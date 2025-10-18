Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026, en la visita a LAS PROVINCIAS. Iván Arlandis

Carmen Prades, fallera mayor: «Soy autoexigente. Represento a Valencia y no quiero fallar en nada»

La fallera mayor de Valencia 2026 afirma que su expediente fallero lo ha cubierto «con excelencia» y no descarta en el futuro ser jurado

Lola Soriano Pons

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:08

Carmen parará un año su formación como empresaria para dedicarse a las Fallas. Aunque la agenda será apretada, quiere tener guiños, abrazos y gestos de ... complicidad con todo el mundo porque ella también ha admirado y ha seguido a la figura de la fallera mayor de Valencia.

