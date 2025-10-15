LAS PROVINCIAS, primera parada de las falleras mayores de Valencia Carmen Prades y Marta Mercader comienzan su reinado con la visita oficial al periódico, donde han recibido sendas portadas enmarcadas del día de su elección

Carmen Prades y Marta Mercader, en la primera visita a LAS PROVINCIAS, escuchan al director, Jesús Trelis, con el jefe de Valencia, Arturo Checa.

L. S. Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:40 | Actualizado 08:27h.

Hace dos días una llamada de teléfono les cambió la vida, la de la 'telefonada' de la alcaldesa María José Catalá. Y este miércoles, las falleras mayores de Valencia 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, han empezado a ejercer el reinado con la protocolaria visita a los medios de comunicación. Y la primera parada ha sido la redacción de LAS PROVINCIAS.

Las primeras preguntas para las embajadoras de las Fallas, tras vivir como en un sueño la proclamación en el hemiciclo, con momentos tan mágicos como la subida de la escalinata, el discurso dirigido a los valencianos y el posado en el Salón de Cistal, se han formulado en el periódico decano de la ciudad, donde han sido recibidas por el director del diario, Jesús Trelis, y Arturo Checa, jefe de la sección de Valencia.

La visita se ha producido a las 7 de la mañana, pero a pesar de las tempranas horas, las falleras mayores de Valencia 2026 han mostrado su mejor sonrisa, ese gesto que ya es imborrable desde la misma tarde del 13 de octubre.

Carmen y Marta han recorrido las instalaciones del periódico y han recibido regalos: la portada enmarcada del pasado martes, tras la llamada de Catalá, que en su titular destacaba la idea «Carmen y Marta acceden al trono fallero». También se les ha obsequiado con una caja de bombones para endulzarles la jornada, ya que este miércoles tendrán un verdadero maratón de entrevistas en prensa escrita, televisiones y radios. LAS PROVINCIAS, el diario decano de Valencia, ha sido su primera parada.

Las dos jóvenes han mostrado su gratitud con entusiasmo. En este estreno también recibieron un ejemplar de LAS PROVINCIAS donde ellas son protagonistas del protocolario acto de la proclamación y no han dudado en emocionarse cuando han visto la foto del posado con sus doce compañeras de la corte mayor e infantil.

En su paseo por la redacción, Carmen y Marta se han sorprendido con las fotografías antiguas que adornan las paredes de la redacción de un diario que este año cumple 160 años.

Tras responder largo y tendido a las preguntas formuladas por los periodistas en su primer día de reinado, sus respuestas y las anécdotas que han relatado se podrán conocer en unas entrevistas que se publicarán este fin de semana en el periódico para que los lectores empiecen a conocer la personalidad, los gustos y la pasión fallera de Carmen Prades y Marta Mercader.