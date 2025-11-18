Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados de Euromillones de hoy martes, 18 de noviembre, con un bote de 135 millones
Asamblea de presidentas y presidentes de fallas LP

Las fallas votan no a hacer verbena la noche de la plantà 2026

Los presidentes mantienen la propuesta de Ballester de celebrar los festejos musicales el 7, 14, 16, 17, 18 de marzo

Erika Manso

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:26

Comenta

Las Fallas se están acercando y ya se nota en el ambiente. Este martes se ha llevado a cabo en el Palau de la Música ... de Valencia la asamblea de presidentas y presidentes del mes de noviembre. El acto se ha centrado en diferentes puntos importantes a tratar, entre ellos cuándo celebrar las verbenas de fallas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  2. 2 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  3. 3 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  4. 4

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  5. 5 La alerta alimentaria por listeria se extiende a siete productos vendidos en la Comunitat
  6. 6

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  7. 7 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  8. 8 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  9. 9

    Las obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  10. 10 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las fallas votan no a hacer verbena la noche de la plantà 2026

Las fallas votan no a hacer verbena la noche de la plantà 2026