Carmen Prades, fallera mayor: «Soy autoexigente. Represento a Valencia y no quiero fallar en nada»

Carmen parará un año su formación como empresaria para dedicarse a las Fallas. Aunque la agenda será apretada, quiere tener guiños, abrazos y gestos de ... complicidad con todo el mundo porque ella también ha admirado y ha seguido a la figura de la fallera mayor de Valencia.

–La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dijo en el discurso de la Proclamación que representan a las mujeres empoderadas y que pueden trasladar mensajes poderosísimos. ¿Cuál le gustaría trasladar?

–Como fallera mayor de Valencia quiero animar a la juventud a que cuide la fiesta y la indumentaria. Estamos en una generación donde se ha luchado mucho por el empoderamiento de la mujer y en esta fiesta tan tradicional ensalzamos a la mujer. Yo me siento muy orgullosa de poder representar a un colectivo de mujeres gigantes como es el de las falleras.

–La mujer está presente en el sector de los artistas falleros, indumentaria, pirotecnia, presidencia de fallas. ¿Qué reto queda?

–Hoy en día no hay ningún problema en entrar en determinadas vocaciones. Yo pertenezco al sector del transporte, que sigue muy masculinizado, pero me siento muy a gusto. Estamos en una generación inclusiva. Hay que seguir animando a la gente a hacer lo que le guste, más allá del género.

–Berta Peiró comenzó y acabó el reinado con lluvia... El día de la llamada que recibió usted vivimos el último coletazo de 'Alice'..

–En mi año de fallera mayor en Convento sufrí la lluvia, pero vives una experiencia tan maravillosa, que no tengo recuerdo de la lluvia. Fui a recoger un primer premio lloviendo y si me preguntas qué tal el día, lo último que diría es que llovió. Pienso que a Berta le pasaría lo mismo. Estás viviendo un regalo que te hace Valencia único y aunque preferimos el sol, la lluvia no es un inconveniente para disfrutarlo.

–¡Han hecho doblete histórico en el sector de La Roqueta-Arrancapins! Y el broche final del 50 aniversario de las Fallas Centro...

–Fue una sorpresa. Cuando escuché el nombre de Marta, pensé que tenía menos posibilidades porque coincidir el mismo sector no es fácil. Pero al final son jurados distintos y ellos toman la decisión. Marta es encantadora.

–Ha sido un año redondo... Ninot indultat, primer premio de Infantil, el Oro en la falla grande y ahora es la embajadora de las Fallas.

–El reconocimiento de los premios es del artista: David (Sánchez Llongo). Y la elección como fallera mayor de Valencia es un reconocimiento más a lo personal. Lógicamente muy respaldada por Convento, pero lo tomo como algo más de 'Carmen'.

Carmen Prades, durante la entrevista en LAS PROVINCIAS. Iván Arlandis

–¿Qué reto le queda por conseguir?

–Mi expediente fallero lo he cubierto con excelencia.

–¿Suponía una presión añadida ser una de las favoritas?

–Estas dos últimas semanas he estado un poco ausente de las redes por no condicionarme.

–Me ha sorprendido cuando los jóvenes están siempre conectados...

–En un proceso así tienes que estar evadida. Puedes gustar más o menos, pero es gente que no te conoce. Me rodeé de mi familia y amigos, que son los que te dan opiniones constructivas, para mejorar y me ha sentado bien.

–¿Su barrio y el mercado de Algirós se han revolucionado?

–Sí. A mi madre antes de la elección, en las paradas del mercado, le decían que era la favorita para ellos. Yo bromeaba y decía si lo dice la gente del mercado, me quedo más tranquila. Tras la Proclamación llegué a las 23 horas a casa y había vecinos asomados al balcón y me aplaudían.

–Empezó Medicina... qué le apasionaba de la carrera y qué le llevó a coger otro camino.

–Yo siempre había querido hacer Medicina porque quería ser Pediatra, me encantan los niños. Me pilló la época del Covid, luego terminó el curso, y me puse a trabajar en la empresa en verano para sacarme un dinerito y me encantó. Me gusta trabajar con mi padre. En septiembre ya me puse a estudiar todo lo relativo al sector del Transporte y me enamoré.

–Se decantó por el Grado Superior de Transporte y Logística y ahora está terminando el de Administración y Finanzas. ¿Animaría a los jóvenes a poner en valor la FP?

–Quería algo práctico y los grados Superiores están muy enfocados a las áreas laborales. Buscaba algo relacionado con el transporte y la logística y pensé que una carrera, como por ejemplo ADE, no me lo daba. Terminé el grado de Transporte, me queda el segundo año de Administración y Finanzas e hice un máster en transporte y logística en la Politécnica. Voy enfocada a lo práctico.

–En su empresa, ¿lleva el área de Tráfico? ¿Es difícil lidiar con la organización de rutas con el Covid, la dana, temporales?

–A día de hoy estaba en ese departamento, pero nada más entrar mi padre me inculcó pasar por todos los departamentos para saber hacerlo todo si en futuro quiero heredar la compañía. Se nos olvida que el transporte es fundamental y, como hemos visto con el Covid o la dana, cuando se paraliza el transporte se paraliza el mundo.

–¿Quiere tener carné de camión?

–Sí. Al final si quieres ser un buen gerente, tienes que saber hacerlo todo y no estaría bien mandar una tarea si yo no sé hacerla, aunque no es imprescindible.

–¿Cómo se mueve por Valencia?

–Suelo ir andando a los sitios, pero cuando llueve o tengo prisa, cojo el metro y la última opción es el coche. Y patinete y bici, no.

–¿Qué medidas tomaron para ayudar a sus conductores afectados por la dana?

–Lo que hicimos fue contratar coches de alquiler para los trabajadores que habían perdido su coche hasta que pudieran recuperarse y encontrar una buena opción de coche y lo agradecieron.

Carmen Prades, en la sala de juntas de LAS PROVINCIAS. Iván Arlandis

–Me han dicho que elección del espolín fue a tiro hecho....

–Cuando llegué a casa, tras el acto de la llamada, me tumbé en la cama y dije voy a consultar la carta de colores. Vi uno que ya tenía en mente, con el que soñaba. Pregunté en Vives y Marí. También me enseñaron otro tono, pero me decanté por el primero.

–¿Por qué cree que la han elegido?

–Me he mostrado tal cual soy. Tengo cualidades como la cercanía, soy sensible, empática... Y admiro la labor del jurado, que es muy difícil, y tengo una corte maravillosa. Cualquiera de nosotras podía estar donde estoy yo.

–¿Sería jurado? ¿Es un reto?

–Sí. Bueno hay días que pienso que sí y otros que no. Sería un reto más de la vida fallera.

–Una virtud y un defecto...

–Lo que voy a decir creo que vale para las dos. La autoexigencia, porque me gusta que salga todo perfecto. Represento a Valencia y no quiero fallar en nada. Y también puede ser un defecto porque conmigo también soy dura.

–En la Proclamación, la alcaldesa dijo que usted usa la coletilla de 'espero no defraudaros'...

–Valencia me ha acogido muy bien y leo mensajes muy positivos con la elección de Marta y mía. Y creo que Valencia tiene las expectativas muy altas y espero cumplirlas. Además de representar a Valencia, tengo un peso muy fuerte de no querer fallar a mi gente, a todos los falleros, y voy a hacer lo máximo posible para que así sea.

–Berta explicó que tenía un ejército de 15 personas, familiares, para ayudarle en el reinado... ¿Tiene el suyo preparado?

–Yo tendré principalmente a mis padres y a mi familia. En tema de peluquería me apoyo en Carlos Escribano y Eduardo Cervera me ayuda mucho en la indumentaria.

–Relate la anécdota del tatuaje que comparte con su madre.

–Llevamos escrito las dos la palabra 'juntos' con la letra de mi iaio. Mi madre tiene un libro en casa, de cuando nos hicimos la reforma, y quería que todo el mundo que viniera a casa, nos pusiera una dedicatoria. Cuando faltó mi iaio, estuvimos revisando su dedicatoria y la última frase era: «Ojalá podamos disfrutar esta casa mucho tiempo más juntos' y cogimos esa idea que para nosotros es primordial. La palabra 'juntos' la llevamos al terreno familiar, pero en las Fallas es vital el trabajo en equipo. Hay que ser una piña.

–Cómo quiere que le recuerden...

–Como una fallera mayor muy cercana. La agenda de una fallera mayor es muy complicada, pero quiero que todo el mundo tenga esa sensación de que ha podido acercarse, aunque sea un guiño, un abrazo... y que puedan disfrutar de mi corte y de mí. Quiero que nos conozcan.

–En la falla municipal se habla de los tiempos de guerra y la ansiada paz.. ¿Qué diría del proyecto?

–Soy una fallera de plantà y tenemos un proyecto increíble, con una figura única. Chaplin empezó con el cine mudo y tiene una figura que no habla, pero dice muchísimo. Se mandarán mensajes de paz, que se terminen las guerras, que haya esperanza...

–Escuché decir a la alcaldesa que a usted, tras la plantà, le gusta comer patatas fritas. ¿Eso es así?

–No sé cómo le llegó la información, pero la verdad es que sí. Nos quedamos hasta que terminamos de plantar, con amigos, y en las calles de Convento siempre hay muchos puestecitos de comida y la patata frita es un buen plan.

–¿Con qué personaje famoso le gustaría compartir un tiempo?

–Me hubiera gustado conocer a Lady Di porque fue una mujer con muchas iniciativas solidarias, que estuvo al pie del cañón, elegante. Y si hubiera podido, le hubiera preguntado un montón de cosas.

–¿Qué canción le gustaría escuchar antes de la mascletà?

–Mi Tierra' de Nino Bravo. Abrimos el Roig Arena, la primera generación de candidatas (incluyendo las 60 que nos acompañaron en el proceso) y sería un homenaje a todas. Igual ya está en la playlist, pero tiene que sonar sí o sí.

–¿Por qué el 13 es su número?

–Siempre ha sido mi número preferido. Ha acompañado a mi familia en muchos momentos, por ejemplo si vamos a un restaurante, nos toca la mesa 13 y mi padre se sacó el carnet de conducir el día 13. El día de la preselección me tocó el número 13; en el Roig Arena salí elegida en la posición 13 y la llamada fue el día 13. Si ya era mi número, ahora aún más.

–Hay gente que opina que se debería acortar el acto de la elección de candidatas porque lo que quieren es verlas y saber el veredicto...

–Es verdad que familiares y amigos vienen a conocer un veredicto y ver si su candidata sale o no y se les hace muy largo. A mí, en cambio, se me pasó volando. Depende en la parte en la que estés.

–Le gusta jugar al truc, cómo es eso.

–Aprendí de un amigo, de Boro Peiró. Un día siendo fallera mayor me preguntó si sabía jugar. Le dije que no y me enseñó. Y es un juego muy divertido. A mi corte ya les he dicho que al final del año, todas tienen que saber jugar.

–¿Cómo actualizaría las Fallas?

–Siempre voy a animar a la juventud a que escale, hay que dejar pasar a la gente joven para que aporten ideas frescas. Para el proceso de votación del jurado en la asamblea aún se usa el papel y se podría hacer de forma digital. O por ejemplo, en tema de la digitalización, en Convento implantamos una aplicación y nos facilita la organización de saber quién va a bajar a comer... te apuntas en la aplicación y sabes cuántas raciones hay que pedir; inscripciones... Y de la fiesta no cambiaría nada, hay que mantener la tradición, pero puedes hacer aportaciones, como usar para la falla pintura biodegradable, como hacemos en Convento y, por el Covid, tenemos pendiente compensar el CO2 con una plantación de árboles en Torás, que es el pueblo de mi familia y sufrió un incendio.

–¿Dónde veranea Carmen?

–Yo soy de playa. tenemos un apartamento en Jávea, pero cuando quiero pasar tiempo con la familia, voy al pueblo, a Torás. El ambiente playero es más de salir a cenar, hacer vida social e ir a cala Blanca o la Granadella, y en el pueblo, es más para desconectar.

–Cuál es su falla histórica favorita?

–La del Pinocho de Na Jordana. Bueno, y o tenía un año cuando la plantaron, pero me documento mucho y la vi. También hay una falla que se plantó en la plaza del Ayuntamiento, con el castillo de Disney, que me pareció espectacular o la reproducción que se hizo del Ayuntamiento.

–Es una persona joven.. ¿Va a discotecas, tardeos y por qué zona?

–Sí. Llevo una vida de una joven de 25 años. Salgo por Aragón y Alameda, pero Valencia en general tiene muy buen ambiente.

–Los artistas falleros se ven como el patito feo de la fiesta...

–La figura del artista fallero hay que cuidarla. Este fin de semana está la celebración de 'Una festa per a tots' e invito a todo el mundo a que conozca los proyectos de la Federación de Especial. Los artistas mueven la economía de la semana fallera. La falla es el pilar fundamental de la fiesta.