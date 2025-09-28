La Nova del Grao se bautiza con su primera corte y La Sequiota de El Palmar se estrena en candidata mayor Brindis en los casales para celebrar el doblete de Convento, las cuatro representantes logradas por los sectores de la Seu-Xerea-El Mercat y La Roqueta-Arrancapins| Daniela Roig y Laura Llobell siguen la estela de sus madres, que fueron corte en 1995

Celebración de la primera representante de la falla Ingeniero Manuel Soto-Avda. de Francia (La Nova del Grao) .

Lola Soriano Pons Valencia Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:34 Comenta Compartir

Las 25 fallas que ya pueden decir con orgullo que han conseguido candidatas que optan a ser falleras mayores de Valencia 2026 trasladaron en la madrugada del sábado la celebración a los casales.

No han faltado pequeños disparos de traca, los tradicionales pasillos de aplausos, los discursos, el brindis y cuidadas decoraciones en los casales con pancartas, globos, fotos y tartas.

Tras la resaca de felicidad, en comisiones como Ingeniero Manuel Soto-Avenida de Francia, la Nova del Grao, están de enhorabuena porque, como recuerda su presidente, José Luis Ortiz, «aún no hemos cumplido los tres años de vida de la comisión, ya que lo celebraremos el 25 de octubre, y hemos conseguido nuestra primera representación fallera».

A Alba García-Pardo la recibieron entre aplausos, con un túnel de globos, con unas tartas donde se podían leer lemas como 'Eres la mejor' o 'Gracias Alba' y el presidente, en su discurso, quiso dar las gracias a Alba «porque lo que nos has regalado hoy no tiene precio. Estamos siendo felices sin límite. Los sueños a veces se cumplen y la felicidad es muy grande».

Recibimiento de Anabel Calero en El Palmar. LP

Donde también recibieron a la elegida con aplausos y muchos abrazos es en la pedanía de El Palmar, en la falla La Sequiota, que preside Alfonso Huertas, eso sí hubo que esperar a que Anabel Calero regresara de la gala. En este caso no se celebró en el casal, sino directamente en la calle, en la plaza de la Sequiota. No era para menos, es la primera vez que tienen una representante mayor. Antes habían tenido una corte infantil 2001, Teresa Estevens Jardí, y una fallera mayor infantil de Valencia, en 1995, Ana Belén Ferrer Jardí.

Su prima y expresidenta, María Àngeles Bru, explicó que «todos los vecinos de la pedanía, falleros y no falleros, salieron para aplaudir a Anabel. Fue una locura».

Doblete de Convento, con su presidente, Francisco Segura y con las representantes de 2026, Trinidad Ferrer Roig y Juana Paula Centeno Roig, nietas de Juan Roig y Hortensia Herrero. LP

Otra de las fallas que lo celebró a lo grande fue Convento Jerusalén, una comisión que ha conseguido doblete este año con la niña Martina Songel y con Carmen Prades. No faltó el posado en el casal con el presidente, Francisco Segura, con las representantes de 2026, la niña Trinidad Ferrer Roig y Juana Paula Centeno Roig, nietas de Juan Roig y Hortensia Herrero.

Daniela Roig y su madre Merche Añón y Laura Llobell, con su madre, Laura López, cortes de 2026 con madres de 1995. LP

Gabriel Giménez, presidente de Exposición, dirige un discurso a Laura Llobell. LP

También se mostraron muy felices en Joaquín Costa-C. Altea, donde recibieron con entusiasmo a Daniela Roig o en Exposición-Micer Mascó, donde hicieron un pasillo con aplausos a Laura Llobell. En este caso, como anécdota, cabe destacar que Daniela es hija de Merche Añón, que fue corte de Raquel Giner en 1995 y Laura es hija de Laura López, que compartió experiencias de corte con Merche también en 1995, un testigo fallero que ahora seguirán las nuevas generaciones.

Y hablando de raíces falleras, en la plaza del Negrito estaban más que felices con la elección de Daniella Borrego Pons, que también lleva el ADN fallero, ya que su madre, Bea Pons, fue corte en 2011) y su tía, Patricia Borrego, fue corte 2001 y su tía segunda, Nuria Llopis, fue FMIV 2006. Además, sus abuelos tienen la tienda de indumentaria Marian Indumentaria. En el casal, tras los aplausos, Daniella dio un discurso donde agradeció «el cariño y apoyo que me habéis dado. Y en cada prueba que haga, llevaré a la falla de Plaza del Negrito en el corazón», dijo.

Daniella Borrego, con su madre Bea Pons y sus compañeras de corte 2011; las cuatro integrantes de la Sey-Xerea-El Mercat y María Mahiques y Zoe Molina, de l'Olivereta. LP

Tras la gala también mostraron su alegría en el sector de la Seu-Xerea-El Mercat, que ha logrado dos candidatas infantiles (Daniella Borrego y Claudia de los Ángeles Díaz) y dos adultas (Vega Archer y Mar Vivanco) y en el sector la Roqueta-Arrancapins, con el mismo número de representantes (infantiles, Martina Songel y Marta Mercader) y las adultas (Carmen Prades y Ani Torregrosa).

Ampliar Canddaitas a fallera mayor de Valencia 2026, con su jurado. JCF/ Armando Romero El lunes se retoman las pruebas con una charla de cómo preparar el acto de la 'telefonada' Este domingo las elegidas tendrán día libre, de descanso, para asumir lo que viene ahora, pero el lunes ya tienen una cita en la sede de la Junta Central Fallera donde también acudirán los padres. El objetivo es hacer una toma de contacto y darles directrices para el siguiente acto fuerte: la 'telefonada' de la alcaldesa. Ya que tendrán que tener libre el teléfono (móvil o fijo) a media tarde y se les aconsejará seguramente, como otros años, de la bondad de recibir a la prensa y a amigos en el casal. Ya la primera prueba será el martes y el miércoles, con las entrevistas con los medios de comunicación, un día en el que el jurado también toma buena nota. Y el jueves día 2 seguirán más pruebas con el jurado. Cabe destacar que tras la gala, las elegidas también posaron con sus jurados. Beatriz Ramos, vicepresidenta de la JCF y jurado de mayores, explicó que ha sido una gran experiencia. «Una de las pruebas que les hicimos fue ir al Ayuntamiento, subir las escalinatas y ver el Salón de Cristal». Durante este tiempo han hecho pruebas como debates, discursos «e incluso una prueba muy emocionante, que la candidata número uno describiera a la número dos y así de forma correlativa. Al final acabamos todos emocionados y con lágrimas». Aseguró que las 73 candidatas «hicieron un buen grupo y espero que lo mantengan». Por su parte, Omar Soler, delegado de Protocolo de JCF y jurado de infantil, explicó algunas de las pruebas que han hecho este año, «como una fiesta de disfraces y tenían que venir representadas de algún motivo relacionado con las Fallas. Algunas se inspiraron en la Crida, otras en la Senyera, en el chocolate con buñuelos, de ninot indultat...». Sobre las elegidas, indicó que son «doce niñas que viven con pasión las Fallas y harán una piña increíble».

Otra anécdota es que Zoe Molino, es la primera candidata con ese nombre en la corte mayor. Tras la gala se fundió en un abrazo con María Mahiques, corte 2025 que también es de su sector, Olivereta y, por ejemplo, Lucía Martínez, corte infantil 2025 abrazó de inmediato a Daniella Borrego, ya que son las dos de la Seu-Xerea-El Mercat.

También estaban felices, por ejemplo, en la falla Sagunto-San Guillem. Como explicó su presidenta, Laura Rodrigo, estaban dichosos de tener como representante a Jimena Noguera. «Desde 2014 no teníamos representante infantil y mayor, sólo tuvimos una en 1989».

Jimena Noguera y los falleros de Sagunto-San Guillem; Ani Torregrosa dando un discurso en San Vicente-Marvá y Virginia Pulido, de Marqués de Montortal-José Esteve. LP

Otra falla donde la joven elegida también dio un discurso es en San Vicente-Marvá, la falla que ganó este año el concurso de belenes. Ani Torregrosa dijo que estaba todavía en shock. «Era una decisión muy difícil, porque se quedan fuera 60 chicas. Me siento muy afortunada de llevaros a todos conmigo e intentar llegar a lo más alto y ser corte también es un privilegio. Gracias por vuestro calor. Esto es un premio compartido».