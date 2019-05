Ruegos por Venezuela y por las misiones en una Misa d'Infants multitudinaria

Los valencianos han abarrotado esta mañana la plaza de la Virgen durante la Misa d'Infants que precede al Traslado de la Mare de Déu, momento álgido de las celebraciones en honor a la patrona. Algunos han acudido andando desde diferentes puntos del área metropolitana como es tradición y otros esperaban, ataviados con sillas plegables, tras haber participado en la Descoberta.

Oficiada por el cardenal Antonio Cañizares, en el sermón ha insistido en el papel de la Mare de Déu como «protectora de los más débiles, de los desamparados», y se ha referido a ella como «consuelo de afligidos». «¿Cómo vamos a dejar de venir a ella, sobre todo los desheredados de la tierra, los frágiles y débiles, si siempre nos auxilia?», se ha preguntado. Cañizares también ha citado a su antecesor, Marcelino Olaechea, al pedirle que «arrope a nuestros pueblos, dé alegría a los corazones divididos, consuelo a los tristes y pan y abrigo a todos», para finalizar haciendo una petición a los valencianos: «Debéis acoger a María en casa, y amarla y venerarla».

Cuando la eucaristía ha llegado al momento de los ruegos, el purpurado ha pedido que las autoridades locales, autonómicas y nacionales «apliquen la cultura del diálogo y la paz». Y también se ha acordado de Venezuela, «para que en esta hora crítica encuentre la paz, el respeto a la persona humana y alcance la libertad».

Para poder llegar a todos los fieles, en el momento de la comunión se han distribuido por la plaza cerca de una veintena de sacerdotes, a los que se reconocía por ir acompañados de una sombrilla amarilla. Desde el altar se ha solicitado a los asistentes que acudan con prudencia y silencio a comulgar.

En la parte final de la homilía, el cardenal ha trasladado a los valencianos congregados otro ruego que tenía que ver con la importancia de participar en misiones. Cañizares ha señalado que esta mañana he recibido un vídeo procedente de San José del Amazonas que contenía una llamada de auxilio pidiendo sacerdotes y misioneros. En este momento el purpurado ha hecho una apelación directa al público: «¿Por qué no vais, por qué no sentís esas tierras y otras que nos necesitan tanto, que sólo piden que les ayudemos a ser mejores cristianos?».

Antes de la bendición y interpretación de los himnos -quizá uno de los momentos más emotivos de la eucaristía y muy aplaudidos- han tomado protagonismo la Fallera Mayor Infantil y su corte en la ofrenda a la Mare de Déu en nombre de todos los niños de Valencia. También se ha otorgado una indulgencia a todos aquellos que han tomado la comunión y previamente se habían confesado.

La Misa d'Infants ha contado con una nutrida presencia de representantes políticos e institucionales. Ha acudido el subdelegado del Gobierno, José Roberto González, el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, el vicepresidente de Les Corts, Alejandro Font de Mora, los aspirantes a la alcaldía de Valencia Sandra Gómez, María José Catalá y Fernando Giner, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, el candidato popular al Parlamento Europeo, Esteban González Pons, o el nuevo diputado de Vox en el Congreso, Ignacio Gil Lázaro. Los únicos partidos sin representación, al menos en la zona de autoridades, han sido Compromís y Podemos.

También se ha podido ver al concejal socialista de Valencia, Vicent Sarrià, a diferentes ediles del anterior grupo popular, a la Fallera Mayor de Valencia (Marina Civera acudía de invitada), o a los máximos responsables de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa Visiedo, y Católica de Valencia, José Manuel Pagán.

Cruz de Lampedusa

La Cruz de Lampedusa, bendecida por el Papa y elaborada con madera de pateras utilizadas por inmigrantes y refugiados, permanecerá en València durante todo el mes de mayo y ha estado presente en la Missa d'Infants «como gesto de que la Virgen Santísima, bajo esta dulce advocación de los Desamparados, protege a todos los que experimentan el dolor y el sufrimiento», según fuentes del Arzobispado.