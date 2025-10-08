Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alumnos entrando en su colegio en Paiporta, en una foto de archivo. Manuel Bruque/EFE

Los municipios prefieren dar puentes a profesores y alumnos que completar la semana fallera

La mayoría de localidades con tradición josefina optan por juntar cuatro días sin clase aprovechando el 9 de octubre o cinco justo tras las fiestas, en la recta final de marzo

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:31

Comenta

Los ayuntamientos valencianos, siguiendo las directrices que les marcan los consejos escolares municipales, se han decantado de forma abrumadora por facilitar los puentes educativos, de ... los que se beneficia el profesorado, el personal no docente y el alumnado, en detrimento de la semana grande de Fallas, que este año cae mal, con el día 19, el de San José, en jueves. Apenas hay municipios con tradición josefina en los que se haya montado una semana fallera completa. Y se seguirá de forma mayoritaria el modelo de Valencia ciudad, con el lunes 16, día de entrega de premios, lectivo a todos los efectos y con los niños, teóricamente, en clase.

