Ana Duato: «La dana fue una desgracia terrible que se pudo haber evitado. Es algo tremendo»

Ana Duato (Valencia, 1968) está encantada porque vuelve a casa.- «Tengo a mis padres, parte de mi familia está ahí, con lo cual es parte ... de mí. Echo de menos el olor de la ciudad, el color, el bar… las Fallas aunque voy cuando puedo. Valencia es mi inspiración», afirma la actriz. Ahora tiene casi medio mes para estar cerca de sus raíces, pues desde este 18 de noviembre hasta el 30 será la protagonista femenina de 'La música', obra de teatro que se representará en el Olympia. Mientras empieza la entrevista recibe un whatsapp de alguien que le pide que le abra su coche, donde ha olvidado algo, desde el móvil: «Perdona un instante… Yo es que me he quedado en la época de 'Cuéntame cómo pasó'. Luego habla de la célebre serie, de su trabajo actual, de la dana, y del complejo proceso judicial en el que se ha visto inmersa tras una acusación de fraude fiscal, de la que de momento está absuelta por la Audiencia Nacional.

-No es real que se haya quedado en el pasado, que ha abierto ese coche con el móvil mientras hablábamos…

-Es que ahora tienes que estar puesto con la tecnología, que a mí me parece increíble. Que si mucha gente levantara la cabeza, como decía mi abuela… El mundo ahora se mueve por las redes sociales, que yo no estoy muy conectada, pero la realidad es que está ahí.

-Y todo ha ocurrido en muy pocos años..

-Dentro de unos años el teléfono yo creo que no va a existir, va a estar dentro de nosotros. Da un poco de miedo, me imagino que para mí y para todo el mundo es perder perder la humanidad, el contacto con las personas, con lo importante que es.

-Eso lo hemos perdido desde que ya no tenemos la costumbre de bajar a la tienda de abajo, como se puede ver claramente en 'Cuéntame', y lo compramos todo online…

-Yo no lo hago. Ahí tengo la fuente de inspiración para mi trabajo y para la vida, y me permite seguir conectada a la vida de verdad. En mi barrio todavía está en la tienda, es decir, hay un taburete para que la señora mayor se siente, que me encanta. Entras a la pollería y están contando una cosa de la vecina o de una mujer que necesita ayuda… Es una forma preciosa de vivir conectada a la realidad de verdad.

-A este paso dentro de nada será pertinente desempolvar 'Cuéntame' para contar los 25 años que llevamos del siglo XXI…

-'Cuéntame' tiene que ser eterno, porque siempre mantiene una distancia entre el espectador y lo que se está contando. Esa es la clave, porque no estás contando el presente, estás contando algo con la distancia. La gente siempre me decía que los íbamos a pillar. Y yo respondía que no porque esos 30 años de diferencia son los que hacen que tú puedas tener una referencia de dónde venimos. Y entonces es eterna, porque es nuestra propia vida. ¿Tú te cansas de tu vida? No. Pasarás épocas mejores y peores, pero vida continúa, sigues creciendo, te siguen pasando cosas, desafortunadamente mueren seres queridos… y todo va cambiando y evolucionando. Políticamente es lo mismo, te das cuenta de que las cosas son cíclicas y de que lo que ha sucedido hace tiempo está volviendo a pasar, o lo miras con otro punto de vista. O sea, que realmente 'Cuéntame' es una serie que podría ser eterna porque los personajes van creciendo, aprendiendo, cambiando, y a través de ellos generas los vínculos por los que tú cambias la forma de pensar, de vivir, o hacer una reflexión sobre todo eso.

-En la Comunitat acaba de terminar otra serie que puede tener ciertos parecidos y que ha durado mucho tiempo como es 'L'Alqueria Blanca'. Muchos de los que han trabajado en ella no creen del todo que el adiós sea definitivo. ¿Tienen la misma sensación en el equipo de 'Cuéntame'?

Totalmente, pero ¿sabes por qué? Porque es que estamos preparando ahora una película, porque va a ser el 25 aniversario del estreno de 'Cuéntame'. De alguna manera yo creo que es un regalo para todos, para nosotros, para el equipo y para el espectador.

-En su caso va a ser volver al cine, que no hacía ningún largometraje desde 2003, y en una producción para pantalla tampoco aparecía desde que acabó 'Cuéntame'...

-Es verdad, hace mucho tiempo que no hago cine, pero al final, cuando trabajas como actriz, que he trabajado en televisión, en cine, en teatro... tal vez no lo he echado de menos. Yo creo que son vías diferentes de trabajar a personajes y de contar historias. ¿Me encantaría hacer cine? Sí, claro que sí. Si es un buen proyecto, una buena película, una historia... me encantaría.

-¿Cómo fue el adiós de 'Cuéntame'?

-Fue muy bonito porque, más que un adiós era acabar una etapa de la vida que ha sido muy importante para todos, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. No solo con los actores que damos la cara en la pantalla, sino con un equipo que es una gran familia y con los espectadores, también. 'Cuéntame' no deja de darnos gratificaciones.

-¿Le siguen llamando Merche por la calle?

-¡Claro! Y yo me siento súper orgullosa. Es que para mí Merche sigue siendo un personaje que me ha enseñado muchísimo como actriz, que me ha dado la capacidad de desarrollar muchísimas emociones, digamos, como actriz y como persona. Me ha enseñado muchísimo. Es una mujer que representa muchas mujeres y que sigo aprendiendo de ellas cada día, porque son mujeres atemporales y universales por su fortaleza, su capacidad de superación, su amor por los demás y su capacidad de cuidar. Son mujeres que inspiran cada día. Y a mí me inspira cada día, no solo las mujeres que leo en la literatura, sino mujeres que me encuentro en el barrio vendiéndome los tomates o a las señoras que conozco de cada día en la farmacia.

-Hablando de adioses, ahora llega a Valencia con una obra de teatro que va a representar en el Olympia del 18 al 30 de noviembre. 'La música' es como la coreografía de un divorcio… ¿Qué vamos a ver ahí?

-Bueno, 'La música' es una obra que escribió Marguerite Duras sobre el amor, sobre las conexiones humanas que a ella le lleva muchos años de su esencia, porque tiene mucho de ella. Habla del desamor, de las conexiones humanas y de las contradicciones que hay entre los seres humanos y uniones emocionales que al final te hacen ser quien eres. Cuando has vivido un gran amor o una gran relación y se ha roto por muchos motivos, en este caso, te das cuenta a lo largo de la función de que hay mucha incomunicación, algo que es muy normal. Pero a pesar de que has dejado de estar con esa persona, forma parte de ti y de tu propia identidad. Y en este texto se habla mucho del amor, pero también de la contradicción. Es un texto, como dice Magüi Mira, que es valenciana también, una gran directora y que además ella sabía muy bien qué quería contar con esta historia, habla de las conexiones humanas y de la relación entre un hombre y una mujer. Hubo un mundo mejor que Marguerite quería construir para hombres y mujeres, de igualdad. Entonces ahí toca temas no solo del amor, sino de conexiones, relaciones humanas y emocionales de los que seguimos hablando hoy en día, que son universales y atemporales.

-Y para ello elige una actriz que está casada desde 1989. No sé hasta qué punto es un súper reto como actriz el tema de interpretar un divorcio.

-¿Sabes lo que pasa? Que uno de los aspectos maravillosos que tiene nuestro trabajo es que interpretas a otros seres que a veces están muy lejanos a ti y eso es interesantísimo. Porque al final tú investigas como un detective en las emociones y en los personajes que no tienen por qué van haber vivido tu existencia, sino que te llevan a otras circunstancias, como en este caso. Que por cierto el personaje también se llama Ana, Anne Marie. Llegas a otras circunstancias personales, de lugar, sociales y culturales y que hacen que cada personaje sea único. Es como decirme que es difícil de representar una asesina. Claro que sí, porque tienes que meterte ahí, en el papel, y creer en ese personaje que se mueve por otros instintos.

-¿Qué espera sentir estos días en el Olympia?

-Pues para mí venir a Valencia es muy emocionante en todos los sentidos. Primero porque tengo muchísima familia allí, a mis padres, mi hermana, mis primas, mis tíos, o sea, me hace mucha ilusión que vengan al teatro. Luego porque me gusta mucho estar en Valencia, su color, pasear por sus calles, la gente tan cariñosa como lo ha sido conmigo siempre, e ir a la playa a la Malvarrosa, comerme una paella de mi madre. Ir al campo de naranjos y comer unas naranjas, que ya están empezando la recogida. Para mí Valencia es una cosa muy emocional y muy sensorial. Tengo muchos recuerdos que me acompañan cada día. Esta es una obra de teatro que estrenamos en febrero en Madrid, la gente la recibió bien, y llevamos ya una temporada de gira. Esto lo maravilloso que tiene es que vamos a sitios diferentes y el espectador es cada uno de su lugar. Me gusta ver cómo reacciona la gente en este país tan maravilloso y tan diverso que tenemos.

-El feedback también será muy diferente cuando trabaja para una producción en pantalla y una de teatro…

-En el teatro el feedback cada día es diferente. El público reacciona de una forma distinta y dependiendo de la ciudad, también. Lo maravilloso que tiene el teatro es que es único. No puede ser más presente. Es como algo externo, pero que se está sucediendo ahí. Y solo existe cuando el espectador lo está mirando y el actor que lo está encarnando. El intérprete pone su cuerpo y alma en ese momento y el espectador lo está recibiendo así.

-¿Cómo vivió la dana desde fuera?

-Bueno, la dana fue un momento impactante. Tuve la suerte y el privilegio de poder ir unos días después con la organización de José Andrés y estar allí, ayudando tras lo que fue una desgracia enorme. Lo que pude ver fue muy bonito, percibí la unión de la gente. La humanidad de ayudarse unos a otros. Es que me emociona ver a la juventud salir a la calle, se me pone la piel de gallina de cómo cruzaban juntos el río con palas para ayudar a todo el mundo.

-La gente tiene la sensación de que los políticos les fallaron.

-Es que fue una desgracia terrible, una desgracia que se podría haber evitado, es algo tremendo…

-La Abogacía del Estado ha recurrido la absolución tras la acusación de fraude fiscal de casi dos millones. ¿Cómo lo está viviendo?

-Esto ha sido un proceso muy largo y muy tortuoso de muchos años. Después de haber declarado el tribunal de la Audiencia Nacional que soy inocente, pues la verdad está en todo su derecho la Abogacía del Estado fiscal de hacer un recurso. Pero me temo que contradecir a un tribunal compuesto por tres ilustres magistrados, considerar que lo que han decidido lo han hecho erróneamente, es un poco arriesgado por su parte. Está en su derecho de hacerlo yo creo que he aprendido que hay que tener tranquilidad en este proceso que ha sido muy largo, muy injusto, muy tortuoso y esperar. Se ha hecho eterno.

-Intentará que no le afecte demasiado en su vida profesional…

-Yo cuando me subo al escenario me aíslo de los problemas de Ana Duato, te lo digo porque lo siento. Puedes vivir con dolor de cabeza o tener tristeza... da igual, en ese escenario te olvidas de eso, estás ahí en el presente y te abres en canal y conectas tu alma en ese momento y esa es la maravilla que tiene el teatro.