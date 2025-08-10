Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva premia con 38.854 euros a cinco jugadores este sábado y el bote sube a 50 millones
La futura nave de MSC en la ZAL. Irene Marsilla

La ZAL, la zona logística que crece con la incógnita de la Ciudad de la Construcción

MSC avanza en la construcción de su nave y se han adjudicado tres parcelas mientras sigue sin definirse el proyecto anunciado por Sánchez

Isabel Domingo

Isabel Domingo

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:07

Junto a la Marina, la Zona de Actividad Logísticas (ZAL) es otro de los proyectos situado en las inmediaciones del puerto de Valencia que ... está en proceso de desarrollo tras décadas de paralización por el bloqueo vecinal, judicial y político a una infraestructura cuyas obras de urbanización finalizaron hace dos décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena
  2. 2 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4 Kempes: «Me haría ilusión volver, pero con esta gente no»
  5. 5

    La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»
  6. 6 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este sábado a 9 grados en plena canícula
  7. 7

    El hombre sin rostro que cultiva la inmovilidad en la Plaza de la Reina
  8. 8

    Los desagües auxiliares de las presas de Forata y Buseo estaban inoperativos el 29-O
  9. 9 Movistar Plus anuncia la llegada de un nuevo canal para todos los clientes de MiMovistar: cómo verlo totalmente gratis sin coste adicional
  10. 10 Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La ZAL, la zona logística que crece con la incógnita de la Ciudad de la Construcción

La ZAL, la zona logística que crece con la incógnita de la Ciudad de la Construcción