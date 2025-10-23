La Interagrupación pide en una carta al conseller de Educación que el 16 de marzo sea no lectivo

Las fallas no ven con buenos ojos que el 16 de marzo los escolares tengan que ir a clase, por eso, desde la Interagrupación, colectivo ... que representa a las casi 400 falla de Valencia censadas en la Junta Central Fallera han dirigido un escrito al conseller de Educación, José Antonio Rovira, para mostrar su malestar.

En la carta que firma el presidente de la Interagrupación, Fernando Manjón, solicitan de manera formal que se declare no lectivo el 16 de marzo de 2026.

En la citada carta desde la Interagrupación recuerdan al conseller que son una entidad que «representa a 365 comisiones falleras de Valencia, Mislata, Quart de Poblet, Burjassot y Xirivella y a más de 110.000 falleros y queremos trasladar nuestra firme disconformidad ante la previsión de mantener como lectiva la jornada del lunes 16 de marzo de 2026».

A continuación desde el colectivo que preside Fernando Manjón recuerdan que esa fecha «coincide con el iniciod e los actos centrales de las Fallas, una festividad profundamente arraigada a nuestra ciudad y reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad».

Añaden que las Fallas «no son sólo una celebración popular, sino una manifestación artística,. educativa y comunitaria que involucra a miles de familias, niños, jóvenes y adultos».

También quieren dejar claro en la carte que «mantener la actividad lectiva ese día supone ignorar la realidad social de Valencia durante estas fechas».

Y enumeran situaciones como las «dificultades de movilidad, la concentración de actos festivos, la implicación directa de los escolares en las comisiones falleras y el ambiente generalizado de celebración que hacen inviables el desarrollo normal de la jornada educativa».

Incluso detallan que «se genera un conflicto innecesario entre el compromiso académico y la participación cultural, afectando tanto al alumnado como a las familias».

Por todo ello, concluyen con una petición: «Que se declare el 16 de marzo de 2026 como día no lectivo en coherencia con años anteriores y en respeto de nuestras tradiciones, facilitando así una convivencia adecuada entre el calendario escolar y la vida cultural de nuestra ciudad».