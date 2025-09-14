Las candidatas a fallera mayor infantil de Valencia 2026, capitanas de barco por un día Grupo Grimaldi invita a las niñas a subir a bordo del buque Ciudad de Barcelona de Trasmed

S. V. Valencia Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:30

Las 73 candidatas a fallera mayor infantil de Valencia 2026 han vivido, este domingo por la mañana, una experiencia inolvidable a bordo del buque Ciudad de Barcelona de Trasmed, donde han participado en la iniciativa 'Capitán por un día', un proyecto educativo impulsado por la naviera española del Grupo Grimaldi con el objetivo de acercar a los más pequeños al mundo marítimo y a las profesiones del mar.

Las niñas han recorrido distintas áreas del buque y han conocido de cerca las funciones de figuras clave como el capitán, el jefe de máquinas o el primer oficial. También han aprendido a hacer nudos marineros, han visitado el puente de mando y han mantenido un encuentro muy especial con el capitán del Ciudad de Barcelona, Víctor Pérez, quien les ha explicado cómo se gobierna un ferry y les ha dado la bienvenida como «futuras capitanas».

Cabe destacar que acceder al puente de mando, zona habitualmente muy restringida, es una oportunidad única que brinda a las candidatas la posibilidad de descubrir de primera mano cómo se gobierna un buque, en un entorno al que muy pocas personas pueden acceder y que representa el corazón operativo de la navegación.

Cada participante ha recibido un diploma personalizado y ha podido fotografiarse en el photocall temático instalado a bordo, convertido por unas horas en escenario de ilusión, vocación y conocimiento del entorno marítimo.

La actividad forma parte de la apuesta firme de Trasmed por la promoción de las profesiones del mar entre las nuevas generaciones, coincidiendo con su compromiso, un año más, como patrocinador principal de las Fallas de Valencia, una de las fiestas culturales más antiguas y representativas de España, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Emoción a flor de piel

La directora de Pasaje y Marketing de Trasmed, Jana Peiró, ha señalado que «ver a las candidatas a fallera mayor infantil convertirse en capitanas por un día ha sido emocionante. Esta actividad está pensada precisamente para que niñas como ellas vivan de cerca el mundo marítimo, descubran las profesiones que lo hacen posible y se sientan parte real de nuestra tripulación. Queremos despertar su curiosidad, sembrar vocaciones y transmitirles valores fundamentales como el trabajo en equipo, el respeto y la pasión por el entorno».

Para Trasmed, ha añadido, «es un verdadero orgullo fomentar el relevo generacional e inspirar a los futuros capitanes, capitanas y profesionales del mar, acercando a niños y niñas a la realidad de la vida a bordo y a soñar con formar parte de ella algún día».

Esta jornada a bordo también refuerza el vínculo entre Trasmed y el mundo fallero, no solo como patrocinador principal un año más, sino como entidad comprometida con la cultura, la tradición y la proyección de Valencia en otros territorios a través del mar. Una forma más de tender puentes no solo entre puertos, sino también entre generaciones.