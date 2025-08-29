Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del cantante Camilo Sesto en una actuación. EFE/Cecilia Puebla

Programa de actos de las fiestas patronales de Rótova 2025: tributo a Camilo Sesto

La festividad se lleva a cabo del 3 al 7 de septiembre

Luna Catalán

Luna Catalán

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:23

Rótova ya tiene todo preparado para dar comienzo a sus fiestas patronales 2025. El municipio de la Safor está listo para vivir una de las semanas más esperadas del año con un programa repleto de actos religiosos, conciertos, actividades para todos los publicos y al arraigado sentimiento festivo que caracteriza a este celebración en honor a sus patrones.

Entre los actos más destacados se encuentran el tributo a Camilo Sesto, la merienda de horchata y fartones, y la mascletà a cargo de la Pirotecnia Nadal Martí de l'Ollería, entre otros. Una semana repleta de tradición y diversión que va desde el miércoles 3 al domingo 7 de septiembre.

Programa completo de las fiestas patronales de Rótova 2025:

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

20.00 horas: Pasacalles.

21.00 horas: Recogida de la Reina de Fiestas 2024 y de la Reina de Fiestas 2025, junto a su Corte de Honor.

22.00 horas: Presentación y coronación de la Reina de Fiestas 2025 y de su Corte de Honor.

00.00 a 04.00 horas: Discomóvil a cargo de DJ Obix.

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

06.00 horas: Rosario en honor al Cristo de la Fe.

07.00 horas: Despertà con truenos.

11.00 horas: Recogida de los festeros del Cristo acompañados por las damas y la Reina, a cargo de la Rotovense Musical.

12.00 horas: Santa misa.

13.00 horas: Mascletà a cargo de la Pirotecnia Nadal Martí de l'Ollería.

18.00 horas: Merienda popular con horchata y fartones.

18.30 horas: Espectáculo de teatro y humor.

20.30 horas: Recogida de fiesteros del Cristo acompañados por las damas y la Reina, a cargo de la Rotovense Musical.

21.30 horas: Solemne procesión en honor al Cristo de la Fe. Al terminar, castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Nadal Martí de l'Ollería.

23.30 horas: Cena popular en el parquing de las escuelas. Picadeta más un plato de barbacoa, más postre y bebida, por 22 euros a cargo de Sabors Catering.

00.30 horas: Orquesta 'Gravity'.

Noticias relacionadas

Con un tributo a 'La Oreja de Van Gogh': programa completo de las Fiestas de la Mare de Déu de El Puig de Santa María 2025

Programa completo de las Fiestas Mayores de Alaquás 2025

Programa completo de las Fiestas Mayores de Alaquás 2025

Programa completo de las Fiestas Patronales de Vallada 2025

Programa completo de las Fiestas Patronales de Vallada 2025

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

06.00 horas: Despertà cantada con la Rondalla Agredolç.

07.00 horas: Despertà.

08.00 horas: Rosario.

09.30 horas: Pasacalles.

11.15 horas: Recogida de festeros.

11.30 a 13.30 horas y 17.00 a 19.00 horas: Hinchables en la calle Comtes de Ròtova.

12.00 horas: Solemne misa en honor a la Virgen de la Salud. Cuando termine, 13.00 horas, se tirará una traca en el barrio de la Salud.

17.15 horas: Merienda en la Plaza Mayor.

17.30 horas: Tributo a Camilo Sesto en la Plaza Mayor.

20.15 horas: Pasacalles a cargo de la Muixeranga de la Safor. Recorrido: C/Venerable, C/Sant Josep, Plaza Mayor, C/Mayor, Iglesia.

20.30 horas: Recogida de festeros.

21.15 horas: Procesión en honor a la Virgen de la Salud.

23.00 horas: Castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Borredà.

01.00 horas: Orquesta 'La Tribu'.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

07.00 horas: Gran Despertà con la pirotecnia Borredà.

08.00 horas: Rosario acompañado por l'Agrupació Musical d'Alfauir.

09.00 horas: Almuerzo en 'Yaque Lounge Bar' (campo de fútbol).

11.00 a 14.00 horas: Castillo de hinchables en la calle Lluís Vives.

11.00 horas: Recogida de Festeros.

12.00 horas: Misa en honor a la Divina Aurora. Al terminar, 13.00 horas, se tirará una traca en la salida de la iglesia.

14.00 horas: Paella popular en la calle Comtes de R`va, amenizado por l'Agrupació Musical d'Alfauir. Se venderán los tiquets en la calle de los Auroros.

17.00 horas: Cabalgata de disfraces acomapañada por: La banda d'Alfauir, la KumKumtra y Dj David Hood. Al terminar habrá fiesta de la espuma.

20.30 horas: Recogida de festeros.

21.30 horas: Procesión de la Divina Aurora.

23.00 horas: Castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Borredà. A continuación, cena de catering en el parquing de las escuelas viejas con la actuación del grupo musical 'La Sede'.

01.00 horas: Macrodiscomóvil 'Barraca on Tour', en el polígono.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

07.00 horas: Despertà.

08.00 horas: Rosario.

09.00 horas: Pasacalles.

09.30 horas: Partida de raspall profesional femenina. Partidas de tecnificación y de alumnado de extraescolar, en la calle Sant Vicent Ferrer.

11.00 horas: Recogida de la Reina y de su Corte de Honor.

12.00 horas: Misa en honor a Santo Bartolomé.

12.00 horas: Fiesta del agua en el polideportivo.

13.00 horas: Traca en la calle Mayor.

13.00 horas: Vino de honor en la Plaza Mayor.

17.30 horas: Merienda popular de horchata y fartones en la Plaza Mayor.

18.00 horas: Actuación musical 'Ramonets', en la Plaza Mayor.

20.00 horas: Recogida de la Reina de Fiestas y de su Corte de Honor.

21.00 horas: Procesión.

22.00 horas: Castillo de fuegos artificiales, a cargo de la Pirotecnia Borredà.

22.30 horas: Cena popular en el aparcamiento de las Escuelas Viejas.

23.00 horas: Espectáculo 'Travesti Internacional' de la mano de Choriza May, en el aparcamiento de las Escuelas Viejas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  3. 3 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  4. 4 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  5. 5 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  6. 6 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia
  7. 7 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  8. 8 Montserrat registra un nuevo terremoto este jueves
  9. 9 Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
  10. 10 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Programa de actos de las fiestas patronales de Rótova 2025: tributo a Camilo Sesto

Programa de actos de las fiestas patronales de Rótova 2025: tributo a Camilo Sesto