«El conflicto que se vive en Cataluña puede extenderse ala Comunitat» La candidata de Ciudadanos en un momento de la entrevista. / irene marsilla La cabeza de lista de la formación naranja quita importancia a las bajas de su partido y asegura que apuesta por un pacto similar al andaluz tanto para España como para la Comunitat JUAN SANCHIS VALENCIA. Lunes, 22 abril 2019, 01:11

María Muñoz es una novata en la política pero no tiene miedo de reconocerlo. Albert Rivera le propuso encabezar la lista de la provincia de Valencia y la economista no dudó ni un instante en aceptar porque asegura que le apetecía pasar a la práctica.

-¿Cómo encara Ciudadanos una campaña tan polarizada?

-Muy ilusionados y con muchas ganas porque salimos a ganar. Queremos llenar las urnas de papeletas naranjas. Está claro que ya no hay mayorías absolutas y vamos a conseguir aglutinar el mayor número de votos en el centro moderado y liberal.

-¿Qué le parece la experiencia en Andalucía?

-Yo creo que es muy positiva porque antes de 100 días de Gobierno ya se han llevado a cabo medidas que nosotros exigimos en nuestro pacto con el PP y que llevamos en el programa electoral. Bajada de impuestos, eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones o rebajar las listas de espera. Nuestro objetivo es ahora extrapolarlo al resto de comunidades y, por supuesto, aquí.

-¿No le preocupa que se esté dependiendo de Vox?

-Nosotros no tenemos miedo a nada porque salimos a ganar. Cuantos más votos del centro sumemos mejor para todos.

-¿No se plantea bajo ninguna circunstancia pactar con el PSOE?

-Con el PSOE del doctor Pedro Sánchez no se puede pactar y así lo ha dicho Albert Rivera y decidido por unanimidad la ejecutiva. Y en la Comunitat Toni Cantó ha puesto el mismo veto con el PSPV.

-¿Qué ha pasado en los últimos años para que Rivera pase de pactar un acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez a no querer ni sentarse a hablar?

-Estar en el centro sirve para ser bisagra en los momentos de bloqueo como ha pasado en las últimas elecciones. Ciudadanos sirve para apoyar la derecha y la izquierda pero todo ha cambiado con el golpe de Estado en Cataluña. De forma permisiva el PP nos llevó a esta situación y el PSOE ha estado pactando con los independentistas que quieren terminar con la unidad de nuestro país y eso Ciudadanos no lo tolera. Por ello, hemos vetado a los socialistas.

-Las principales caras de Ciudadanos en 2015 han terminado abandonando el partido. ¿Por qué?

-En todos los grupos humanos hay diversidad de opiniones que lleva al debate. No lo veo ni peor ni mejor que en otros sitios en los que entra y sale gente. Supongo que habrá desencantados con la ideología y las nuevas ideas de Ciudadanos pero lo importante es todo el talento que está llegando.

-¿Hay miedo a la irrupción de Vox les coma terreno? Algunas encuestas los sitúa a la par que Ciudadanos en la Comunitat.

-Las encuestas hay que cogerlas con alfileres. Nosotros barajamos los pronósticos reales que son las urnas y las votaciones de Andalucía y Cataluña. Habrá que esperarse al recuento de voto para tener una visión de lo que puede estar pasando. Yo puedo entender al votante de Vox porque está cabreado, cansado y disgustado con la clase política pero a esta personas hay que decirle que hay otra opción de centro.

-¿Cuáles son los principales retos valencianos para la próxima legislatura?

-La infrafinanciación es el principal. De una vez por todas hay que poner fecha y hora de reforma. Es un tema urgente, es una de nuestras prioridades y el mismo Albert Rivera se ha comprometido a abordarlo. También lucharemos por el Corredor Mediterráneo, que es una apuesta que consideramos fundamental.

-¿No es incoherente esta tesis con su cambio de postura respecto al cupo navarro?

-No porque no se ha pactado con Unión del Pueblo Navarro (UPN). Se ha hecho una coalición para ir juntos a las urnas. Además, tuvimos que ser generosos. Nosotros no estamos en contra del cupo porque si, estamos en contra de cómo se lleva a cabo ese reparto y ese otorgamiento de privilegios. No se puede hacer en un cuarto oscuro de forma bilateral a cambio unos privilegios.

-¿Cree que la Comunitat puede terminar como Cataluña?

-Por desgracia sí. El conflicto que se vive en Cataluña puede extenderse porque empieza a existir el mismo caldo de cultivo. Se está restringiendo la libertad educativa de nuestros hijos y fomentando el adoctrinamiento a través de libros de texto manipulados en los que se hace referencia a los 'països catalans'. Así se empezó en Cataluña. Además, tenemos al nacionalismo en la televisión.