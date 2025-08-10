La ZAL, la zona logística que crece con la incógnita de la Ciudad de la Construcción

Junto a la Marina, la Zona de Actividad Logísticas (ZAL) es otro de los proyectos situado en las inmediaciones del puerto de Valencia que ... está en proceso de desarrollo tras décadas de paralización por el bloqueo vecinal, judicial y político a una infraestructura cuyas obras de urbanización finalizaron hace dos décadas.

Estos terrenos, dedicados a servicios y actividad logísticas –y que tras la dana se convirtieron en depósito para los coches retirados–, son también los elegidos por el Gobierno central para instalar la denominada Ciudad de la Industrialización de la Construcción, anunciada por el presidente Pedro Sánchez a finales de abril cuando presentó el PERTE de industrialización de la vivienda, que contará con una inversión pública de 1.300 millones en diez años.

La propuesta pasa por la cesión de los terrenos que son propiedad del SEPES a empresas de fabricación de viviendas modulares y centros de formación e investigación. En concreto, un espacio de 68.976 metros cuadrados repartido en dos parcelas, las etiquetadas como B4 y A4 y que están ubicadas en la zona oeste, en un área próxima a la depuradora de Pinedo, por lo que se trata del espacio más alejado al puerto.

Pocos más detalles se conocen de este proyecto. De hecho, el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, no obtuvo respuesta en la reunión de mediados de junio de Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI) y tampoco tiene más información la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, como ella misma lamentó el mes pasado tras el último consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) antes de las vacaciones. «No tenemos ninguna información, y tras preguntar, he comprobado que la presidenta de la Autoridad Portuaria tampoco», declaraba la alcaldesa entonces.

Así, casi cuatro meses después de aquel anuncio –que fue también presentado en Valencia por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez– apenas hay avances por parte de la Administración. No ocurre lo mismo con la parte privada de la ZAL, es decir, con las concesiones otorgadas por VPI. Por un lado, la naviera MSC avanza en los trabajos de construcción del almacén frigorífico que se levanta bajo el paraguas de su brazo logístico, Medlog (que el pasado diciembre abrió su primera sede en Valencia, en concreto, en Nazaret). La construcción se encuentra todavía en una fase inicial, por lo que se está levantando la estructura, construyendo el muro de hormigón y realizando las acometidas en el terreno.

Detrás, una inversión de 35,76 millones para una nave logística de 25.400 metros cuadrados. Y no es el único proyecto de MSC en la ZAL, pues también se hizo con la adjudicación otra parcela que lleva asociada una inversión de 19,86 millones para la construcción de una nave de 20.200 metros cuadrados.

Y están pendientes de inicio los proyectos de Maltransinter (que pertenece a Cosco), Transitalia y Promociones Nederval en las tres parcelas adjudicadas el pasado junio, que implicarán una inversión conjunta superior a los 38 millones.