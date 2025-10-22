Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Celebración de la asamblea de octubre, este martes. JCF/ Armando Romero

La JCF destina 25.000 euros para celebrar el décimo aniversario de las Fallas como Patrimonio Inmaterial

El presupuesto es de 3,7 millones de euros e incluye la contratación de un informático y la modernización de la secretaría virtual para los trámites de las comisiones| Fuset advierte que para el acto de elección de candidatas sólo prevén un presupuesto de 150.000 euros cuando este año han gastado 370.000 euros

L. S.

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:37

Comenta

El Consejo Rector del organismo autónomo Junta Central Fallera ha aprobado este miércoles el presupuesto para el ejercicio 2026, que alcanza los 3.749.256 ... euros, lo que supone un incremento del 1% respecto al año anterior. El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha presidido la reunión del consejo, y ha destacado que «este presupuesto apuesta por la mejora continua de la gestión, la modernización tecnológica de la Junta Central Fallera y la puesta en valor de nuestras tradiciones, con la mirada puesta en el futuro y sin perder nuestras raíces».

