Así es la Fallera Mayor Infantil 2020, Carla García, de la Falla Ramiro de Maeztu - Leones Practica gimnasia deportiva y pilota valenciana y le encanta bailar; sus actos preferidos son la Crida, la mascletà y la exaltación

La Fallera Mayor Infantil de Valencia 2020, Carla García, no se lo podía creer. Cuando le ha llamado Joan Ribó poco antes de las 19.20 horas, antes incluso de que se conociera quién iba a ser la Fallera Mayor de Valencia en 2020, la niña no no sabía si reir o llorar de alegría y emoción al conocer la noticia. Las Fallas 2020 ya tienen reina infantil: Carla García Pérez, de la Falla Ramiro de Maeztu-Leones.

Carla García Pérez es miembro de la Falla Ramiro de Maeztu-Leones, del Sector Camins al Grau. Esto es lo que se conoce de ella:

- Tiene diez años y estudia en el colegio Tomás de Montañana.

- Le gusta bailar y participa en los play-backs y en los bailes regionales.

- Practica gimnasia deportiva en el polideportivo del Cabanyal y pilota valenciana.

- En su comisión la definen como «increíble, dulce, elegante, educada y simpática».

- Entre sus aficiones están la repostería y cocinar junto a su familia.

- Le gusta ir en moto con su padre.

- Sus actos preferidos son la Crida, la mascletà y la exaltación.

Durante estos últimos días, el jurado ha podido conocer más de cerca a las candidatas y hacer entrevistas personales a las aspirantes a fallera mayor de Valencia y, en el caso de las infantiles, los jurados han conversado con sus padres y también han podido entrevistarse de nuevo con las niñas. Además, han conversado con falleras mayores de otras ediciones para pedirles consejos y para que les explicaran cómo vivieron el reinado.

La proclamación de las falleras mayores de Valencia de 2020 tendrá lugar este jueves 17 de octubre a partir de las 18.30 horas en el Hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia.

Las exaltaciones de las falleras mayores de Valencia 2020 se realizarán en enero y que este año el acto se celebrará por primera vez en el Palacio de Congresos.