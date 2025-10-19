Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia: «Los falleros son como una familia, siempre te protegen y están contigo»

Marta Mercader Roig todavía no es del todo consciente de lo que ha conseguido. Su elección como fallera mayor infantil de Valencia 2026 es ... motivo de orgullo en la comisión Alberic-Héroe Romeu, que nunca había tenido entre sus filas a una máxima representante de la fiesta. A sus 10 años ya puede decir que comparte con su madre, la primera reina del Ateneo Mercantil, el honor de ser historia viva de las Fallas. Su alegría y su vitalidad embelesan a cualquiera y son todo un símbolo de esperanza para el futuro de la fiesta.

LAS PROVINCIAS recoge sus primeras palabras tras haber sido proclamada en el cargo. A lo largo de la entrevista, Marta revela los entresijos de su elección, la dedicatoria especial de su reinado, su relación con la corte y su compañera Carmen Prades Gil o su lado más personal. Todo ello con una imborrable sonrisa de oreja a oreja.

- La primera pregunta es la más difícil. ¿Cómo te encuentras?

Bastante bien. Un poco nerviosa porque me acaban de nombrar, pero muy alegre.

- Teniendo en cuenta estas palabras, «una fallera no tiene sueño, ni cansancio», que a lo mejor te suenan de algo. ¿Cómo fue la noche de después de la proclamación?

No estoy cansada porque tener actos me alegra. Me despierto con más emoción, más alegre.

- Han pasado ya unos días de la telefonada, ¿ya te crees que eres fallera mayor infantil de Valencia? Al principio vimos que no te lo creías.

Es que no me lo creo. Lo estás viviendo, pero no te lo crees.

- En tu discurso de la proclamación hablaste de que las Fallas tienen «gente amable y solidaria». ¿A qué te referías?

Digo 'solidaria', porque la gente ayuda mucho, y 'amable', porque siempre está conmigo.

- ¿Era también una referencia a la dana? ¿Cómo viviste todo lo que pasó?

Lo de la dana lo he vivido con mucha tristeza por los afectados, pero las personas que han venido a ayudar han sido un apoyo muy grande.

- Volviendo a ese momento tan mágico del día de la de la telefonada. ¿Es cierto que dejasteis el móvil en el suelo del casal?

Sí, dejamos el móvil en el suelo pensando que no iba a salir. Entonces, le estaba tocando el pelo a mi madre y de repente dicen mi nombre y suena el teléfono. Fue tipo: «¡¿Qué?! ¡¿Esto es cierto?!».

- ¿Quién tuvo esa idea?

Lo dejamos en el suelo porque estaban ya en la pantalla los casales a los que teníamos que ir. Mi madre decía «cuando salga, tenemos que coger el móvil e irnos corriendo». Y de repente salgo yo.

- ¿Cuál fue esa primera sensación cuando saliste elegida?

Mucha alegría y agradecimiento al jurado por confiar en mí ya que todas podríamos estar aquí ahora mismo haciendo entrevistas como fallera mayor infantil de Valencia, pero los jurados han confiado en mí y estoy muy orgullosa.

- Has hecho historia en las fallas, pero tu madre también hizo historia al haber sido la primera reina del Ateneo Mercantil.

Me parece algo muy emocionante, que me ilusiona mucho, ya que soy fallera desde nacimiento y seguir llevando ese amor a las Fallas desde que me lo empezaron a inculcar es muy bonito.

- ¿Tenías un body con bordado que ponía «fallera mayor infantil de Valencia»?

Sí, tengo fotos.

- ¿Y sabes quién te lo hizo?

No, la verdad es que no, porque era muy recién nacidita y no me acuerdo.

- Tu madre también fue fallera mayor de la comisión Joaquín Costa-Burriana en 1997. ¿Te ha dado algún consejo o habéis podido hablar sobre este año tan especial?

Me ha dicho que lo disfrute mucho, ya que esto sólo es un año y no va a durar mucho más. El tiempo se pasa volando, haces un abrir y cerrar de ojos y ya han salido las otras falleras mayores. Que lo disfrute muchísimo.

- ¿Sabes si tu hermano Salva, que está estudiando en Bélgica, podrá venir en marzo para acompañarte?

No lo sé. Sólo sé que viene el 18 de diciembre. Pero a ver si podemos hacer algo para que venga. Ojalá, la verdad…

- ¿Cómo se enteró de la noticia?

Estaba estudiando, pero se iba a ir al gimnasio porque nosotros pensábamos que yo no iba a salir. Una amiga que tiene allí, que es superfallera, le dijo «vente a verlo». De repente escucharon mi nombre y le empezó a sonar el teléfono un montón a mi hermano porque le estábamos llamando para que nos viera, ya que no podía estar aquí.

- ¿Quieres dedicarle este reinado a alguien en especial?

Le quiero dedicar este reinado a mi abuela ya que ella siempre está a mi lado, siempre me protege, siempre se preocupa mucho por mí, siempre me ayuda en todo y es una persona muy especial.

- ¿Qué es para ti la gente de Alberic-Héroe Romeu?

Son como una familia. Si pasa algo, te protegen; siempre intentan estar contigo o te dicen si necesitas alguna cosa.

- Menudo regalazo les has hecho, porque encima estáis de aniversario, ¿no? Cumplís 60 años de historia.

Sí (ríe).

- Al día siguiente de la telefonada, tus compañeros de cole estaban celebrando tu nombramiento gritando tu nombre en el patio. ¿Qué te parece?

Me parece muy bonito, porque todos mis compañeros son amigos para toda la vida y les quiero mandar un abrazo supergrande.

- Todavía no has ido a Siete Aguas, tu pueblo, pero seguro que también están muy orgullosos.

Mi pueblo está repartido por mi familia. Te encuentras una persona y mi madre me dice «mira, es tu primo». Y yo: «¿Ah, sí?». Por Valencia también tengo mucha familia.

- ¿Allí también participas en fiestas?

Allí son de bailar, cantar, pasártelo bien y disfrutar un montón. También se visten y también está su corte, pero es sólo del pueblo y me gusta mucho.

- ¿Qué papel crees que tienen que tener los niños en las Fallas?

Los más pequeños tienen que tener un papel de divertirse, de pasarlo bien. Las Fallas duran menos de un mes y hay que pasárselo siempre muy bien y disfrutar mucho.

- ¿Cómo ves a Carmen como fallera mayor de Valencia y como compañera?

Es una persona maravillosa que va a representar a Valencia superbién y que siempre me va a ayudar ya que es muy amorosa, muy amigable y también muy amable.

- ¿Os conocíais de antes o habíais hablado o coincidido en alguna prueba?

Nos conocíamos un poco de antes porque es de mi sector y Martina, que es su fallera mayor infantil, es superamiga mía. Coincidíamos mucho.

- ¿Tenéis ya alguna anécdota de este tiempo juntas?

Ahora en el coche me he puesto a cantar. He contado un chiste también y Carmen ha caído en la trampa (ríe). El chiste era una niña que tenía una muñeca que se rompió las tres piernas y entonces Carmen cayó en que no tenía tres piernas. En el chiste, la niña siempre decía, como la madre no quería que rompiese la muñeca, «es mi muñeca, no tu muñeca y yo hago con mi muñeca lo que me dé la gana». Entonces, yo le he dicho a Carmen: «Es mi chiste, no tu chiste, y yo hago mi chiste lo que me da gana». Y nos hemos reído todos.

- ¿Tienes una canción favorita?

'Vas a quedarte' de Aitana porque es una canción que me encanta, me parece superbonita y Aitana es mi cantante favorita. Me encanta escuchar su música.

- ¿Y de Fallas?

La Amapola me encanta.

- ¿Cómo es tu relación con la corte?

Éramos superamigas desde las pruebas y, cuando salimos todas juntas, ya éramos una piña, ya éramos un grupo. De hecho tenemos un grupo para hablar y pues nos pasamos superbién juntas ya que nos llevamos todas superbién y nos apoyamos.

- Cuando pasen muchos años de tu reinado, ¿cómo te gustaría que la gente se acordase de ti?

Quiero que se acuerden de que fue un año muy divertido, muy alegre y de mucha emoción y agradecimiento.

- ¿Qué consejo te dio Lucía García para afrontar este año?

Me dijo «disfrútalo todo porque sólo es un año que se pasa muy rápido».

- ¿En qué fallera te has fijado o tienes como referente?

Todas me han encantado siempre. Paula Nieto, Nerea, Marina, también Lucía me encanta… Todas han representado Valencia superbién, así que me fijo en todas siempre.

- Tienes una relación especial con Covadonga Balaguer (Covachi), ¿por qué?

En el besamanos de la Virgen, aparte de ir como acto, estuve haciendo la cola de cuatro horas para darle un beso a la Virgen y me encontré a Covachi. Me cayó superbién, es una persona superamable.

- ¿Cuál o cuáles son tus actos favoritos desde siempre de las Fallas?

La Ofrenda y la exaltación. Me parecen unos actos superbonitos, ya que en la exaltación te ponen la banda como fallera mayor infantil de tu falla o de Valencia. Y la Ofrenda me parece un acto también superemocionante, ya que ves a la Virgen y le das el ramo, lo hueles y la ves desde tan cerca… Me parece es superbonito.

- Todavía falta mucho para marzo, pero qué momento es el que esperas con más ganas.

La Crida, porque quiero ya estar en Fallas y encima decirlo yo. Desde muy pequeña he ido, la he escuchado y me ha encantado y ahora poder decir que ya estamos en Fallas, yo que he estado desde muy pequeña viviéndolo, es muy bonito.

- ¿Quién dirías que es tu fan número 1?

Lo tengo clarísimo: mis primas. Cuando salí se pusieron a llorar superfuerte y me empezaron a abrazar que no me podía ni mover.

- Es verdad que te hiciste un esquince, ibas en silla de ruedas, pero quisiste andar delante de ella. ¿Cómo fue?

Ya me había hecho un esquince, pero no me lo habían mirado ni me habían hecho nada. Entonces iba con los tacones y se me torció el pie y me hice un esguince más fuerte. Estaba llorando y me puse una silla de ruedas, pero en el momento que íbamos a ver a la Virgen, me quité la silla de ruedas porque no quería entrar con ella. No podía, yo quiero a la Virgen un montón y es nuestra madre. El dolor me daba igual. Fue superemocionante.

- Fuiste a elegir el espolín, sabemos que no nos vas a decir el color, ¿pero estás contenta con tu elección?

Todos los colores son superbonitos, pero elegir exactamente uno es muy difícil, pero estoy muy contenta.

- ¿Te costó mucho o lo tenías más o menos claro?

A ver, me costó un poquito porque me gustaban todos.

- ¿Cuántos trajes tienes?

Nunca los he contado porque no me ha dado tiempo, pero el que más me gusta es el de mi presentación. Además, ya me lo he puesto mucho y es el que me puse en la exaltación. Es de color crema, muy bonito.

- ¿Quién te lo confeccionó?

Flor de cotó.

- ¿Tres moños o uno?

Tres, siempre.

- ¿Harías más larga la semana fallera?

Sí, muy larga. La haría casi todo el año.

- ¿En qué actividades de la comisión participas?

En todas: en MasterChef, en playbacks, bailo un montón, en disco móviles...

- ¿Qué quieres ser de mayor?

Quiero ser cantante porque me encanta la música. Me encanta Aitana y ojalá llegar a ser como ella. Es muy difícil, lo sé, pero me encanta cantar.

- Porque das clases y cantas en un coro, ¿cierto?

Sí, canto en un coro. Y hago 'solos' (ríe).

- Y también bailas, ¿no?

Sí. Bailo ballet clásico, flamenco… Me encanta bailar en general, bailo con un montón de tipos de música.

- ¿Tienes algún plato de comida preferido?

La sopa, especialmente la de mi abuela Rosa. Me encanta la comida que hace mi abuela, ¡porque está buenísima!

- ¿Y algún libro que te guste?

Mi libro favorito es 'Isadora Moon va al parque de atracciones'. Los de Isadora Moon me entretienen mucho y en vez de estar con el móvil puedo estar leyendo y aprendiendo mucho más.

- Si tuvieras que elegir un superpoder, ¿cuál sería?

Elegiría volar para ver las Fallas desde arriba y las mascletàs.

- ¿Cómo le definirías las Fallas a alguien de fuera de Valencia?

Le diría que las Fallas son una fiesta de toda Valencia, que son muy bonitas, superdivertidas, que te lo puedes pasar superbién y te lo pasas vas superbién, que te vas a divertir un montón, que no vas a dormir (ríe), pero eso es lo mejor porque te lo pasas superbién.