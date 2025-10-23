Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El precio de la luz se dispara este viernes: las horas prohibitivas con la nueva tarifa
Público visitando la falla de Convento Jerusalén en las Fallas de 2025 J. L. Bort

La Interagrupación pide en una carta al conseller de Educación que el 16 de marzo sea no lectivo

El presidente del colectivo fallero, Fernando Manjón, afirma que «se genera un conflicto innecesario entre el compromiso académico y la participación cultural del alumnado y las familias», también dificultades de movilidad y ruega el «respecto a nuestra tradiciones»

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:41

Comenta

Las fallas no ven con buenos ojos que el 16 de marzo los escolares tengan que ir a clase, por eso, desde la Interagrupación, colectivo ... que representa a las casi 400 falla de Valencia censadas en la Junta Central Fallera han dirigido un escrito al conseller de Educación, José Antonio Rovira, para mostrar su malestar.

