Toni Cantó: «PSPV y Compromís han utilizado la Diputación al estilo Alfonso Rus» Toni Cantó, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat. / D. Torres El aspirante de Ciudadanos apuesta por un pacto similar al de Andalucía encabezado por su partido y rechaza llegar a cualquier acuerdo con los socialistas porque considera que han fomentado el nacionalismo de Compromís ARTURO CERVELLERA Valencia Miércoles, 24 abril 2019, 01:42

Toni Cantó ha decidido cambiar Madrid por Valencia. Ciudadanos sabe que la Comunitat es una plaza esencial en las elecciones del 28-A y ha decidido apostar fuerte al elegir a una de sus caras más visibles a nivel nacional como candidato a la Generalitat. Toni Cantó es claro y apuesta por un pacto a la andaluza. Su único objetivo es desalojar el tripartito.

-¿Cómo valora la campaña a pocos días de terminarla?

-Yo estoy contento y feliz. Creo que estamos logrando transmitir de forma novedosa e imaginativa nuestras propuestas a los valencianos. Percibo cada vez más apoyo en la calle y creo que vamos a lograr un buen resultado.

-¿Qué es un buen resultado?

-Liderar el cambio. Es fundamental sacar al tripartito del Gobierno y espero ganarle al PP para que seamos nosotros los que lo encabecemos. El PP no es el más adecuado para hacerlo. Si se quiere modernizar así la Comunitat la única posibilidad es Ciudadanos.

-En la campaña ha centrado sus críticas los barracones y las listas de espera como ejes fundamentales ¿Por qué se han elegido estos dos temas?

-Yo no los he elegido. Los eligen los valencianos cada vez que se les preguntan por sus preocupaciones y son estas junto a la precariedad laboral y el desempleo. Lo que creo que hay que hacer en política es responder a las inquietudes de los ciudadanos y más cuando Ximo Puig no ha conseguido acabar con los barracones y las listas de espera. Ese es el mismo Puig ha cedido el futuro de nuestros hijos a Compromís y permite que se retrasen las ayudas de dependencia y por ello no merece ser presidente.

«Recortaría el presupuesto de À Punt. porque hay otras prioridades»

-¿Cómo valora el arranque de À Punt?

-Creo que es muy negativo porque está politizada. Sus directivos y algunos de sus presentadores han hecho campaña en medios y redes sociales por Compromís e incluso han estado en sus listas. Eso es absolutamente insoportable porque una televisión porque así no puede ser neutral y por eso los valencianos no la premian con audiencia. Además, la dirección dijo que iba a conseguir 100 de publicidad y terminó siendo 20 así que o nos mintieron o se ha hecho una mala gestión y no se merece seguir al frente ya que es lo que haría cualquier empresario valencianos. No podemos mantener una televisión que tiene más comisarios lingüísticos que trabajadores y cuenta con el doble de presupuesto que otras televisiones públicas regionales. Hay otras prioridades.

-¿Sería partidario de un recorte del presupuesto de À Punt?

-Sí, sin duda.

«Si gobiernan Albert Rivera y Cs habrá una nueva financiación autonómica»

-¿Por qué apuesta por suprimir la conselleria de Transparencia?

-Porque ya existe una Agencia Antifraude, el Síndic de Comptes, el Síndic de Greuges o la Fiscalía, entre otros. Sobra una conselleria que sólo existe para intentar lavar una imagen mientras que en la Diputación de Valencia PSPV y Compromís han seguido colocando afines. Yo espero que tanto Puig como Mónica Oltra paguen de su bolsillo los dos millones que nos han costado estos cargos investigados por la justicia porque estoy seguro de que si las formaciones asumen su responsabilidad patrimonial se encargarán de vigilar más a los miembros de su partido. En Divalterra se ha ignorado los informes de los secretarios y la intervención y se han pedido otros a terceros hasta que curiosamente les dan la razón. Parece que PSPV y Compromís han utilizado la Diputación al estilo Alfonso Rus.

-¿Han asumido PSPV y Compromís responsabilidades políticas por este caso?

-No. Ximo Puig mantuvo a Jorge Rodríguez como candidato y no le llegaron a expulsar. También estoy esperando a que Mónica Oltra se pronuncie porque sigue manteniendo a personas que favorecieron y se beneficiaron de estos enchufes.

-¿Qué cambiaría si Ciudadanos estuviera presente en el Consell?

-Para empezar habrían menos consellerias y luego se ajustaría el gasto para ahorrar 750 millones de euros que se dedicarán a política social y a bajar los impuestos. Y, lo más importante, sería que la educación de nuestros hijos y la televisión no la llevaría Compromís y los nacionalistas. Porque eso es lo que hizo el PSC en Cataluña y así hemos terminado.

-¿Si depende de Ciudadanos Compromís dejará de estar en el Consell?

-Absolutamente.

-¿Incluso si es necesario llegar a un pacto con los socialistas porque no suma un acuerdo a la andaluza?

-Yo no voy a llegar a un pacto con el PSC valenciano. No voy a hacer como el PP que pacta con los socialistas para tapar sus vergüenzas y ocultar la tesis de Pedro Sánchez a cambio de que Mariano Rajoy no vaya al Congreso. Eso lo han hecho delante de mí y yo no haría en la vida lo que hace el bipartidismo para tapar sus vergüenzas.

-¿Y le gusta que Manuel Valls plantee pactar con el PSC?

-Valls es un candidato independiente y Ciudadanos ha hecho un esfuerzo de generosidad enorme por cederle, apartarse y olvidarnos de nuestras siglas para que un candidato, que se parece a otros socialistas que han abandonado el PSOE, tenga nuestra respaldo. Nos parece una cuestión de emergencia para despedir a Ada Colau.

-¿Se ve de vicepresidente de Isabel Bonig?

-Yo veo a Bonig de vicepresidenta mía y es lo mejor para que los valencianos estén tranquilos. Es necesario recordar que Bonig formó parte del último Consell del PP y hay que tenerla muy vigilada.

Cantó asegura que eliminará gastos superfluos para invertir esos fondos en política social y rebajar impuestos

-¿No tiene miedo de que si se traslada un pacto a la andaluza se dependa de Vox?

-Yo pretendo llegar a un cambio a la andaluza en el que sólo se pacte con el PP.

-Pero es necesario en apoyo de Vox para sacar adelante iniciativas clave como los presupuestos.

-Yo todavía no conozco ni una sola política del Gobierno andaluz que no pueda defender con absoluto orgullo y que sea plenamente constitucionalista. Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo.

-¿Está quitando Vox votos a Ciudadanos?

-Yo entiendo el cabreo de muchos votantes de Vox, que primero fueron decepcionados con un PP que robó, gestionó mal nuestro dinero y manchó la imagen de la Comunitat y ahora se han decepcionado con un tripartito que dijo que iban a rescatar personas y no lo han hecho. Entiendo que como se lanzaron al populismo de un lado ahora se lancen al del otro. Yo espero convencerles en esta semana con mi oferta de un Gobierno con gente válida y con experiencia en el sector privado para que volvamos a sentirnos orgullosos.

-¿Cómo valora el trabajo de Ciudadanos en Les Corts?

-Ha sido bueno y quiero alimentarme de la experiencia de algunos aunque es verdad que muchos han optado bien por dedicarse al trabajo orgánico o por defender a su municipio. Sigo contando con gente como Merche Ventura o Tony Woodward y me aprovecharé de su experiencia.

«Entiendo el cabreo de los votantes de Vox pero espero convencerles»

«Si Puig sigue al frente del Consell el conflicto catalán llegará a la Comunitat»

-¿Qué ha pasado en determinados municipios como Alcoy o Gandía para que haya dimitido la dirección al no estar de acuerdo de los candidatos?

-No tengo ni idea. Estoy centrado en mi campaña y no tengo tiempo para esas cosas. Lo que sí puedo decir es que siempre hay tensiones en los procesos de elección de candidatos y es una lógica normal en todos los partidos. Pero en política estamos para sumar y llegar a acuerdos y poco a poco se irá haciendo.

Toni Cantó apuesta por Valencia y descarta Madrid Toni Cantó asegura que su objetivo es liderar el Consell pero, si no lo consigue, apuesta por continuar en Valencia. El candidato de Ciudadanos remarca que se ha mudado a la Comunitat «para quedarse» y descarta volver a Madrid. «He vuelto a casa y estoy absolutamente feliz porque me encanta levantarme en mi ciudad, hacer la compra en el mercado central y pasear las calles de mi infancia» subraya Cantó, que aprovecha para lanzar un dardo al PP y PSOE por haber creado un modelo que le impidió ejercer su profesión en su ciudad. =

-¿Tendremos una nueva financiación autonómica la próxima legislatura?

-Si gobierna Albert Rivera sí porque es el único que vota en contra del cuponazo vasco en el Congreso. Fomentará una reforma valiente y multilateral para que todas las comunidades tengan recursos suficientes para sufragar los servicios básicos.

-¿No es incoherente esta posición con que se haya llegado a un pacto con UPN y asumido el cupo navarro?

-No porque esa es una medida contemplada en la Constitución y no tenemos la mayoría suficiente para reformarla. Ahora, sí tenemos la posibilidad de que por primera vez se vaya a hacer público el cálculo para que lo conozcan las comunidades autónomas. Se hará público y nos aseguraremos que exista solidaridad. Algo que no va a ocurrir con el cupo vasco.

-¿El conflicto catalán puede extenderse a otras partes de España?

-Si sigue Puig al frente del Consell llegará a la Comunitat. Se ha entregado la conselleria de Educación al más talibán de Compromís y la televisión pública es ahora telecompromis. Eso marca el camino. Si seguimos así en cuatro años estaremos como en Baleares y en un poco más de tiempo como en Cataluña.