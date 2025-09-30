Sole Giménez y Lucía García (FMIV) darán el pregón de las fiestas populares de Patraix

Este viernes 3 de octubre, la Plaza Patraix acogerá el tradicional pregón con el que se inician las fiestas populares del barrio, declaradas bien de ... interés turístico local. En esta ocasión, Lucía García Rivera, fallera mayor infantil de Valencia 2025, se encargará del pregón infantil, mientras que la cantante y compositora Sole Giménez dará el pregón en el acto central que inaugura las Fiestas Populares de Patraix 2025.

La jornada comenzará a las 18.30 horas en la plaza con el pregón infantil que será amenizado con la actuación del mago Alfonso Bravo para deleite de los más jóvenes del barrio. Posteriormente, se realizará una recepción de invitados, premiados y autoridades en el local de la asociación vecinal de Patraix.

A las 22.30 horas está previsto el inicio del acto central del pregón, donde además de las palabras de la pregonera de 2025, Sole Giménez, se realizará un homenaje a los pueblos y pedanías afectadas por las inundaciones del año pasado especialmente a los municipios afectados que dan nombre a las calles de nuestro barrio, Alcudia, Turis y Chiva.

La cantante Sole Giménez. Jesús SIgnes

Asimismo, se entregarán los premios a personas y entidades destacadas que cada año otorga la asociación vecinal de Patraix. Este año los premiados son: Premio de Trayectoria Artística: Jimena Amarillo; Premio Centenario: Club Deportivo Cuenca Mestallistes; Premio Entidad de Barrio: falla Plaza de Patraix; Premio Diversidad: Asociación de Mujeres Gitanas ROMI; Premio Cultural: Asociación Valenciana del Cómic; y el Premio Deportivo: el ajedrecista Diego Macías.

De manera especial la asociación vecinal quiere reconocer a el colectivo de músicos Sedajazz que amenizará el acto que finalizará con un ramillete de fuegos artificiales.

Este año las fiestas populares de Patraix se prolongarán hasta el día 12 de octubre y tienen en la VIII Trobada de Gegants i Cabuts del día 4 de octubre, uno de sus puntos álgidos, sin olvidar el arrós amb fessols i nabs, la verbena, el encuentro de paellas, o las actividades para los más pequeños. El programa completo puede consultarse en la web www.patraix.org.