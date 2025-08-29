Programa de actos de las fiestas patronales de Rótova 2025: tributo a Camilo Sesto La festividad se lleva a cabo del 3 al 7 de septiembre

Imagen de archivo del cantante Camilo Sesto en una actuación.

Luna Catalán Valencia Viernes, 29 de agosto 2025, 16:23 Comenta Compartir

Rótova ya tiene todo preparado para dar comienzo a sus fiestas patronales 2025. El municipio de la Safor está listo para vivir una de las semanas más esperadas del año con un programa repleto de actos religiosos, conciertos, actividades para todos los publicos y al arraigado sentimiento festivo que caracteriza a este celebración en honor a sus patrones.

Entre los actos más destacados se encuentran el tributo a Camilo Sesto, la merienda de horchata y fartones, y la mascletà a cargo de la Pirotecnia Nadal Martí de l'Ollería, entre otros. Una semana repleta de tradición y diversión que va desde el miércoles 3 al domingo 7 de septiembre.

Programa completo de las fiestas patronales de Rótova 2025:

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

20.00 horas: Pasacalles.

21.00 horas: Recogida de la Reina de Fiestas 2024 y de la Reina de Fiestas 2025, junto a su Corte de Honor.

22.00 horas: Presentación y coronación de la Reina de Fiestas 2025 y de su Corte de Honor.

00.00 a 04.00 horas: Discomóvil a cargo de DJ Obix.

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

06.00 horas: Rosario en honor al Cristo de la Fe.

07.00 horas: Despertà con truenos.

11.00 horas: Recogida de los festeros del Cristo acompañados por las damas y la Reina, a cargo de la Rotovense Musical.

12.00 horas: Santa misa.

13.00 horas: Mascletà a cargo de la Pirotecnia Nadal Martí de l'Ollería.

18.00 horas: Merienda popular con horchata y fartones.

18.30 horas: Espectáculo de teatro y humor.

20.30 horas: Recogida de fiesteros del Cristo acompañados por las damas y la Reina, a cargo de la Rotovense Musical.

21.30 horas: Solemne procesión en honor al Cristo de la Fe. Al terminar, castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Nadal Martí de l'Ollería.

23.30 horas: Cena popular en el parquing de las escuelas. Picadeta más un plato de barbacoa, más postre y bebida, por 22 euros a cargo de Sabors Catering.

00.30 horas: Orquesta 'Gravity'.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

06.00 horas: Despertà cantada con la Rondalla Agredolç.

07.00 horas: Despertà.

08.00 horas: Rosario.

09.30 horas: Pasacalles.

11.15 horas: Recogida de festeros.

11.30 a 13.30 horas y 17.00 a 19.00 horas: Hinchables en la calle Comtes de Ròtova.

12.00 horas: Solemne misa en honor a la Virgen de la Salud. Cuando termine, 13.00 horas, se tirará una traca en el barrio de la Salud.

17.15 horas: Merienda en la Plaza Mayor.

17.30 horas: Tributo a Camilo Sesto en la Plaza Mayor.

20.15 horas: Pasacalles a cargo de la Muixeranga de la Safor. Recorrido: C/Venerable, C/Sant Josep, Plaza Mayor, C/Mayor, Iglesia.

20.30 horas: Recogida de festeros.

21.15 horas: Procesión en honor a la Virgen de la Salud.

23.00 horas: Castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Borredà.

01.00 horas: Orquesta 'La Tribu'.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

07.00 horas: Gran Despertà con la pirotecnia Borredà.

08.00 horas: Rosario acompañado por l'Agrupació Musical d'Alfauir.

09.00 horas: Almuerzo en 'Yaque Lounge Bar' (campo de fútbol).

11.00 a 14.00 horas: Castillo de hinchables en la calle Lluís Vives.

11.00 horas: Recogida de Festeros.

12.00 horas: Misa en honor a la Divina Aurora. Al terminar, 13.00 horas, se tirará una traca en la salida de la iglesia.

14.00 horas: Paella popular en la calle Comtes de R`va, amenizado por l'Agrupació Musical d'Alfauir. Se venderán los tiquets en la calle de los Auroros.

17.00 horas: Cabalgata de disfraces acomapañada por: La banda d'Alfauir, la KumKumtra y Dj David Hood. Al terminar habrá fiesta de la espuma.

20.30 horas: Recogida de festeros.

21.30 horas: Procesión de la Divina Aurora.

23.00 horas: Castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Borredà. A continuación, cena de catering en el parquing de las escuelas viejas con la actuación del grupo musical 'La Sede'.

01.00 horas: Macrodiscomóvil 'Barraca on Tour', en el polígono.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

07.00 horas: Despertà.

08.00 horas: Rosario.

09.00 horas: Pasacalles.

09.30 horas: Partida de raspall profesional femenina. Partidas de tecnificación y de alumnado de extraescolar, en la calle Sant Vicent Ferrer.

11.00 horas: Recogida de la Reina y de su Corte de Honor.

12.00 horas: Misa en honor a Santo Bartolomé.

12.00 horas: Fiesta del agua en el polideportivo.

13.00 horas: Traca en la calle Mayor.

13.00 horas: Vino de honor en la Plaza Mayor.

17.30 horas: Merienda popular de horchata y fartones en la Plaza Mayor.

18.00 horas: Actuación musical 'Ramonets', en la Plaza Mayor.

20.00 horas: Recogida de la Reina de Fiestas y de su Corte de Honor.

21.00 horas: Procesión.

22.00 horas: Castillo de fuegos artificiales, a cargo de la Pirotecnia Borredà.

22.30 horas: Cena popular en el aparcamiento de las Escuelas Viejas.

23.00 horas: Espectáculo 'Travesti Internacional' de la mano de Choriza May, en el aparcamiento de las Escuelas Viejas.