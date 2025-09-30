Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lucía García, fallera mayor infantil de Valencia 2025, en su discurso de despedida en el Roig Arena. JCF/Armando Romero

Sole Giménez y Lucía García (FMIV) darán el pregón de las fiestas populares de Patraix

El acto inaugural de las fiestas populares del barrio comenzarán este viernes a las 18.30 horas, con actividades infantiles, y los premios se entregarán a partir de las 22.30 horas

L. S.

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:52

Este viernes 3 de octubre, la Plaza Patraix acogerá el tradicional pregón con el que se inician las fiestas populares del barrio, declaradas bien de ... interés turístico local. En esta ocasión, Lucía García Rivera, fallera mayor infantil de Valencia 2025, se encargará del pregón infantil, mientras que la cantante y compositora Sole Giménez dará el pregón en el acto central que inaugura las Fiestas Populares de Patraix 2025.

