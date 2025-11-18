Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ana Duato, junto a Darío Grandinetti, en una representación de 'La música'. LP

Ana Duato: «La dana fue una desgracia terrible que se pudo haber evitado. Es algo tremendo»

La actriz valenciana vuelve a casa para protagonizar en el teatro Olympia, del 18 al 30 de noviembre, la obra de teatro 'La música': «Habla de las conexiones humanas» | «Es un poco arriesgado contradecir a tres magistrados de la Audiencia Nacional», afirma sobre el recurso de la Abogacía del Estado a su absolución por fraude fiscal

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Ana Duato (Valencia, 1968) está encantada porque vuelve a casa.- «Tengo a mis padres, parte de mi familia está ahí, con lo cual es parte ... de mí. Echo de menos el olor de la ciudad, el color, el bar… las Fallas aunque voy cuando puedo. Valencia es mi inspiración», afirma la actriz. Ahora tiene casi medio mes para estar cerca de sus raíces, pues desde este 18 de noviembre hasta el 30 será la protagonista femenina de 'La música', obra de teatro que se representará en el Olympia. Mientras empieza la entrevista recibe un whatsapp de alguien que le pide que le abra su coche, donde ha olvidado algo, desde el móvil: «Perdona un instante… Yo es que me he quedado en la época de 'Cuéntame cómo pasó'. Luego habla de la célebre serie, de su trabajo actual, de la dana, y del complejo proceso judicial en el que se ha visto inmersa tras una acusación de fraude fiscal, de la que de momento está absuelta por la Audiencia Nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  8. 8 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  9. 9 Las frases de Mazón en la comisión de la dana en el Congreso: «¿Podría haber salido de El Ventorro a las 19.07? Podría. Nada hubiera cambiado»
  10. 10

    Las víctimas aguas arriba del barranco del Poyo estaban totalmente desprotegidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ana Duato: «La dana fue una desgracia terrible que se pudo haber evitado. Es algo tremendo»

Ana Duato: «La dana fue una desgracia terrible que se pudo haber evitado. Es algo tremendo»