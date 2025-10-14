Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen Prades, junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y el concejal de Fallas, Santiago Ballester, y los padres y el hermano de la fallera mayor de Valencia 2026. Iván Arlandis

Carmen Prades, fallera mayor de Valencia 2026: «Quiero ser accesible y que todos se lleven un guiño y mi abrazo»

Afirma que en la proclamación «me escucharán a mí, pero serán las voces también de las doce compañeras»

L. S.

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 02:09

Comenta

Carmen pasará a la historia por ser la tercera fallera mayor de Valencia que procede Convento Jerusalén, ya que en 1979 les representó Luz Fos ... y en 1994, Laura Segura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  3. 3 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  4. 4 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  5. 5 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  6. 6 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  7. 7

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  8. 8 El exclusivo restaurante de Valencia que ha impresionado a Carmen Alcayde: «Increíble, es un 10»
  9. 9 El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán
  10. 10 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carmen Prades, fallera mayor de Valencia 2026: «Quiero ser accesible y que todos se lleven un guiño y mi abrazo»

Carmen Prades, fallera mayor de Valencia 2026: «Quiero ser accesible y que todos se lleven un guiño y mi abrazo»