Una bolsa de la compra repleta de salud y lejos de modas

Isabel conoció el movimiento Realfooding a través de una amiga y comenzó a seguirlo en Instagram y Facebook. A partir de ese momento dejó de consumir ultraprocesados y reaprendió a hacer la compra. Ahora sus bolsas están repletas de frutas, verduras, cereales y harinas integrales, legumbres y frutos secos, tal y como aconseja el movimiento fundado por el dietista nutricionista Carlos Ríos. La comunidad de seguidores de Ríos es cada vez más extensa. «Es gente muy activa que comparte su experiencia», destaca Isabel.

Para la mayoría de estas personas, descubrir el Realfooding ha supuesto un cambio de mentalidad y de hábitos. «No se trata de una moda o una dieta, para mí se ha convertido casi en un estilo de vida. Y, de repente, hasta disfruto muchísimo cocinando y comiendo, algo que antes no me pasaba», destaca. Además, los cambios físicos son notables: «Ya no me noto hinchada. Además, coincidiendo con ello, he dejado de fumar y después de ocho meses no tengo ni un kilo de más».

El secreto, según confiesa Isabel, pasa por dejar de comer alimentos ultraprocesados. «Al principio cuesta algo acostumbrarse porque hay que cambiar la rutina y te vuelves un poco loco leyendo ingredientes, pero al final todo se basa en apostar por la comida real, en volver a cocinar como lo hacían nuestras abuelas y en ganar en salud», concluye.