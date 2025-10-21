Verbenas prohibidas y el jurado fallero encienden la asamblea de presidentes

El tema de las verbenas y la reglamento del jurado para la elección de fallera mayor han sido los dos principales temas que se han ... abordado en la Asamblea ordinaria de presidentes y presidentes de falla del mes de octubre y, en concreto, en el turno de ruegos y preguntas.

En el primero de los temas varias fallas han mostrado su malestar por la prohibición de celebrar verbena la noche de la plantà, es decir, del día 15, la nit de la plantà. Han propuesto cambiarlo por otro día y han pedido que el asunto se incluya en el orden del día de la próxima asamblea.

Al respecto, el presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha recordado que las fechas de las verbenas fueron a petición de las fallas y que aún se está en plazo de alegaciones. No obstante, ha dicho que lo pueden solicitar, pero que si se vota el cambio será para todas las fallas el mismo día.

Prohibición fallas zona centro

También se ha expuesto en la asamblea el malestar de las fallas de la zona centro por el estudio de prohibición de las verbenas de noche, como se indica en el borrador del bando fallero, a raíz de un informe de la policía que justifica la medida para proteger el patrimonio histórico de la zona. Una decisión que las fallas Ciutat Vella, Carmen y Pilar-Sant Francesc consideran discriminatoria. Además, critican que no se especifica si la prohibición se refiere a las verbenas de las calles, a las de las carpas o ambas y que la alternativa que les proponen es el tardeo.

Al respecto, han recordado que durante las tardes se suelen celebrar las actividades para niños, eso sin olvidar la coincidencia con actos colectivos como, por ejemplo, la ofrenda.

Ante el hecho de que esta prohibición en los tres sectores de centro se trate de una prueba, un presidente ha dicho que «los experimentos se hacen con gaseosa». Otro incluso le ha indicado que si hay voluntad, los informes se pueden saltar, a lo que el concejal y presidente de la Junta Central Fallera le ha indicado que de ser así podría incurrir en prevaricación.

Ballester ha asegurado que, con las quejas y argumentos esgrimidos en esta asamblea, se sentará con el comisario principal para plantearle estas cuestiones y propondrá que se quede en recomendación en lugar de prohibición.

Y es que, además, desde la Agrupación Gran Vía han advertido de la repercusión que tendrá en su zona: si las fallas de centro acaban haciendo tardeos, la gente con más de una copa se irá a sus verbenas nocturnas y habrá altercados y peleas.

Jurado elección falleras

Otro de los temas que se ha abordado ha sido el del jurado para la elección de las falleras mayores. Muy crítica ha sido la falla Pintor Salvador Abril-Pedro III El Grande. «No nos merecemos un sistema de jurado en el que se detecten irregularidades como las que hemos visto este año», ha asegurado. Ha puesto dos ejemplos: una miembro del jurado acudió a cinco de los diez actos de las niñas y otro tenía relación de amistad con otra candidata.

Al respecto ha pedido una «reflexión profunda» sobre el reglamento y que se aborde en el pleno. «Este año se han visto afectadas 60 fallas, pero de seguir igual, el año que viene serán 60 fallas más» y ha propuesto que los miembros del jurado firmen una declaración jurada de no tener ninguna relación familiar ni de amistad con ninguna candidata y de comprobarse que no es así, inhabilitarla.

El presidente de esta falla ha apuntado que en su siglo de vida, de esta no ha salido ninguna candidata para la Corte. «Por estadística es imposible que no haya salido ninguna», ha asegurado.

Al respecto, también se ha denunciado por parte de alguna falla y desde la misma Junta Central Fallera las críticas e insultos que han recibido algunas candidatas por redes sociales amparándose en el anonimato. Desde la JCF han indicado que intentan gestionar las suyas, borrando comentarios e incluso cerrando cuentas, pero apelan a cualquier comisión o fallero a que les transmitan aquello que detecten por redes que pueda perjudicar a las candidatas.