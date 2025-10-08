Los municipios prefieren dar puentes a profesores y alumnos que completar la semana fallera

Los ayuntamientos valencianos, siguiendo las directrices que les marcan los consejos escolares municipales, se han decantado de forma abrumadora por facilitar los puentes educativos, de ... los que se beneficia el profesorado, el personal no docente y el alumnado, en detrimento de la semana grande de Fallas, que este año cae mal, con el día 19, el de San José, en jueves. Apenas hay municipios con tradición josefina en los que se haya montado una semana fallera completa. Y se seguirá de forma mayoritaria el modelo de Valencia ciudad, con el lunes 16, día de entrega de premios, lectivo a todos los efectos y con los niños, teóricamente, en clase.

Así se desprende de la información solicitada por LAS PROVINCIAS a la Conselleria de Educación en relación a los tres días no lectivos que proponen las localidades y autoriza la dirección territorial correspondiente. Eso sí, aunque acto administrativo corresponde a la autoridad local, se basa en el acuerdo alcanzado en su consejo escolar, en el que están representados los centros, el ayuntamiento en cuestión, las familias, los vecinos y los sindicatos de profesorado. El único requisito es que deben coincidir con fiestas de la localidad que se celebren en períodos no vacacionales. Da lo mismo si son nacionales, autonómicas o municipales.

Las localidades, además, tienen la potestad de elegir cada año dos festivos, que en este caso lo son también a efectos laborales. Es decir, de puertas hacia fuera de los centros educativos. Puede que, en algunos casos puntuales se hayan utilizado para ampliar la semana fallera, aunque la relación definitiva, que depende de la Dirección General de Empleo, no se oficializa en el DOGV hasta finales del año anterior, por lo que todavía no se han publicitado los referidos a 2026. Su hándicap es que suelen ser días cautivos, en el sentido de que se destinan tradicionalmente a otras festividades populares arraigadas. El ejemplo se entiende mejor con el caso de Valencia ciudad, que los asigna a San Vicente Mártir (22 de enero) y a San Vicente Ferrer (13 de abril). Otro ejemplo muy habitual son las fiestas patronales propias de verano.

Volviendo a las jornadas declaradas como no lectivas, básicamente se han aplicado dos modelos. El más seguido ha sido el de la capital, en la que no habrá clase este próximo viernes día 10 ni el martes 17 y el miércoles 18 de marzo de 2026. La propuesta del Consistorio era centrarse en la semana grande (16, 17 y 18 de marzo), aunque se impuso la opción que puso encima de la mesa el sindicato de profesores mayoritario, el STEPV.

Son 37 las localidades que han adoptado esta configuración. Entre ellas se encuentran, atendiendo a su peso poblacional, Alaquàs, Alboraya, Aldaia, Alzira, Benetússer, Bétera, Carcaixent, Cullera, Gandia, Godella, Manises, Paterna, Picanya, Picassent, Rafelbunyol, Sagunt o Xàtiva. En todos los casos se ha optado por dar prioridad al puente del 9 d'Octubre, enlazándose cuatro jornadas entre el jueves, día de la Comunitat, y el fin de semana. Por contra, la semana fallera se queda coja: el lunes 16, con los monumentos en la calle, casales al máximo de actividad, actos de todo tipo y entregas de premios, habrá clase. No es atrevido decir que el absentismo será bastante elevado.

La segunda configuración más repetida también es más llamativa, pues si no media alguno de los festivos laborales de ámbito local implicará recortar un poco más la semana fallera para aprovechar el otro resquicio que da el calendario para hacer puente: justo tras las Fallas. Así, se han determinado como no lectivos el viernes día 10 de octubre y el miércoles 18 y el viernes 20 de marzo de 2026. Los alumnos y profesores tendrán clase la mitad de los días de Fallas (el lunes 16 y el martes 17) pero a cambio se beneficiarán de un segundo puente de cinco días justo después. Esta opción la han adoptado 23 municipios, entre ellos Alfafar, Alfara del Patriarca, Alcàsser, Catarroja, Cheste, Foios, L'Eliana, Llíria, Oliva, Puçol, Paiporta, Riba-roja de Turia, Sedaví, Silla o Utiel.

En otras localidades con tradición josefina se ha elegido uno o dos días de Fallas aunque sin crear puente en octubre o marzo (caso de Torrent, sin clase el 3 de febrero, Sant Blai, y el 17 y el 18 de marzo), y sólo hay tres ejemplos en los que los alumnos podrán olvidarse del colegio durante la fiesta: en Albalat del Sorells (16, 17 y 18 de marzo), Massanassa (ídem, jugando con un festivo local, pues también tiene el 10 de octubre) y Burriana, localidad castellonense fallera al 100% que además de estos tres días ha elegido el viernes 20 como cuarto no lectivo con carácter extraordinario.

Se trata de una opción especial a disposición de los Ayuntamientos, aunque lo debe pedir algún miembro del consejo escolar municipal y someterse a votación. Según fuentes de Educación, en la provincia de Valencia sólo lo ha solicitado Algemesí, que tampoco hará semana fallera. De hecho, sólo evitarán las aulas el día de San José. En caso de que la administración autonómica lo apruebe se tiene que devolver, pues no se pueden reducir los días lectivos del curso. Burriana lo hará volviendo a clase un día antes de las vacaciones de Pascua: el lunes 13 de abril.