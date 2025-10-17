Las fallas de Especial pisan fuerte: así son los bocetos para 2026 Ocho de las nueve comisiones suben el presupuesto en busca de podio | Carmen Prades y Marta Mercader estrenan el reinado en la muestra de bocetos de la federación a la que pertenecen la fallera mayor, Laura Llobell y Martina Songel

Como se diría en un casino... ¡Abran juego! Las nueve fallas de la Federación de Especial presentan este fin de semana en la explanada de Nuevo Centro sus apuestas para las Fallas de 2026 con estéticas diversas, pero con un objetivo: lograr el podio.

Ocho de las nueve comisiones han subido el presupuesto, conscientes de que el año pasado hubo mucho baile de premios, con el ascenso de Na Jordana a un tercer puesto o de Reino a un sexto o por contra, con la cuarta posición de El Pilar o la quinta de Exposición, comisión que se sentía a gusto en el podio fallero.

Todos quieres escalar e inyectan algo más de presupuesto y prometen sumar más sátira.

Convento, que consiguió el primer premio en 2025 con 'Or', ahora también habla de dinero, pero con otra vuelta de tuerca. El lema es ¡Redimonis... ¿cuál es tu precio?¡ y el artista, David Sánchez Llongo, se pregunta por cuánto dinero estarían dispuestos personajes como Trump o Pedro Sánchez a vender su alma. En el centro se sitúa un centauro y una sirena, personajes de la tierra y el mar que representan la salud.

En esta falla que preside Francisco Segura se hablará de tres palabras: salud, dinero y amor. En el apartado económico no faltará un casino, una ruleta y montañas de monedas y se pondrán sobre el tapete las ambiciones por conseguir cosas. Y en el amor, se buscará al amor verdadero.

En esta falla cuentan con el guión de Miguel Prim y el diseño de Sánchez Llongo y Daniel Gomz. Si el año pasado invirtieron 250.000 euros, ahora sube a 260.000 euros la apuesta.

En L'Antiga la inversión pasa de 195.000 a 200.000 euros. Es el tercer año de trabajo con Josué Beitia (tras 'Canvi climàtic' 2024 y 'Pangea' 2025), taller que ya ha superado los destrozos de la dana, y cuenta con la tranquilidad de tener ya asegurada esta plaza también para 2027.

En esta plaza el lema es 'Sentiment', término que emplean con un corazón que sustituye al punto de la 'i' y que parte en dos el lema: 'sent' i 'ment'. En el centro, un personaje mide el tiempo de nuestra vida y va montado en un coche, con una reinterpretación de 'Regreso al futuro', y se verán las emociones que vamos a sentir: ira, miedo, amor, alegría...

Como explican desde la falla que presiden Rafa Mengó, Xelo Salavert y Quique Soler, será una falla muy visual y cuentan con el diseño de Carlos Benavent y con un grupo de guionistas que capitanea Óscar Villada.

En Na Jordana coge fuerza Mario Gual, que ha plantado en esta plaza cinco fallas en seis años. Pasa de un presupuesto de 180.000 euros en 2025 a 185.000 euros y el lema es 'Passions a la deriva', una metáfora marinera sobre los vaivenes del amor. En tres actos, la falla narra el viaje de una tripulación que busca el faro del amor verdadero, un camino lleno de esperanza.

En el primer acto, un marinero se enamora de una sirena mientras su nave avanza a un faro con forma de corazón. En el segundo acto, la pasión se transforma en tormenta cuando un kraken emerge de las aguas y en el tercero, la sirena rescata al marinero y simboliza el renacimiento del amor.

En Na Jordana quieren convertir el amor en un viaje de emociones donde cada ola cuenta una historia y se llega a buen puerto. La sirena y el marinero guardan una estética que evoca la escena del beso entre un marinero y una enfermera en Times Square.

En El Pilar, Paco Torres planta su décima falla. A ver si a la décima va la vencida y logra su primer oro. El año pasado invirtieron 180.000 euros y este año su presidente, José López, sólo dice que rondará esa cantidad, pero no desvela el presupuesto. El lema de la propuesta es 'La nit' y hace un cambio de rumbo en su estética jugando con los colores de la penumbra y los brillos que le proporcionan la luna o unas velas.

Se podrá ver la estrella fugaz, la polar, la vía láctea. Se recrea Halloween y unos monstruos que tratan de encontrar vivienda, algo que es misión imposible.

En la base hay una finca, la 'monster house', donde se hace una crítica a los apartamentos turísticos 'low cost', con unos inquilinos que son una pesadilla.

En la parte derecha está Morfeo y se habla de niños que sueñan con la Noche de Reyes, con dulces o con amor. Torres cuenta por primera vez para el dibujo con Ramón Pla. En el guión: Ángel Romero; Boro Peiró y Olga García.

En Exposición pasan de un presupuesto de 185.000 euros a 200.000 euros y es el segundo año de Banyuls y Ruiz. El lema es 'Meditem'. En la parte central hay una chica montada sobre un elefante en posición de meditación.

En una parte se representan los seres vivos de la Tierra y en la otra, el mar. Y en la trasera se guardar sorpresas sobre el estado del fondo del mar y el planeta. Los falleros del casal que preside Gabriel Giménez, invitan a pensar sobre la herencia recibida y el testigo que queremos dejar a las próximas generaciones.

En Reino de Valencia-D. de Calabria muestran su buena sintonía con Sergio Musoles, que lleva 14 años plantando en esta plaza. Pasan de un presupuesto de 101.187 euros a 107.000 euros. El lema es 'La falla del Regne... animal' y hay animales que hacen de animales y seres humanos que hacen animaladas en la política, medio ambiente, el deporte y en el mundo fallero. En el centro se verá a la abeja reina y la mariposa monarca. El guión es de Manuel Andrés Zarapico.

En Cuba-Literato Azorín repescan a Carlos Carsí, que les dio un primer premio en 2016, y supone su regreso a Especial. El presupuesto se mantiene en 110.000 euros y el lema es 'Passant a millor vida'. Se inspira en el Día de los Muertos de México. Se cuestiona quién pasa a mejor vida o no y si lo han merecido. Y se ha ce crítica fallera y política.

En la vecina plaza de Sueca renuevan su confianza en Santaeulalia Tematizaciones. Pasan de 164.000 euros a 175.000 euros. Pedro Santaeulalia lleva todo el peso y los equilibrios al cabello de una mujer: Onírica, la creadora y guardiana de los sueños. La joven lleva en la mano un atrapasueños y deja claro que los sueños no son sólo fantasías, sino mensajes y que a los humanos les encanta soñar despiertos. Incluyen la reflexión de Calderón de la Barca de 'los sueños, sueños son' y la coletilla de que a veces se cumplen (quizá sueñen con lograr el oro).

En Almirante Cadarso pasan de 160.000 euros a 165.000 euros. Es el segundo año de Paco Giner, con diseño de Miguel Santaeulalia. El lema es 'Res en excés'. Destaca la figura central de una mujer, en una gran mansión y rodeada de excesos, bufones, consejeros... Se hablará de consumo, redes, dietas y el fitness.

Para la ocasión, en la se celebra el 25 aniversario de 'Una Fedra Per a Tots', Carmen Prades ha lucido un traje en tono mostaza y Marta una falda azul y un cuerpo beige.

En el turno de palabra es el presidente de la Federación de Especial, Rafa Mengó, Has recordado que este año este evento cumple 25 años de historia Ya quiero agradecer a los artistas falleros por convertir en realidad el sueño de las comisiones. Del mismo modo, ha reivindicado a las instituciones y autoridades que sigan apoyando a las fallas.

Pasatiempos

Este año los visitantes a esta muestra de bocetos y maquetas bien podrían jugar a buscar ninots o complementos que salen en los distintos proyectos. Así, tanto en Sueca, El Pilar y en Cuba salen velas con llamas de luz. En Sueca y la falla infantil de Convento (José Gallego) se representan lunas. Hay puertas de entrada en las fallas de Convento, Cuba y Almirante. En Reino de Valencia y Na Jordana hay pulpos. En L'Antiga y Almirante se puede ver a un fallero con premios de banderines y hay sirenas en Convento, Na Jordana y Exposición.

Y resulta curioso que los sueños inspiran a la falla de Sueca, con un niño que duerme sobre una luna; a la de El Pilar, con un niño que sueña con postres, otra con la Noche de Reyes y una niña que lanza corazones a su amado, que está durmiendo. También en la falla infantil de Convento hay sueños, en este caso, con un niño que dibuja pajaritas de papel.

Este acto ha marcado este viernes el inicio del reinado de Carmen Prades y Marta Mercader (FMV 2026) que han recibido aplausos, al igual que sus cortes. No hay que olvidar que tanto Carmen, como Laura Llobell y Martina Songel pertenecen a esta federación y se las ha destacado en el acto.

En este evento también se ha podido ver ya la maqueta del imponente Charles Chaplin de la falla municipal, obra de Vicente Llácer y Alejandro Santaeulalia, con diseño de José Santaeulalia y el proyecto infantil de Mario Pérez, artista que logró el ninot indultat infantil de 2025.