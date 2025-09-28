Estudios, trabajos y aficiones de las aspirantes a fallera mayor de Valencia 2026

Las jóvenes que pasarán a la historia por pertenecer a la primera generación de falleras del Roig Arena, el 'pabellón de los sueños', que citó ... Lucía García (FMIV 2025) en su discurso, están más que preparadas. Son jóvenes formadas, cinco de ellas con estudios relacionados con el Derecho, muchas de ellas con las finanzas y el mundo de la empresa y de la rama sanitaria, con una farmacéutica y una odontóloga. Este es el perfil de las 13 aspirantes a fallera mayor de Valencia 2026.

Anabel Calero Bru. 31 años. Pertenece a la falla Plaça de la Sequiota de El Palmar. Tiene el grado de Derecho, cursó la oposición de secretaria de intervención y mediación civil y trabaja de administrativa. Su traje se salvó de la dana, ya que lo confeccionaban en Julia Sanfélix de Paiporta. Tuvieronc orte infantil en 2002 (Teresa Estevens) y FMIV en 1995 (Ana Belén Ferrer), pero nunca representante mayor.

Zoe Molino Tomás. 22 años. Es de la falla Virgen de la Fuensanta. Educadora Infantil y estudiante de Pedagogia y dependienta. Es la primera 'Zoe' de la corte mayor. En esta falla tuvieron corte mayor en 2002 (Nati Esteban). Ha formado parte de la delegación de Protocolo de la comisión.

Mar Vivanco Marco. 23 años. Grado en Logopedia. Máster en Intervención Logopédica Atención Temprana. Participa en playbacks y bailes regionales. Participa en las fieetas de su pueblo, Foios.

Marta Capella Guanter. 24 años. Falla Carretera d'Escrivà-Coop. de Sant Ferran. Grado en Enfermería. De pequeña fue fallera de dos comisiones, la actual y Reina-V. Guillot. Participa en el teatro musical para la presentación. Está en delegación de infantiles y redes.

Marta Salvador Salinas. 22 años. Pare Domènech-Pius XII. Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Trabaja comod iseñadora industrial. Está en la delegación de festejos. Es una apasionada del baile, del esquí y de la pintura.

Daniela Roig Añón. 20 años. Joaquín Costa-Conde de Altea. Estudia cuarto del Doble Grado de Derecho y ADE. Es fija discontinua en Valencia Basket, área de merchandissing. Juega al fútbol (está en el amateur de L'Eliana CDFB y acaba de ascender a tercera REF). Le gusta el pádel, tenis y Kitesurf. Su madre fue corte en 1995.

Vega Archer Ríos. 20 años. Plaza del Mercado Central. Estudia cuarto del doble grado de Periodismo, Publicidad y RRPP. Su padre es el presidente de la falla y su madre es vicepresidenta de protocolo. Participa en Balls al Carrer. Colabora con la fundación Esycu en el apoyo a niños hospitalizados en La Fe y el Cínico.

Paula Castell García. 22 años. Conde Salvatierra-Cirilo Amorós. Grado de Derecho. Colabora en los playbacks de la agrupación Gran Vía. Su madre, es indumentarista oficial de la JCF (Montaña Caballero).

Paula Andrea Marí Turrientes. 27 años. Matias Perelló-Luis de Santángel. Trabaja como farmaceútica y visitadora médica. Ha colaborado en las áreas de festejos, juveniles y protocolo. Su hermana fue fallera mayor infantil con ella.

Ani Torregrosa Pérez. 26 años. Grado en Derecho y prepara el TFG de ADE. Participa en el teatro de su falla para la exaltación. Hace danza clásica y bailes regionales. rabaja en el negocio familiar, Auto Almenar.

Virginia Pulido Martínez. 28 años. Marqués de Montortal-José Esteve. Es odontóloga especializada en paciente pediátrico. Fue corte infantil 2008. Participa en los bailes regionales de su falla. Le encanta dar clases de pádel. Fue niña de los milagros de San Vicente en el Altar del Mercat.

Laura Llobell López. 27 años. Exposición-Micer Mascó. Internacional Business y terminando MBA en Dirección y Gestión de Empresas de Moda. Ha creado su propia firma de ropa femenina de pádel. Le gusta correr, pilates y es adicta al pádel. Su madre fue corte en 1995.

Carmen Prades Gil. 25 años. Convento Jerusalén. Grado en Transportes y Logística y máster en Gestión Portuaria y Transporte Modal. Trabaja como adjunta de dirección de la empresa famliar. Hace pilates y juega al truc. La falla ha logrado ninot indultat, primer premio de falla y tiene a Carmen como candidata.