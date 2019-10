Carla García Pérez, corte de honor 2020: «Las fallas son la fiesta más bonita» Pertenece a la falla Ramiro de Maeztu-Los Leones Domingo, 6 octubre 2019, 00:44

¿Esperabas que dijeran tu nombre?

No, para nada, porque 60 nombres no los dicen. Me emocioné mucho.

¿Cómo lo celebraste?

Con la tradición valenciana por bandera, le gusta bailar y hacer deporte. Disfruta con los bailes regionales y practica pilota valenciana

Fuimos al casal para celebrarlo y habían comprado tubos de confeti y todo, pero uno no se destapó.

¿Qué consejo te han dado en casa?

Que sea yo misma, muy natural y sobre todo que disfrute todo lo que pueda.

¿Cómo crees que será este año?

Creo que será increíble, estoy emocionada por vivir la exaltación y la llamada.

¿Con qué disfrutas en el casal?

Me gusta participar en los bailes regionales y en los playbacks, porque me gusta bailar.

Además de bailar ¿qué haces en tu tiempo libre?

Gimnasia deportiva y pilota valenciana.

¿Qué les dirías a los falleros?

Que las fallas son la tradición más importante y bonita de Valencia y que no dejen nunca de ser falleros.