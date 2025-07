Los números del puerto de Valencia para 2035: 45% del tráfico de contenedores y 80.000 empleos

Concentrar el 45% del tráfico nacional de contenedores llenos de exportación e importación (actualmente es el 80%), alcanzar los 80.000 empleos o incrementar la ... cuota de transporte de mercancías por ferrocarril hasta el 17% (8% en la actualidad). Son algunos de los objetivos que se ha marcado el puerto de Valencia para 2035 y que se han presentado este lunes dentro del plan estratégico de la Autoridad Portuaria de Valencia para esa fecha.

Un plan, articulado a través de 20 propuestas que tendrán que aterrizarse, en el que resultan clave para su desarrollo proyectos como la terminal norte de contenedores, la ZAL, Fuente de San Luis o las actuaciones previstas en Sagunto, que aspira a ser un hub de movilidad sostenible y transición energética, y Gandia, focalizado en la economía azul.

Así lo ha explicado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, en un acto celebrado en el Edificio del Reloj de Valencia en el que también ha hecho hincapié en la atracción de talento hacia el puerto, en la sostenibilidad y digitalización y en potenciar el vínculo de las ciudades con los tres puertos. El objetivo: «consolidar Valencia como puerto líder del Mediterráneo».

Así, para el año 2035 Valenciaport aspira a aglutinar en sus muelles hasta el 45% del tráfico de contenedores llenos de importación y de exportación del sistema portuario español; porcentaje para el que resultará clave el ferrocarril, modalidad de transporte que deberá gestionar casi uno de cada cinco contenedores import/export (el 17%) que entren o salgan de los puertos de Valencia y de Sagunto. No obstante, la carretera continuará siendo motor relevante; y, de hecho, aunque no aparece contemplado en el documento del plan, la APV no renuncia al acceso norte al puerto.

Se estima que en una década, las terminales de la APV generarán 80.000 empleos (actualmente la actividad portuaria propicia 50.000 puestos de trabajo) y habrá movilizado 40 millones de euros en una diversidad de proyectos de digitalización para situarlo en la vanguardia de los puertos globales. Se trata de las principales metas del plan en el horizonte 2035 que irán acompañadas de unos indicadores de gestión que garanticen la sostenibilidad económica, con disciplina financiera y control del gasto, para asegurar un crecimiento acorde con la demanda y necesidades que plantee el sector exterior español.