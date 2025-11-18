Una placa recordará el lugar de la primera plantà de una falla en Mislata La comisión Creu i Mislata inicia los actos conmemorativos de su centenario

P. M. VALENCIA Martes, 18 de noviembre 2025, 12:58 Comenta Compartir

La Falla Creu i Mislata ha celebrado un acto cargado de simbolismo y hermandad: el descubrimiento de una placa conmemorativa que señala el lugar exacto donde, el próximo mes de marzo hará cien años, empezó la tradición de plantar fallas en Mislata. Fue allí, en esa misma Plaça de la Creu, donde un grupo de vecinos y vecinas decidió levantar el primer monumento fallero de la ciudad, un gesto que acabaría proponiendo un legado cultural que hoy forma parte de la identidad de la ciudad.

Además de la propia comisión fallera, el acto reunió a las Falleras Mayores y Presidentes de todas las fallas de la Agrupación de Mislata, que recorrieron las calles de la demarcación antes de descubrir la placa conmemorativa. La cercavila contó con la participación del Grupo de Danzas Santa Bàrbara y la Nueva Muixeranga de Algemesí, que actuaba por primera vez en Mislata.

La Falla de la Cruz, pionera no solo a iniciar la fiesta en el municipio sino también a impulsar el teatro en valenciano y a participar en la fundación de la Junta Central Fallera, reivindicó así un siglo de historia marcado por la implicación vecinal, el respeto y la defensa de las tradiciones valencianas.

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y el concejal de Fallas, Ximo Moreno, junto a demás miembros de la Corporación Municipal, acompañaron a la comisión en la inauguración. Bielsa subrayó el valor simbólico del reconocimiento, que pone de relieve «los orígenes de una fiesta profundamente arraigada y el protagonismo de aquellos vecinos y vecinas que, hace un siglo, plantaron la primera falla y abrieron un camino que no ha dejado de crecer».

El presidente de la comisión, Antonio Vergara, remarcó que «esta placa es un recuerdo de quiénes somos y de dónde venimos. Una falla es una muestra de cultura, de respeto y de identidad, de lengua, y tiene que ser transgresora e innovadora. Nosotros tenemos el compromiso de continuar con aprecio, respeto y responsabilidad».

La placa señalará, de ahora en adelante, el lugar donde empezó todo. Con esta instalación se inicia un año de actividades conmemorativas en que la comisión recuperará episodios de su historia y reconocerá el papel de las generaciones que han mantenido viva la fiesta y la hermandad que ha caracterizado la Falla Creu i Mislata a lo largo de todo un siglo.