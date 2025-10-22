La JCF destina 25.000 euros para celebrar el décimo aniversario de las Fallas como Patrimonio Inmaterial

El Consejo Rector del organismo autónomo Junta Central Fallera ha aprobado este miércoles el presupuesto para el ejercicio 2026, que alcanza los 3.749.256 ... euros, lo que supone un incremento del 1% respecto al año anterior. El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha presidido la reunión del consejo, y ha destacado que «este presupuesto apuesta por la mejora continua de la gestión, la modernización tecnológica de la Junta Central Fallera y la puesta en valor de nuestras tradiciones, con la mirada puesta en el futuro y sin perder nuestras raíces».

Entre las principales novedades que prevé el presupuesto del próximo ejercicio destacan tres líneas estratégicas: el refuerzo del equipo técnico, la modernización digital y la promoción del patrimonio cultural.

Uno de los principales incrementos presupuestarios previstos corresponde a la partida de informática, que pasa de 65.000 a 100.000 euros (un aumento del 54 %), debido al proyecto de desarrollo de un nuevo programa informático de gestión integral (precisamente, se acaba de publicar la licitación para llevar adelante esta iniciativa). Este proyecto tiene como objetivo renovar y modernizar la actual Secretaría Virtual, para mejorar la relación entre Junta Central Fallera y las comisiones falleras, agilizar los trámites y adaptar la gestión interna a los estándares digitales actuales.

Además, se ha aprobado la creación de una nueva plaza de personal informático dentro de la estructura del organismo, lo que eleva la partida de personal a 479.303 euros, con un incremento del 8 % respecto al presupuesto de 2025.

Celebración por la declaración de la Unesco

El presupuesto para 2026 contempla también una partida especial de 25.000 euros que irá destinada a los actos conmemorativos del décimo aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, lo que triplica la cantidad asignada en 2025 (+150 %).

Con este aumento se pretende reforzar la difusión del valor cultural y artístico de la fiesta, tanto a nivel local como internacional, ha explicado el concejal Ballester. «El décimo aniversario de la declaración UNESCO –ha subrayado el edil- debe servir para reforzar nuestro orgullo como valencianos y seguir trabajando juntos para que las Fallas sigan siendo un referente de cultura y participación en todo el mundo».

Finalmente, se ha aprobado la adhesión de Junta Central Fallera a la Central de Compras de la Diputación de València, una medida que permitirá agilizar los procesos de adquisición de materiales y suministros, mejorar los tiempos de respuesta y optimizar los recursos públicos.

Críticas de Compromís

Por su parte, el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset, ha denunciado que el presupuesto 2026 de la Junta Central Fallera (JCF) aprobado por PP y Vox «es un presupuesto falseado donde el gobierno de Catalá hace trampas para ocultar el despilfarro del dinero público en la gestión de la festa».

«Es un presupuesto repleto de mentiras descaradas que se desmontan con los propios datos oficiales. Las cifras no cuadran con la realidad: hinchan la previsión de ingresos después de perder ayudas y patrocinios, mantiene duplicados sueldos de altos cargos mientras reconocen que los faltan funcionarios administrativos e infravaloran partidas esenciales para recurrir a una constante inyección de dinero público extra, como las de este año, que ya llevan 8 modificaciones».

Fuset ha señalado como el ejemplo «más claro de la manipulación económica, el acto de elección de las falleras mayores de Valencia, que con Catalá ya cuesta más del triple que antes».

Polémica por el gasto en el acto de elección de candidatas

El edil de Compromís también explica que en 2025, «según las cifras oficiales aportadas al mismo Consejo Rector que hoy ha aprobado las cuentas, el acto ha costado 370.801,66 euros, pero para el presupuesto de 2026 solo prevén 150.000 euros, cuando han anunciado que repetirán espacio y elevarán el gasto para corregir errores».

Por eso, opina que es «una mentira contable que solo busca falsear la realidad conscientes de la polémica generada por un gasto desorbitado. Gastan en 3 horas más dinero que en todas las mascletades de marzo o en las propias fallas municipales».

Fuset explica que los ingresos privados reales de 2025 —provenientes de patrocinios — son según los «datos oficiales aportados de 81.244 euros pero el presupuesto de 2026 prevé de nuevo que sean 200.000 euros.

Por su parte, según fuentes municipales, explican que a lo largo del ejercicio la cifra para el acto de elección de candidatas se irá modificando con modificaciones de crédito según los ingresos y gastos que se realicen.

Fuset advierte de la subida del precio de la Exposició del Ninot

El concejal de Compromís ha denunciado también que tanto la Generalitat Valenciana, como una Acadèmia Valenciana de la Llengua, «asfixiada presupuestariamente por PP y VOX, han retirado sus ayudas a la JCF. El concejal Santiago Ballester parece ser un crack perdiendo dinero, puesto que a estas discretas ayudas ahora retiradas, también hay que sumar el más de medio millón de euros de la Diputación de València que ya ha perdido el Ayuntamiento para pagar a pirotécnicos y carroceros».

Además, para compensar esta pérdida de ingresos, desde Compromís denuncian que PP y Vox han optado por subir el precio de las entradas de la Exposición del Ninot de 3 euros a 4 euros, un aumento del 33%. Este incremento llega después de que Compromís paralizara el incremento previsto el año pasado al denunciar posibles irregularidades.

A este respecto, fuentes municipales detallanq ue sí se subirá un euro este año la visita a la Exposició del Ninot, pero aclaran que sólo es para cubrir gastos, ya que entre personal de asistencia, vigilancia, licitación del servicio y limpieza, la exposición de las piezas de Falla viene a costar 200.000 euros.

También recuerdan que hace 20 años que no se habían modificado los precios y matizan que las comisiones nunca pagan por las entradas.