Los ninots de la Exposició entran ya en escena Chuki con un ninot. / i. marsilla L. SORIANO VALENCIA Miércoles, 30 enero 2019, 00:40

Los ninots de la Exposició han salido ya a escena, y es que los artistas están entregando los proyectos que competirán por el ninot indultat. Esta tarde, a las 20 horas, terminará el plazo para llevar los proyectos al museo Príncipe Felipe.

En la jornada de ayer el primer artesano en entregar sus proyectos fue Raúl Martínez (Chuki), con una pieza de Bailén-Xàtiva donde representa a una joven con Síndrome de Down que está enamorada. También se ha recreado en el cartel de Howard Miller famoso por la frase 'We can do it!' que se ha convertido en un símbolo del feminismo y también portó una pieza homenaje a un niño con parálisis cerebral para la falla El Empalme.

Óscar García Cuesta fue el segundo y el tercero José Ramón Espuig, maestro mayor del gremio, que lamentó la falta de organización a la hora de entregar los resguardos, que estaban escritos a mano, para que luego las comisiones recojan los ninots. También entregó ninots Pedro Rodríguez de Vall de Laguar y Xavi Montava para Virgen de Lepanto de Castellar y Reino de Valencia-San Valero.