la Cruz a cuestas», acompañada por el Cristo de Sant Bult del Barrio de Xerea de València, la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de València, así como representación de las distintas agrupaciones de la Semana Santa Marinera.

Itinerario: plaza Iglesia de los Ángeles, calle Pintor Ferrandis, plaza de la Virgen de Vallivana, calle Espadán, calle Escalante, calle Remonta, calle Conde de Melito, calle Pedro Maza, plaza Iglesia de los Ángeles, calle Nicolau de Monsoriu hasta el nº 51 donde finalizará el acto.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

20:00 Eucaristía. La Hermandad de María Santísima de las Angustias, dispondrá varias mesas en la puerta de la parroquia de Cristo Redentor-San Rafael, para la venta de los lazos azules de la solidaridad, cuya recaudación será entregada a Cáritas de Valencia.

20:30 Procesión de la Solidaridad. La Hermandad de María Santísima de las Angustias acompañará a su imagen Titular «María al Pie de la Cruz».

Itinerario: Parroquia, calle de la Reina, calle Amparo Guillem, calle Barraca, calle Mediterráneo, calle José Benlliure, calle Mariano Cuber, calle Barraca, calle Arcipreste Vicente Gallart, calle Padre Luis Navarro hasta el nº 103 donde finalizará la Procesión.

Martes Santo, 15 de abril

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

19:00 Misa de Acción de Gracias y posterior Procesión de la Real Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Durante la Eucaristía, Bendición e imposición de medallas a los nuevos cofrades de la Real Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. A continuación, Procesión del Trono anda con la Imagen del Nazareno en su Segunda Caída.

Itinerario: Parroquia, plaza Tribunal de las Aguas, avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, calle Ernesto Anastasio, calle Francisco Cubells, calle Arquitecto Alfaro, calle José Aguirre, Reales Atarazanas.

20:30 Salida de la Parroquia de la Santísima Virgen de los Dolores Coronada acompañada por su cofradía para su participación en el encuentro.

21:15 Encuentro del Nazareno, en su segunda caída con la Virgen de los Dolores Coronada. Tendrá lugar en las Reales Atarazanas, donde la coral de Santa María del Mar participará en el encuentro interpretando un tema. Tras el encuentro, ambas Imágenes procederán a la entrada al Templo por la puerta de la Plaza Tribunal de las Aguas.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

19:30 Eucaristía y posterior Procesión en Honor a Jesús Nazareno ante Pilato. En la Eucaristía, ofrecida por la Corporación de Pretorianos y Penitentes, se realizará la imposición de medallas e insignias. A continuación, Procesión de la imagen de Jesús Nazareno ante Pilato con el trono anda completo.

Itinerario: plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mediterráneo, calle José Benlliure hasta el nº 47 donde quedará expuesto el Nazareno hasta el Jueves Santo.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

12:00 La Real Cofradía de Jesús en la Columna ofrecerá un homenaje a los cofrades difuntos en el Cementerio del Cabanyal. 18:30 Via Crucis en el interior del Templo.

19:30 Eucaristía y posterior Procesión del Pretorio. Eucaristía de Acción de Gracias y por los difuntos de la Real Cofradía de Jesús en la Columna acompañados por representantes de la Semana Santa Marinera de València y de las poblaciones de Sueca y Turís. Del mismo modo, la Hermandad del Santísimo Ecce-Homo estará acompañada de la Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Sagunto y la Hermandad Ecce Homo de la Divina Sangre de Silla, así como diversas representaciones de la Semana Santa Marinera de València.

Al finalizar la Eucaristía, «Procesión del Pretorio»: Procesión conjunta de ambas cofradías portando a hombros la imagen del Santísimo Ecce-Homo y la imagen de Jesús en la Columna.

Itinerario: plaza Iglesia de los Ángeles, calle Francisco Eiximenis, calle Felipe de Gauna, calle Vicente Ballester, calle Ramón de Rocafull, calle Conde de Oliva, calle Pedro Maza, calle la Marina, calle Escalante, calle Espadán, plaza de la Virgen de Vallivana, calle Pintor Ferrandis, Parroquia.

23:00 «Procesión de las Cinco Llagas». La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador cierra los actos procesionales del Martes Santo con la Solemne Adoración de las Llagas de Cristo, con su Imagen Titular recorriendo el barrio arropado por las antorchas de los hermanos. El Santísimo Cristo del Salvador, iluminado por dos faroles, partirá así por las calles del Cabañal no sin antes haber hecho juramento de silencio todos los hermanos cofrades. Un silencio solo roto por el rezo de las oraciones, las cinco paradas para adorar las llagas y un canto por cada herida.

Itinerario: salida desde la calle Padre Luis Navarro, 341 (1º canto), calle Pintor Ferrandis, calle de la Reina, (Reina, 196 1ª llaga), calle Cura Planells, calle Barraca, (Barraca, 275 2ªLlaga; Barraca, 226 3ª Llaga), calle Remonta, calle de la Reina, (Reina, 228 4ª Llaga), calle Pintor Ferrandis, (Pintor Ferrandis Cruce con Reina 5ª Llaga), calle Padre Luis Navarro, (Padre Luis Navarro, 341 último canto), donde finalizará el acto.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

20:00 Eucaristía y posterior Procesión del Paso de la Muerte de Jesús. Durante la Eucaristía, se llevará a cabo la imposición de medallas a los miembros nominados de la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor. A continuación, la hermandad realizará solemne Procesión con su Imagen Titular «Paso de la Muerte de Jesús», presidida por el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Itinerario: salida de la Parroquia, calle de la Reina, calle Remonta, calle Escalante, avenida de los Naranjos, calle José Benlliure hasta el número 347, donde finalizará la Procesión.

Miércoles Santo, 16 de abril

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

00:00 Procesión Penitencial del Silencio de la Cofradía Jesús de Medinaceli con su Imagen Titular de Jesús de Medinaceli.

Itinerario: plaza Tribunal de las Aguas, avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, calle Ernesto Anastasio, calle Francisco Cubells, calle Francisco Baldomá, calle Salvador Gasull, plaza Tribunal de las Aguas y entrada a la Parroquia.

PARROQUIA SAN MAURO MÁRTIR

19:30 Solemne Eucaristía con imposición de crucifijos a los nuevos cofrades y Procesión de la Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Concordia con su Imagen Titular.

Itinerario: calle Noguera, calle Islas Canarias, calle Samuel Ros, calle Carolina Álvarez, calle Trafalgar, calle Rodrigo Pertegás, calle Noguera y entrada al Templo.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

19:00 Eucaristía y posterior Procesión «El arte en la imaginería». En la Eucaristía -ofrecida en recuerdo de sus difuntos por la Real Hermandad de la Santa Faz, la Hermandad del Descendimiento del Señor, la Hermandad del Santo Sepulcro y la Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad-, se procederá a la bendición e imposición de medallas a los nuevos cofrades de las tres primeras hermandades. Tras ello, dará comienzo la Procesión «El arte en la Imaginería». En ella, participan la Hermandad del Santo Sepulcro, Real Hermandad de la Santa Faz -con el paso de la Verónica- Hermandad del Descendimiento del Señor -con el paso del descendimiento del Señor- y la Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad -con su Imagen Titular bajo Palio-.

Itinerario: plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mediterráneo, calle José Benlliure, calle Mariano Cuber, calle Escalante, calle Arcipreste Vicente Gallart, calle del Rosario, plaza Iglesia del Rosario, Parroquia.

23:30 Procesión de Recogimiento. La Hermandad de la Crucifixión del Señor celebrará la Procesión de Recogimiento que partirá de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. La Procesión estará presidida por el Santísimo Cristo de la Crucifixión, portado a hombros por los propios cofrades y por cualquier persona que lo desee. El silencio, la oración, el recogimiento -que da título a este acto- son los valores esenciales de esta Procesión. Los vestas adultos de la Hermandad, sin capa y con vara de peregrino, marcan el paso a los sones de unos tambores destemplados. Las «Tres Marías y San Juan» representan la pena, el dolor y la angustia por la cercana muerte de Cristo.

Itinerario: plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mariano Cuber, calle José Benlliure, calle Arcipreste Vicente Gallart, Polideportivo Colegio «Pureza de María «, donde tendrá lugar el devoto Besapiés de la Imagen.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

18:30 Via Crucis en el interior del Templo.

19:30 Eucaristía con Homilía en memoria de los Hermanos y familiares difuntos de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y de la Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz.

19:39 Representación y Procesión del Prendimiento de Jesús. El acto del Prendimiento tendrá lugar

en la calle de la Reina número 196, escenificado por la Corporación de Longinos. Una vez finalizado el mismo, la corporación realizará una Procesión que finalizará en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Itinerario: calle de la Reina, calle Pintor Ferrandis, calle Escalante, calle la Marina y llegada a la Parroquia. En el interior del Templo, se escenificará el Acto de la Lanzada al costado de Jesús, que simboliza la muerte de Nuestro Señor.

20:00 Procesión en Sagunto. La Hermandad del Santísimo Ecce- Homo se desplazará a la localidad de Sagunto para participar en la Procesión del silencio de la Confraria de la Purisima Sang de Nostre Señor Jesucrist. 20:00 Procesión de la Reconciliación y Oración por la Paz. Procesión Conjunta de la Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz, con su Imagen titular y la Hdad. del Smo. Cristo del Salvador para el traslado del Stmo. Cristo Yacente de la Piedad, siendo acompañados por la Corporación de Longinos, llevando a hombros el Cristo Crucificado, y la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto, que encabezará la procesión, portando su Imagen Titular, y a la llegada al jardín de la Remonta rezará ante el Olivo de la Paz la Oración de San Francisco de Asís, y una representación de las diversas Cofradías de la Parroquia, y la Hdad. de la Madre Dolorosa de la Gran Esperanza de Benifaió, y la Hermandad «El Cautivo» de Oliva. Itinerario: plaza Iglesia de los Ángeles, calle Pintor Ferrandis, plaza de la Virgen de Vallivana, calle Espadán, calle Escalante, calle Remonta, calle Pedro Maza, plaza Iglesia de los Ángeles, Parroquia donde finalizará el acto siendo expuesta la Imagen del Santísimo Cristo Yacente de la Piedad para el Besapiés de la Imagen durante la Semana Santa.

23:15 Procesión Penitencial de la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado que se inicia con una oración por la Paz dentro de la Parroquia. Los cofrades portarán antorchas para acompañar la imagen de Jesús con la Cruz, leyendo posteriormente la oración por la Paz de San Francisco de Asís en cada una de las sedes de las hermandades, cofradías y corporaciones de la Parroquia. Itinerario: plaza Iglesia de los Ángeles, calle Pintor Ferrandis, plaza Iglesia de los Ángeles, calle la Marina, calle Escalante, calle Remonta, calle Conde Melito, calle Pedro Maza, calle Conde de Alacuás, calle Ramón de Rocafull, calle Conde de Oliva, calle Pedro Maza, plaza Iglesia de los Ángeles.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

18:30 Via Crucis en el interior del Templo.

19:00 Eucaristía.

20:00 Procesión Traslado. Al finalizar la Eucaristía, la Corporación de Sayones del Cristo Yacente trasladara su Imagen, Santísimo Cristo Yacente, desde la sede social de la Corporación -calle Felipe de Gauna 6, bajo derecha- a la Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel. Itinerario: calle Felipe de Gauna, calle Carlos Ros, calle Escalante, calle Cura Planelles, calle de la Reina, Parroquia donde terminará el acto procesional.

23:00 Procesión del Amparo. La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo procesionará con su Imagen Titular en un clima de silencio y reflexión, rezando por todas aquellas personas que, por diversas circunstancias, se encuentran en situación de desamparo. La Procesión dará comienzo y finalizará en la calle Pintor Ferrandis 35, bajo.

Itinerario: calle Pintor Ferrandis 35, calle José Benlliure, travesía Carlos Ros, calle Barraca, calle Pintor Ferrandis en intersección con calle de la Reina.

Jueves Santo, 17 de abril

El Jueves Santo, la Visita a los Monumentos reúne a todos los colectivos en una procesión ensordecedora que visita todas las parroquias. El Viernes Santo volverán a reunirse todas las hermandades, cofradías y corporaciones en la procesión del Santo Entierro.

20:00 Acto de la Profecía en el interior del Templo de Santa María del Mar. A continuación, Acto Colectivo de la Visita a los Santos Monumentos.

Itinerario: plaza Tribunal de las Aguas, avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, calle Ernesto Anastasio, calle Francisco Cubells, calle del Rosario, plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mediterráneo, calle de la Reina, calle Pintor Ferrandis, calle Escalante, calle la Marina, plaza Iglesia de los Ángeles donde finalizará.

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

18:00 Eucaristía de la Cena del Señor, con lavatorio de pies y traslado del Santísimo Sacramento al Monumento.

20:00 Acto de la Profecía. Tiene lugar en el interior de la Parroquia de Santa María del Mar. A continuación, participación en el acto colectivo de la Visita a los Santos Monumentos.

22:00 Consagración de la Cofradía de Granaderos de la Santísima Virgen de los Dolores Coronada a Jesús Sacramentado; y cubrimiento de rostro.

23:00 Hora Santa.

00:00 Procesión del Silencio de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con la imagen del Nazareno en su Segunda Caída con la Cruz portada a hombros por el grupo de costaleros de la hermandad, apoyados por cofrades y personal del SAMU de València -costaleros de honor de la Hermandad-. Itinerario: plaza Tribunal de las Aguas, plaza Juan Antonio Benlliure –Reales Atarazanas-, calle José Aguirre, calle Cristo del Grao, avenida del Puerto, plaza Tribunal de las Aguas, entrada al Templo.

PARROQUIA SAN MAURO MÁRTIR

18:00 Eucaristía de la Cena del Señor, con lavatorio de pies y traslado del Santísimo al Monumento.

23:15 Procesión del Silencio. Itinerario: calle Noguera, calle Islas Canarias, calle Dama de Elche, calle Carolina Álvarez, calle Noguera, Parroquia.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

17:15 Acto conmemorativo de entrega de corona de flores a Miguel Serra De Fez (Hermano Mayor de la Hermandad del Descendimiento del Señor durante más de 40 años), en su primer aniversario de su defunción y en agradecimiento a su labor por y para la hermandad. Itinerario: calle Escalante 60, calle Pintor Ferrandis, Camino del Cabanyal, Cementerio del Cabanyal. Tras el homenaje, regreso por Camino del Cabanyal, calle Pintor Ferrandis, plaza Virgen de la Vallivana, calle de los Ángeles, plaza Cruz del Canyamelar, calle Rosario, Parroquia.

18:00 Eucaristía de la Cena del Señor, con el tradicional acto del lavatorio de pies finalizando con el solemne traslado del Santísimo Sacramento al Monumento.

19:15 Concentración de todas las hermandades y cofradías de vestas y corporaciones en la Parroquia desde donde se dirigirán hasta las Reales Atarazanas para participar en el acto colectivo de la Visita a los Santos Monumentos.

22:00 Representación del Encuentro de la Virgen María con el Santísimo Cristo de los Afligidos, frente al número 60 de la calle Escalante. A continuación, Procesión de las Siete Palabras portando el Santísimo Cristo de los Afligidos –Cristo de las Siete Palabras-, con la participación de un grupo musical que interpretará una pieza tras la lectura de la correspondiente Palabra. Itinerario: calle Escalante, 60 (Oración inicial y Primera Palabra), calle Escalante 71 (Segunda Palabra), calle Escalante cruce con Vicente Gallart (Terceras Palabra), calle Vicente Gallart, calle Rosario 51, (Cuarta Palabra), plaza Iglesia del Rosario (Quinta Palabra), calle Mariano Cuber, calle Escalante 39 (Sexta palabra) y calle Escalante, 60 (Séptima Palabra y Oración Final). 23:30 Tamborá en Honor al Nazareno y Representación del Prendimiento. La Corporación de Pretorianos y Penitentes celebrará su tradicional Tamborá frente a su local social, sito en la calle José Benlliure nº 47. Posteriormente, se representará el Prendimiento por parte de la corporación.

23:45 Procesión de las Antorchas, a cargo de la Corporación de Pretorianos y Penitentes en la que se realizará el traslado de Jesús Nazareno portado a hombros. Itinerario: calle José Benlliure nº 47, calle José Benlliure, calle Vicente Gallart, calle del Rosario, plaza Iglesia del Rosario. Se leerá el Juicio a Jesús dentro de la Iglesia del Rosario.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

08:30 Procesión en el Centro Penitenciario de Picassent. La Real Cofradía de Jesús en la Columna se trasladará hasta el centro penitenciario de Picassent donde se realizará un acto procesional en el interior del mismo.

16:30 Los Hmnos. Mayores visitarán las Imágenes de las hermandades, cofradías y corporaciones de la Junta Parroquial en los domicilios agraciados, con los rezos pertinentes en cada Imagen.

18:00 Eucaristía «In Coena Domini», con el tradicional acto del lavatorio de pies finalizando con el solemne traslado del Santísimo Sacramento al Monumento.

23:00 Hora Santa en la Parroquia.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

18:30 Eucaristía «In Coena Domini», con lavatorio de pies y traslado del Santísimo al Monumento.

19:15 Concentración de los colectivos parroquiales en la Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel para acudir al Acto de la Profecía en la Parroquia de Santa María del Mar. Itinerario: Parroquia, calle de la Reina, calle Mariano Cuber, calle Escalante, plaza Juan Antonio Benlliure -Reales Atarazanas-.

21:45 Traslado. Finalizado el acto colectivo de la Visita a los Santos Monumentos, la Hermandad del Santo Cáliz de la Cena procederá al traslado procesional del Facsímil del Santo Cáliz de la Cena desde su local social –calle Vicente Brull número 93, bajo- hasta la Parroquia. Itinerario: calle Vicente Brull nº 93, calle Mediterráneo, calle de la Reina, Parroquia.

23:00 Hora Santa en la Parroquia.

00:00 Via Crucis. La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo celebrará un solemne Via Crucis, presidido por el Facsímil del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo. Itinerario: calle de la Reina, calle Mediterráneo, calle Barraca, calle Pescadores, calle de la Reina, Parroquia.

Viernes Santo, 18 de abril

El Viernes Santo, la mar recupera todos su protagonismo cuando los Cristos son llevados a la playa, donde se elevará una oración en memoria de los marineros fallecidos, mientras en la orilla, el personaje bíblico representando a la Madre Dolorosa depositará unas flores sobre las olas. Es el preludio de un día cargado de emociones que se iniciará con los Vía Crucis y terminará con la procesión del Santo Entierro, en la que participan todos los colectivos con sus tronos-anda bellamente engalanados.

18:30 Acto Colectivo de la Procesión General del Santo Entierro. Itinerario: pz. de la Virgen de Vallivana, calle Pintor Ferrandis, plaza Iglesia de los Ángeles, calle Pedro Maza, calle Remonta, calle de la Reina, plaza Semana Santa Marinera, calle Dr. Juan José Dómine, avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, calle Ernesto Anastasio, calle Francisco Cubells, calle del Rosario, plaza de la Iglesia del Rosario, donde finalizará.

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

09:30 Rezo del Vía Crucis Parroquial en la plaza Juan Ant. Benlliure -Reales Atarazanas-.

10:30 Procesión con la participación de todas las Hmnos. y Cofradías de la Parroquia.

Itinerario: calle José Aguirre, calle Consuelo, avenida del Puerto, calle Islas Canarias, calle Isaac Peral, calle Méndez Núñez, calle Bello, avenida del Puerto, plaza Tribunal de las Aguas, Parroquia. En la puerta de la Parroquia se procederá a la representación de las últimas estaciones del Via Crucis por parte de las Cofradías y Hermandades.

Una vez finalizado el Vía Crucis, se conducirá al Sepulcro del Cristo Yacente por parte de la Hmdad. de Caballeros y Damas de la Santa Cruz, acompañado por canto del Misserere. Guardia y custodia del Cristo Yacente por la propia Hermandad.

12:30 Oficios.

PARROQUIA SAN MAURO MÁRTIR

11:00 Crucis por parte de la Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Concordia. Itinerario: calle Noguera, calle Rodrigo de Pertegás, calle Ibiza, avenida Baleares, calle Menorca, calle Rodrigo de Pertegás, calle Siete Aguas, calle Islas Canarias, calle Noguera, entrada al Templo.

18:00 Santos Oficios.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

08:00 Recogida de Bandera y Personajes Bíblicos por parte de la Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad.

09:30 Via Crucis. Itinerario: plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mariano Cuber, calle José Benlliure -en el cruce con calle Arcipreste Vicente Gallart se efectuará la representación del Santo Encuentro-, calle Arcipreste Vicente Gallart, calle del Rosario, calle Mediterráneo, plaza de la Cruz del Cañamelar -se efectuará la representación viviente del Paso de la Verónica-, calle Barraca, calle Mariano Cuber, calle Escalante, calle Arcipreste Vicente Gallart, calle del Rosario, plaza Iglesia del Rosario.

Finalizado el Via Crucis, la Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad llevará a cabo en el interior del Templo el emotivo acto de Cubrimiento de Rostro de los cofrades con motivo del duelo por la muerte del Señor y posteriormente en su local social celebrarán el acto «In Memoriam» en recuerdo de los Cofrades difuntos, oficiado por Sr. Cura párroco.

17:00 Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor. Traslado del Santísimo Cristo Yacente. Al finalizar la Procesión del Santo Entierro, la Hermandad del Santo Sepulcro efectuará el traslado del Santísimo Cristo Yacente al local sito en calle Escalante número 49, bajo.

Itinerario: plaza de la Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mariano Cuber, calle Escalante donde finalizará la Procesión.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

07:45 Encuentro de los Cristos y Oración por los difuntos en el mar. Salida del Santísimo Cristo del Salvador desde la casa agraciada –calle Padre Luis Navarro 341, bajo, hacia el lugar donde se encuentra el Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo –calle Pintor Ferrandis 35, bajo- donde se realiza el encuentro de los dos Cristos y posterior traslado en Procesión de las Imágenes hasta el cruce de la calle de la Reina con calle Amparo Guillem. Allí se despedirán las Imágenes y hermandades, siguiendo a continuación el traslado de la Imagen del Santísimo Cristo del Salvador a la orilla de la playa, donde se rezará una oración por los difuntos en el mar y se arrojará una corona de laurel. Tras la ofrenda, se regresará a la Parroquia para el comienzo del Via Crucis.

Itinerario: Encuentro en calle Pintor Ferrandis, calle de la Reina, calle Amparo Guillem, calle Doctor Lluch, calle Pintor Ferrandis hasta llegar a la orilla de la playa del Cabanyal. Regreso por calle Pintor Ferrandis, calle Escalante, calle la Marina, calle Arzobispo Company nº 24.

10:00 Procesión del Via Crucis con la participación de todas las cofradías, hermandades y corporaciones de la Parroquia y escenificación de varios Pasos de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

Itinerario: plaza Iglesia de los Ángeles (1.- Juicio de Jesús ante Pilatos en el interior del Templo), calle Pintor Ferrandis, plaza de la Virgen de Vallivana, calle San Pedro, calle Carlos Ros, calle Escalante (2.- Santo Encuentro), calle Escalante (3.- Paso de la Verónica), calle Vicente Guillot, calle Arzobispo Company, calle la Marina, calle Nicolau de Monsoriu, calle Conde de Alacuás, calle Felipe Vives de Cañamás, calle Antonio Juan, calle Vicente Ballester, calle Felipe de Gauna, calle Francisco Eiximenis, plaza Iglesia de los Ángeles (4.- Descendimiento Del Señor), Parroquia donde finalizará el acto.

17:00 Conmemoración de la Pasión y Muerte del Redentor. Solemne Liturgia «In Morte Domini». Lecturas, Oración Universal, Adoración de la Reliquia de la Santa Vera Cruz, de la Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz, y Comunión.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

08:00 Encuentro de los Cristos. Las imágenes del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo y el Santísimo Cristo del Salvador se encuentran y procesionan juntas. El encuentro se celebra en el domicilio del cofrade agraciado con una de estas Imágenes de forma rotatoria, llevándose a cabo este año en el domicilio del cofrade agraciado con la imagen del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, calle Pintor Ferrandis 35, bajo.

10:00 Via Crucis cantado. Concentración de la Corporación y Hermandades en la puerta de la Parroquia, calle de la Reina número 96, para dar comienzo al Via Crucis. Itinerario: Parroquia, calle de la Reina, calle Pintor Ferrandis, calle José Benlliure, calle Mediterráneo, calle de la Reina, Parroquia. Oración por los Difuntos en la orilla del Mar. Finalizado el Via Crucis Parroquial, la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, con su Imagen Titular, se desplazará a la playa -a la altura de la calle Mediterráneo- para depositar en el mar un ramo de flores y rezar una oración por todos los difuntos vinculados con la Semana Santa Marinera, por todos aquellos que han perdido la vida en sus aguas y por la paz del mundo. Itinerario: calle de la Reina, calle Amparo Guillem, calle Dr. Lluch, calle Pescadores, calle Pavía, Paseo Marítimo.

17:00 Celebración de la Pasión y Muerte del Señor con Lectura de la Pasión en la Parroquia. Adoración de la Santísima Cruz y Comunión. Al finalizar, se expondrá ante el Altar Mayor, junto a la Cruz, la imagen del Santísimo Cristo Yacente para su veneración.

Sábado de Gloria, 19 de abril

Terminadas las intensas procesiones que conmemoran la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Sábado de Gloria, durante la jornada, la alegría va inundando el barrio, con actividades en todos los colectivos, y al toque de alba, la Resurrección resuena en todo el Marítimo, porque junto a los fuegos artificiales que iluminan la noche, desde los balcones se lanza a la calle loza y agua, en un ritual que representa la sustitución de lo antiguo por lo nuevo, de la oscuridad por la luz, del mal por el bien.

En esa madrugada mágica del Sábado al Domingo, la imagen de Jesús Resucitado ya recorre las calles de nuestros barrios en procesión anunciando la resurrección, anticipo del glorioso día que nos aguarda cuando, bien temprano, la Madre se encuentra con su Hijo ya Resucitado, momento que es rubricado por la música, tracas y pétalos de flor.

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

14:00 Comida de confraternidad con la participación de todas las hermandades de la Junta Parroquial.

18:30 Procesión de la Cruz y el Sudario de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Cruz con Sudario portada sobre el pecho de un cofrade de la hermandad. Itinerario: salida del Templo, plaza Tribunal de las Aguas, avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, calle José Aguirre, calle San José de la Vega, calle Francisco Cubells, calle Francisco Baldomá, calle José Aguirre, plaza Juan Antonio Benlliure -Reales Atarazanas-, entrada al Templo por plaza Tribunal de las Aguas.

20:00 Vigilia Pascual. Bendición del fuego y Cirio Pascual en la puerta del Templo. A continuación, Eucaristía de Resurrección.

00:00 Tamborá de celebración de la Resurrección de todas las Hermandades y Cofradías de la Parroquia con la rotura de la hora en la puerta de la Parroquia, plaza Tribunal de las Aguas. A continuación, Procesión para anunciar la Resurrección. Itinerario: plaza Tribunal de las Aguas, plaza Juan Antonio Benlliure (Reales Atarazanas), calle José Aguirre, calle Escalante, calle Francisco Cubells, calle Ernesto Anastasio, calle José Aguirre, calle Abastos, calle Mercado Nuevo, calle Cristo del Grao, hasta el local de la Real Hermandad de la Flagelación del Señor.

PARROQUIA SAN MAURO MÁRTIR

22:00 Vigilia Pascual y Eucaristía de Gloria.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

13:00 Devolución de la Imagen Titular del Santísimo Cristo de los Afligidos a su Camarín.

19:00 Procesión Traslado del Santísimo Cristo Yacente al Templo por la Hermandad del Santo Sepulcro. Itinerario: calle Escalante 49, calle Mariano Cuber, calle Barraca, calle Mediterráneo, calle José Benlliure, calle Arcipreste Gallart, calle del Rosario, plaza Iglesia del Rosario, Parroquia.

21:00 Celebración de la Vigilia Pascual, con la Bendición del Fuego, Procesión del Cirio Pascual, Oficio de Lecturas, Canto del Gloria, Bendición del Agua y Bautismo de Neófitos, siendo presidida por la imagen de Cristo Resucitado de la Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

20:30 Vigilia Pascual en la Parroquia. Bendición del fuego y Cirio Pascual a la puerta de la Iglesia, a continuación, Eucaristía de Resurrección

00:00 Representación de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, que efectuará la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado en el local agraciado –calle Felipe Vives de Cañamás nº 38-, permaneciendo abierto para su veneración hasta las 02:00 horas.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

18:30 Vigilia Pascual con bendición del fuego, liturgia de la Palabra, bendición del agua, bautismos y Eucaristía.

00:00 Procesión de la Resurrección. Al toque de Gloria, la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor procesionará con su Imagen Titular «Jesús Resucitado» visitando a su Madre, María Santísima. Itinerario: Salida de la Sede Social de la Hermandad, calle José Benlliure, nº 347, continuará por: calle José Benlliure, calle Remonta, calle Pedro Maza, calle del Conde de Alacuás, calle Felipe Vives de Cañamás, hasta el núm. 38 donde se realizará la visita a la Verge del Dolors y se realizará ofrenda floral. Seguirá por calle Felipe Vives de Cañamás, calle Antonio Juan; calle Pintor Ferrandis, calle Escalante hasta el núm. 217, donde se visitará a la Virgen María y ofrenda floral. Continuará por la calle Escalante, calle Mediterráneo, calle José Benlliure, calle Mariano Cuber, calle Arquitecto Alfaro, calle José Aguirre, hasta el número 25 donde se visitará a la Virgen de los Dolores Coronada y ofrenda floral. Regreso a la Sede Social de la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor, calle José Aguirre, calle Ernesto Anastasio, calle Francisco Cubells, calle Rosario, calle Mariano Cuber, calle del Amparo, Museo Semana Santa Marinera, donde se guardará el Trono-Anda de Jesús Resucitado. Se seguirá en formación por la calle Mariano Cuber, calle Escalante, calle Remonta, calle José Benlliure hasta el núm. 347, Sede Social de la Hermandad donde finalizará el acto procesional de la Resurrección. Este itinerario puede verse modificado en parte si finalmente se celebrara fuegos artificiales, cuya modificación se anunciaría por canales oficiales de la Junta Mayor de Semana Santa Marinera de València.

Domingo de Resurrección, 20 de abril

El Mediterráneo en estado puro explotará de alegría, música y colorido al mediodía, con el Desfile de Resurrección, en el que el público que hasta entonces había permanecido en respetuoso silencio contemplando el lento discurrir de las procesiones, saluda, esta vez con aplausos y piropos, el paso rápido de las cofradías y de los personajes bíblicos, que agradecen con flores las muestras de simpatía.

Aunque este desfile constituye el colofón público de las celebraciones, el visitante todavía puede acudir a la plaza de la Cruz, donde los cofrades de la Hermandad del Santo Sepulcro se enroscan alrededor de su estandarte, para después desenroscarse. Con ello quieren representar que en ese mismo instante ha finalizado de la fiesta y, de nuevo, comienza la del año siguiente.

13:00 Acto Colectivo del Desfile de Resurrección.

Itinerario: Mercado del Cabañal, calle Mediterráneo, calle Escalante, calle Pintor Ferrandis, plaza Iglesia de los Ángeles, calle Pedro Maza, calle de la Reina, plaza Semana Santa Marinera, calle Doctor Juan José Dómine, avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, calle Ernesto Anastasio, calle Francisco Cubells, calle del Rosario, plaza Iglesia del Rosario donde finalizará.

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

10:00 Salida del Templo de la imagen de Jesús Resucitado, portado por la Cofradía de Jesús de Medinaceli para acudir a la Oración por los Difuntos en la dársena del puerto.

Itinerario: plaza Tribunal de las Aguas, avenida del Puerto, dársena interior del puerto de València (antigua Escalera Real) donde se hará una ofrenda de una corona de laurel y se rezará una Oración. El regreso será por la avenida del Puerto.

10:15 Salida de la Santísima Virgen de los Dolores Coronada del Templo Parroquial para participar en el Encuentro de Gloria.

10:30 Santo Encuentro de Resurrección en la plaza Juan Antonio Benlliure -Reales Atarazanas-. A continuación, Procesión.

Itinerario: plaza Juan Antonio Benlliure, calle José Aguirre, calle Dr. JJ Dominé, avenida del Puerto, plaza Tribunal de las Aguas, Parroquia.

12:00 Eucaristía de Resurrección.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

09:30 Procesión del Encuentro Glorioso entre Cristo Resucitado y la Santísima Virgen en la plaza Iglesia del Rosario.

10:00 Procesión del Comulgar de Impedidos. Por un lado, la Hermandad de la Crucifixión del Señor, Corporación de Pretorianos y Penitentes, Hermandad del Santo Encuentro y la Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad procesionarán por el siguiente itinerario: plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mariano Cuber, calle Barraca, calle Vicente Gallart, calle del Rosario, plaza Iglesia del Rosario.

Por otra parte, la Hermandad de la Santa Faz, Hermandad del Descendimiento del Señor, Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos, Hermandad del Santo Sepulcro y la Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto seguirán el siguiente itinerario: plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Vicente Gallart, calle José Benlliure, calle Mariano Cuber, calle del Rosario, plaza Iglesia del Rosario.

12:15 La Real Hermandad de la Santa Faz realizará el tradicional acto de Recogida de Personajes Bíblicos en su local social, calle José Benlliure nº 59.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

08:00 Celebración de la Eucaristía.

08:45 Diana al Santísimo Cristo del Salvador por la banda de cornetas y tambores en la casa agraciada, calle Padre Luis Navarro, 341.

09:00 Encuentro de la Virgen con su Hijo Resucitado en la calle Escalante nº 231, realizando este acto la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado y la Corporación de Granaderos de la Virgen. A continuación, traslado de la Imagen de Jesús Resucitado a la Parroquia y de la Dolorosa a la casa agraciada.

10:00 Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos de la Parroquia, con la participación de todas las Hermandades, Cofradías y Corporaciones de la Junta Parroquial.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

09:00 Eucaristía.

09:45 Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos. En el caso de que no hubiera enfermos e impedidos a los que dar la Sagrada Comunión, se realizará la Procesión del Santísimo Sacramento. En el caso de realizar la Procesión del Santísimo Sacramento, el itinerario será el siguiente: Parroquia, calle de la Reina, calle Mediterráneo, calle Escalante, calle Cura Planelles, calle de la Reina, finalizando en la Parroquia.

11:00 (aprox.) Santo Encuentro. Al finalizar la Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos, ante la puerta de la Parroquia, tendrá lugar el encuentro entre el Resucitado -representado por un niño de la Corporación de Sayones del Cristo Yacente- y la Virgen Dolorosa de la Hermandad de María Santísima de las Angustias, acompañados de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo.

Lunes de Pascua, 21 de abril

12:00 Acto Colectivo. En la Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel, Misa de Acción de Gracias ofrecida por la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de València.

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

18:30 Traslado de la Santísima Virgen de los Dolores Coronada desde su local social a la Residencia Ballesol.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

18:00 Traslado en Procesión de Jesús atado en la Columna desde el local social de la cofradía a la Parroquia. Itinerario: plaza Iglesia de los Ángeles 7 bajo, calle Pintor Ferrandis, plaza Virgen de la Vallivana, calle de los Ángeles, calle Carlos Ros, calle Escalante, calle Espadán, plaza Virgen de la Vallivana, calle Pintor Ferrandis a la Parroquia.

19:00 Misa de Acción de Gracias de la Real Cofradía de Jesús en la Columna y Veneración de la Santa Reliquia.

19:30 Traslado del Santísimo Cristo Rey de los Dolores de la Germandat de la Coronació d'Espines del Nostre Señor Jesucrist, portado por los jovenes de la hermandad, desde la casa agraciada a la Parroquia. Itinerario: calle Felipe Vives de Cañamás nº 47 bajo, calle Marqués de Guadalest, calle Pedro Maza, calle Remonta, calle Arzobispo Company, calle Pintor Ferrandis, Parroquia donde finalizará el acto.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

19:30 Procesión Traslado. La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo procederá al traslado de su Imagen Titular Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo desde el domicilio agraciado con la Imagen a la Parroquia. Itinerario: calle Pintor Ferrandis 35, calle Barraca, calle Remonta, calle José Benlliure, calle Mediterráneo, calle de la Reina, finalizando en la Parroquia.

Martes, 22 de abril

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

20:15 Traslado de la Vera Cruz. La Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz efectuará el traslado de la Vera Cruz desde el domicilio del cofrade agraciado a la Parroquia. Itinerario: calle Barraca 226, calle Pintor Ferrandis, calle Escalante, calle Remonta, calle Pedro Maza, plaza Iglesia de los Ángeles, Parroquia donde finalizará el acto.

Miércoles, 23 de abril

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

19:30 Traslado de la Imagen Titular de la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón desde la casa del cofrade agraciado -calle Ramón de Rocafull nº 40- a la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.

Itinerario: calle Ramón de Rocafull, calle Marqués de Guadalest, calle Felipe Vives de Cañamás, calle Conde de Oliva, calle Ramón de Rocafull, calle Conde de Alacuás, calle Pedro Maza a la Parroquia. A continuación, en el interior de la Parroquia, se realizará una oración y la entronización de la imagen titular en el lugar asignado para ello.

20:00 Traslado en Procesión del Santísimo Ecce-Homo a la Parroquia.

Itinerario: calle Felipe Vives de Cañamás, 38 bajo, calle Conde de Oliva, calle Ramón de Rocafull, calle Vicente Ballester, calle Felipe de Gauna, calle Francisco Eximenis, a la Parroquia.

