El Eurojackpot de este viernes deja 433.137,10 euros a cuatro afortunados y el bote sube a 56.000.000 euros
El ensayo del gran día fallero

El ensayo del gran día fallero

Este viernes se vivió en el Ayuntamiento de Valencia el ensayo del acto de la proclamación tras la llamada de la alcaldesa de Valencia

Lola Soriano

Lola Soriano

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:05

Nervios, sonrisas y mucha complicidad se vivió este viernes en el Ayuntamiento de Valencia durante el ensayo del acto de la proclamación tras la llamada de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a la fallera elegida para representar a las Fallas durante el ejercicio de 2026.

Como viene siendo ya un ritual, las trece candidatas mayores y trece infantiles recibieron consejos para saber cómo subir la escalinata de mármol que da acceso a la planta superior, sobre todo sin prisas y evitando tropezarse.

También ensayaron el momento del saludo y de la entrada al Hemiciclo del Ayuntamiento, donde el lunes a partir de las 19 horas se dará inicio a la 'telefonada'. Incluso improvisaron cómo sentarse en la mesa presidencial para dar un pequeño discurso y la posterior salida al Salón de Cristal donde tendrán que hacerse las fotografías en grupo.

