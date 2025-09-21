El Espai Cultural acoge la XXII Campaña de Conciertos de Intercambios Musicales

Extras. OROPESA DEL MAR Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45 Compartir

El Espai Cultural de Oropesa del Mar fue el pasado día 12 escenario de un nuevo concierto enmarcado en la XXII Campaña de Conciertos de Intercambios Musicales, iniciativa patrocinada por el Institut Valencià de Cultura (IVC) que se celebra entre el 2 de abril y el 12 de octubre de 2025 y que impulsa la colaboración cultural entre agrupaciones musicales de la Comunitat Valenciana.

La campaña de Intercambios Musicales creada por la Federación de Sociedades Musicales tiene por objeto la realización de un programa de conciertos por parejas entre agrupaciones artísticas de las siguientes federaciones: Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV), la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana (Fecocova), la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana (FFCV), la Federación Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT) y la Federación de Orquestas y Rondallas de Pulso y Púa de la Comunitat Valenciana (Forppcv). La campaña de Conciertos de Intercambios 2025 pretende la realización de actuaciones musicales de intercambio por entidades sin ánimo de lucro con domicilio social en la Comunidad Valenciana. Se pretende la promoción musical y cultural de las asociaciones que forman las citadas federaciones, el fomento del asociacionismo musical, así como la programación de actuaciones musicales en directo en la Comunitat Valenciana.

No ha faltado a la cita musical el alcalde de la localidad, Rafael Albert, así como miembros del Equipo de Gobierno. En esta ocasión, el público ha podido disfrutar de las actuaciones de la Asociación Concuerda, la Orquestra Pols i Pua, y Planakanta, de Alcora y Castellón, respectivamente, que ofrecieron un variado repertorio, fusionando estilos y mostrando la riqueza musical de cada formación.

La cita forma parte de una campaña que busca acercar la música a la ciudadanía, fomentar el intercambio cultural y dar visibilidad al talento de las agrupaciones participantes.

El consistorio ha destacado la buena acogida de esta jornada musical, que ha reunido a vecinos y visitantes en un ambiente de convivencia cultural y disfrute compartido de la música.