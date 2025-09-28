Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las 13 aspirantes a fallera mayor de Valencia 2026. JCF/ Armando Romero

Estudios, trabajos y aficiones de las aspirantes a fallera mayor de Valencia 2026

Tienen entre 20 y 31 años, cinco tienen estudios relacionados con el Derecho y tres con la sanidad, dos con los negocios y otras dos con Pedagogia y Logopedia

Lola Soriano Pons

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:47

Las jóvenes que pasarán a la historia por pertenecer a la primera generación de falleras del Roig Arena, el 'pabellón de los sueños', que citó ... Lucía García (FMIV 2025) en su discurso, están más que preparadas. Son jóvenes formadas, cinco de ellas con estudios relacionados con el Derecho, muchas de ellas con las finanzas y el mundo de la empresa y de la rama sanitaria, con una farmacéutica y una odontóloga. Este es el perfil de las 13 aspirantes a fallera mayor de Valencia 2026.

