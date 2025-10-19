Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La fallera mayor infantil de Valencia 2026, Marta Mercader Roig, posa en una de las salas más emblemáticas de LAS PROVINCIAS. IVÁN ARLANDIS

Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia: «Los falleros son como una familia, siempre te protegen y están contigo»

Pasa a la historia de la fiesta al convertirse en la máxima representante de Alberic-Héroe Romeu en el 60 aniversario de la comisión

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:44

Comenta

Marta Mercader Roig todavía no es del todo consciente de lo que ha conseguido. Su elección como fallera mayor infantil de Valencia 2026 es ... motivo de orgullo en la comisión Alberic-Héroe Romeu, que nunca había tenido entre sus filas a una máxima representante de la fiesta. A sus 10 años ya puede decir que comparte con su madre, la primera reina del Ateneo Mercantil, el honor de ser historia viva de las Fallas. Su alegría y su vitalidad embelesan a cualquiera y son todo un símbolo de esperanza para el futuro de la fiesta.

