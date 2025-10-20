Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Celebración de una asamblea de presidentes de falla. LP

La JCF renovará sus sistemas informáticos para mejorar su eficiencia y seguridad

El proyecto supone una inversión de 133.000 euros y se llevará a cabo en diferentes fases en los próximos años

L. S.

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:39

Comenta

La Junta Central Fallera va a acometer un proceso de renovación tecnológica para mejorar la eficiencia y la seguridad de los sistemas informáticos de la entidad. El proyecto incluye la renovación de la infraestructura de servidores de virtualización, la implementación de medidas de alta disponibilidad, la actualización de los servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la actualización del software de gestión y todo ello supondrá una inversión de 133.000 euros.

El presidente de la Junta Central Fallera y concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha destacado la importancia de esta iniciativa que permitirá garantizar la continuidad y la calidad de los servicios que la JCF presta a las comisiones falleras a través de la secretaría virtual.

La implantación del proyecto se llevará a cabo en diferentes fases, que se han planificado a lo largo de los próximos años, lo que permitirá una implementación gradual y controlada de las nuevas tecnologías. Esto garantizará la mínima interrupción de los servicios y permitirá a la institución adaptarse de manera efectiva a los cambios tecnológicos.

Santiago Ballester ha manifestado su «satisfacción de poder llevar a cabo este proyecto, que mejorará significativamente nuestra capacidad para prestar un mejor servicio a las comisiones falleras. La tecnología es fundamental para la JCF –ha asegurado el edil- y estamos comprometidos con la innovación y la mejora continua».

