Qué se celebra el 9 d'Octubre: ¿Por qué es fiesta en Valencia y la Comunitat Valenciana? Se conmemora la entrada del rey Jaume I en la ciudad en el año 1234

El 9 d'Octubre se celebra el Día de la Comunitat Valenciana, que este año estará pasado por agua. La alerta naranja decretada por Aemet ha provocado la suspensión de la mayoría de actos programados.

En este día se conmemora la entrada del rey Jaume I en la ciudad de Valencia en el año 1234, con el fin de liberarla del dominio musulmán de Abul Djumayl Zayyan, rey de Balansiya. Se trata de una celebración con una larga tradición iniciada en el siglo XIV por el rey Jaime II de Aragón. No fue hasta cien años después de la conquista de Valencia, en 1338, que el Consell de la ciudad organizó una procesión de conmemoración insititucionalizada para pedir a San Dionisio el fin de la hambruna por la que atravesaba la ciudad tras un período de malas cosechas.

Desde entonces, se propuso hacer la misma procesión todos los 9 d'Octubre y en 686 ocasiones Valencia ha rememorado la fecha. Desde el primer momento, la celebración ha tenido dos principales motivaciones: dar gracias a Dios por la liberación del «Yugo musulmán» y por la incorporación del Reino a la civilización cristiana. Y ya de forma más moderna y actual, el hecho de que Jaume I constituyera un nuevo reino en el que todos los valencianos se reconocen bajo una misma identidad y con un mismo proyecto común de autogobierno.

El mismo día en 1891 tuvo lugar la primera celebración organizada por la asociación Lo Rat Penat, sociedad cultural valenciana dedicada a la promoción, defensa, enseñanza y difusión de la lengua y cultura valencianas. Y tras la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982, la celebración se estructura de forma institucional por el Gobierno Valenciano y el Presiente de la Generalitat Valenciana.

Fue en 1976 cuando los parlamentarios valencianos se pusieron de acuerdo para marcar definitivamente en el calendario el día 9 de octubre como jornada de afirmación autonómica. De este modo nació lo que hoy conocemos como Día de la Comunitat Valenciana.

Hoy en día, este día se celebra en toda la Comunitat Valenciana, pero donde tiene mayor arraigo es en la ciudad de Valencia, en la que se organizan un gran número de eventos, no solamente el día 9 de octubre, sino durante varios días (aunque este año muchos de ellos se han visto suspendidos por las lluvias).