Programa completo de las Fiestas Patronales de Vallada 2025

La localidad de Vallada, municipio de la Comunidad Valenciana, ya comenzó sus esperadas Fiestas Patronales 2025 en honor a Sant Bertomeu, a la Virgen María de Gracia, y al Santísimo Cristo del Monte Calvari. Comenzaron el pasado 18 de agosto, y tendrán lugar hasta el 27 del mismo mes, más de una semana llena de actividades para disfrutar junto a la familia, con amigos o en pareja.

La celebración combina tanto actos religosos, como la procesión de la Virgen María de Gracia y Bajada del Santísimo Cristo del Calvario, junto con otros de ocio, deportes, y cultura como, noches de paellas, discomóviles, música en vivo, actividades acuáticas para niños, y mucho más.

Miércoles 20 de agosto

- 17:00h: Torneo de ping-pong, hasta el 23 de agosto (Centro Jubilados).

- 19:00h: Toro ensogado (recorrido tradicional). Ganadería 'La Paloma'.

- 23:00h: Espectáculo infantil 'El Musical de les Formigues'. Compañía 'Amic Teatre' (Plaza de la Paz).

- 23:00h: Cena de gala con la actuación de la orquesta 'Platino' (polideportivo). Después, se abrirán las puertas para quienes quieran disfrutar de la orquesta y barra libre, mediante adquisición previa de tickets.

Jueves 21 agosto

- 08:00h: Despertà con tabalet y dolçaina.

- 11:30h: Suelta de vacas y toro por el recorrido tradicional, ganadería 'Alfaro'.

- 18:30h: Suelta de vacas y toro embolado. Ganadería 'Benavent', organizado por la peña taurina El Penyó de Vallada.

- 18:30h: Aquagym familiar (piscina municipal).

- 00:30h: Noche Taurina, ganadería 'Machancoses'.

Viernes 22 de agosto

- 08:00h: Despertà con tabalet y dolçaina.

- 09:00h: Toro ensogado por el recorrido tradicional. Ganadería 'Machancoses'.

- 18:30h: Suelta de vacas y toro. Ganadería 'La Paloma'.

- 18:30h: Aquagym familiar (piscina municipal).

- 23:00h: Noche de Paellas, con la actuación de la orquesta 'Gravity'.

- 23:30h: Punto 'Arcoiris' (polideportivo).

Sábado 23 de agosto

- 08:00h: Despertà con tabalet y dolçaina.

- 11:30h: Desencajonada y suelta de vacas y toro. Ganadería 'Machancoses'.

- 18:30h: Suelta de vacas y toro. Ganadería 'El Cali'.

- 18:30h: Aquagym familiar (piscina municipal).

- 21:00h: Pasacalles a cargo de la UPM anunciando el inicio de las fiestas religiosas.

- 22:00h: Cena de Mayores, amenizada por un trío musical 'Espectacles Barfi'.

Domingo 24 de agosto - Día de San Bertolomé

- 08:00h: Diana floreada a cargo de la UPM.

- 11:00h: Traslado de la imagen de San Bartolomé.

- 11:00h: Recogida de la Reina de las Fiestas y su corte de honor.

- 12:00h: Solemne misa en honor a San Bartolomé.

- 13:00h: Gran mascletà a cargo de la pirotecnia 'Germans Caballer'.

- 20:30h: Procesión de San Bartolomé.

- 00:00h: Gran Dansà, en la Plaza de la Paz, a cargo de la escuela de Danzas de Vallada y pueblos invitados.

- 01:00h: Orquesta 'La Tribu'.

Lunes 25 de agosto - Día de la Virgen de Gracia

- 11:45h: Recogida de la Reina de las Fiestas.

- 12:00h: Solemne misa mayor en honor a Nuestra Patrona la Virgen de Gracia.

- 13:00h: Gran mascletà a cargo de la pirotecnia 'Germans Caballer'.

- 18:30h: Partido de baloncesto en el polideportivo.

- 20:30h: Procesión de la Virgen de Gracia y 'Bajada' del Santísimo Cristo del Calvario.

- 24:00h: Espectáculo de variedades 'Noche de fantasía' (Plaza de la Paz).

Martes 26 de agosto - Día del Santísimo Cristo

- 11:45h: Recogida de la Reina de las Fiestas.

- 12:00h: Solemne misa en honor al Santísimo Cristo del Calvario.

- 13:00h: Gran mascletà a cargo de la pirotecnia 'Germans Caballer'.

- 21:00h: Procesión de 'La Subida'. Al acabar, castillo de fuegos artificiales.

- 00:30h: Sainete Contemporáneo Valenciano 'La Comunitat' (Plaza de la Paz).

- 01:00h: Discomóvil (polideportivo).

Miércoles 27 de agosto

- 11:00-13:30h: Actividades acuáticas infantiles (piscina municipal).

- 11:45h: Recogida de la Reina de las Fiestas.

- 12:00h: Misa en honor a todos los difuntos del pueblo.

- 17:00h: Actividades acuáticas infantiles (piscina municipal).

- 23:00h: Correfoc a cargo de la colla 'Dimonis de l'Avern'.