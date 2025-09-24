Más de 800 músicos unirán sus instrumentos y voces en la interpretación coral del Himno Regional para festejar su centenario

La conmemoración del centenario del Himno de la Comunittat Valencia no va a pasar desapercibido, se va a celebrar por todo lo alto el próximo ... 5 de octubre en el corazón de la ciudad, en la plaza de la Virgen.

A las 11.30 horas más de 800 músicos, voces corales y profesionales de la danza valenciana unirán sus talentos para interpretar al unísono el Himno Regional, creado por el maestro Serrano y Maximiliano Thous para la Exposición regional de 1909, que acabó convirtiéndose en 1925 en el Himno de la Comunitat Valenciana.

El concejal de Cultura, José Luis Moreno y el director de Valencia Music City, Juan Pablo Valero, además, han invitado a todos los valencianos a que acudan a la cita «para que todos a una cantemos el Himno de la Comunitat que ya es centenario». Tal como han explicado la propuesta consiste en que el pueblo valenciano también participe de forma directa en este acto.

Valero ha recordado que el acto que se hizo en 1925 para consagrar el Himno de la Exposición Regional como Himno de la Comunitat, «fue multitudinario. Se hizo en la Plaza de Toros de Valencia el 16 de mayo de 1925 y participó una gran masa instrumental formada por la Orquesta y Banda Municipal de Valencia y una delegaciónd e cultura tradicional de la que participaron grupos de folklore y el maestro Serrano personalmente tomó la batuta para dirigirlos. Entonces se acompañó con una voz femenina, la de la soprano valenciana Cora Raga y fueron los alcaldes de Valencia, Castellón y Alicante».

Ahora el acto también será muy cuidado y, tal como han avanzado, «hará su entrada en la plaza de la Virgen la Senyera de Lo Rat Penat, que es un facsímil de 1923, más antiguo que la Senyera facsímil del Ayuntamiento de Valencia, que es de 1928», ha indicado Valero.

Senyera de Lo Rat Penat escoltada por los moros y cristianos

Escoltarán la Real Senyera una representación de moros y cristianos de la ciudad de Valencia. Tal como han añadido Moreno y Valero, «dos instituciones como el Ateneo Mercantil y Lo Rat Penat van a ser gran protagonismo». Y acto seguido han explicado el por qué: «El Ateneo Mercantil fue la entidad que encargó el Himno en 1909, siendo presidente el conde Trenor, al maestro Serrano para la composición y a Maximiliano Thous para la letra y este segundo pertenecía a Lo Rat Penat».

Otro dato que han anunciado es que presidirá esta intrepretación multitudinaria «los bustos de Serrano y Thous. En el primer caso, el propio Ateneo Mercantil ha encargado la creación del busto para esta ocasión y el de Thous lo aporta Lo Rat Penat», han añadido.

Además, para que el pueblo valenciano se una a la propuesta, el Ayuntamiento ha editado un díptico con la letra del Himno y el cartel del acto recrea la portada original de la primera edición del Himno.

Manuscrito con artículos de los dos cronistas de Valencia

Además, el Ayuntamiento ha publicado una edición facsímil del manuscrito del maestro Serrano del Himno de la Exposición Regional Valenciana de 1909 que está precedida por sendos artículos de los dos cronistas de la ciudad, Francisco Pérez Puche y Vicent Baydal Sala.

Entre los 800 participantes habrá 350 músicos de banda de la Coordinadora de Sociedades Musicales de la ciudad de Valencia; 200 componentes de la Federación de Coros de la Comunitat Valenciana y un centenar de miembros de la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana, además de unos representantes de los moros y cristainos de la ciudad de Valencia.

En esta ocasión, la batuta la cogerá Cristóbal Soler, maestro de la Banda Municipal y contará con una voz femenina, la de la soprano Tanya Durán.

Otro hecho destacable es que una de las tres partituras de la triple edición de lujo de 1025 de la partitura del Himno, edición que encargó el Círculo de Bellas Artes, se podrá volver a ver expuesta en el Museo Histórico de la Ciudad. Hace años estaba expuesta, pero con las obras de remodelación del espacio museístico se guardó y ahora se expondrá de nuevo en una vitrina nueva y estará junto al facsímil de la Real Senyera municipal de 1928 y el escudo de la ciudad.

Cesión de la partitura que custodian en Murcia

Una novedad más que ha anunciado el concejal de Cultura, José Luis Moreno, es que están en conversaciones con el Ayuntamiento de Murcia para la cesión durante un largo periodo «de la partitura original del Himno, de 1909, que se subastó para recaudar fondos tras la riada de 1957», Tal como ha añadido Moreno, «la compraron unos empresarios murcianos y la dieron al Ayuntamiento de Murcia» y ahora se encuentra en el Archivo Municipal del Palacio Almudí de Murcia, después de que la viuda del maestro Serrano, Isaura González Laporta donara esta obra al programa radiofónico 'España por Valencia' para la gran subasta que emitió Radio Juventud de Murcia en 1957.

La idea es que se haga una cesión por un tiempo para que los valencianos la puedan contemplar en el Museo Histórico de la Ciudad y se anunciará cuando se haga efectivo el acuerdo.