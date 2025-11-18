Las fallas votan no a hacer verbena la noche de la plantà 2026

Las Fallas se están acercando y ya se nota en el ambiente. Este martes se ha llevado a cabo en el Palau de la Música ... de Valencia la asamblea de presidentas y presidentes del mes de noviembre. El acto se ha centrado en diferentes puntos importantes a tratar, entre ellos cuándo celebrar las verbenas de fallas.

Cabe destacar que el concejal de Fallas, Santiago Ballester, propuso celebrar las verbenas de pre Fallas los días 7 y 14 de marzo y los festejos musicales de la semana central los días 16, 17, y 18 de marzo y así se mantendrán.

Como algunas comisiones habían manifestado en asambleas anteriores que querían hacer una verbena el domingo 15 de marzo, Ballester les dijo que elevaran la propuesta a la asamblea de este martes y finalmente se ha votado y la mayoría de comisiones ha optado por el no.

En la asamblea, La falla Burjassot- Avenida Padre Carbonell y la falla Plaza Río Segura- Horno de Alcedo han insistido en reclamar el día 15, pero Ballester ha contestado que la decisión estaba en manos de ls votaciones, no de él.

La asamblea es soberana y ha descartado que en la noche de la plantà haya verbenas, en primer lugar, porque hay comisiones muy monumentalistas que apuestan por que el eje central de las fiestas es la propia falla y no ven bien que en la platà la atención se centre en las discomóviles. Además de ello, el día 15 cae en domingo y mucha gente trabaja el día siguiente, algo que podría producir problemas de convivencia.

Finalmente, tras la participación de casi todas las comisiones presentes, se ha descartado restar uno de los días de verbena propuestos por Ballester para ganarlo el 15 de marzo.

De este modo ha concluido el punto principal del acto. Es importantes destacar que las comisiones han dado más valor a la importancia de la plantà, ya que la noche del 15 se emplea para dar los últimos retoques de la plantà de las fallas grandes, lo que ha motivado a las comisiones a tomar la decisión final.

Por otro lado, Ballester ha comunicado que el pasado viernes, día 14 de noviembre, se aprobaron en la Junta de Gobierno Local, las subvenciones para las Fallas de 2026 por una cuantía de 2.914.286€. Un importe que ha aumentado gracias a la inversión por parte de las comisiones falleras. De este modo, añadiendo más actualizaciones, el secretario también anunció que, el pasado día 22 de octubre se reunió el consejo rector de Junta Central Fallera, el cual aprobó el proyecto de presupuesto para el año 2026 por un importe de 3.289.256€, con un incremento im5< 5portante en la partida de informática de unos 130.000€, con el objetivo de actualizar la oficina virtual y poder mejorar el contacto e información con las comisiones.

Por su parte, también se han anunciado las fechas de especial importancia, por un lado, la próxima asamblea de presidentes y presidentas de falla que tendrá lugar el día 16 de diciembre, en la que estarán presentes la FMV, Carmen Prades y su Corte de Honor. Y se ha concretado el día del brindis de Navidad, que será en el Palacio de la Exposición el próximo 12 de diciembre a las 19:30 horas.

A continuación, la falla Universitat Vella-Plaza del Patriarca ha leído un comunicado porque se ha dicho que se habían reunido con las fallas afectadas por el tema del Bando Fallero pero el secretario ha dejado claro que no es cierto, ya que es una de las tres comisiones afectadas por no poder celebrar verbenas nocturnas en Ciutat Vella.

Del mismo modo, se ha recordado por parte de la junta la fecha máxima de plazo para poder presentar la documentación para pedir permisos. «Esta misma mañana hemos comprobado que solo 116 comisiones han presentado todo en regla», comentaba el secretario haciendo alusión a que todavía faltan 300 por enviar.

Además, desde la junta directiva han avisado a los presidentes que en un periodo breve de tiempo llegará un correo electrónico a todas las comisiones que hayan incumplido normas durante los días de ofrenda. Por el momento han clarado que es un aviso, no una sanción.

Llegando hacia la finalización de la asamblea, los representantes de la falla Pintor Goya-Brasil ha agradecido a todos los presentes el acompañamiento y las muestras de condolencia que les han proporcionado por el reciente fallecimiento de su fallera mayor Nerea Reyes.