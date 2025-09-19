El rascacielos residencial más alto de Europa estará en la Comunitat: 230 metros con skybar, cine y piscinas climatizadas Estará disponible a partir del último cuatrimestre de 2028

La Comunitat Valenciana, concretamente la localidad de Benidorm, tendrá el edificio residencial más alto de Europa. TM Grupo Inmobiliario ha presentado oficialmente TM Tower, su ambicioso proyecto que cuenta con 230 metros de altura y 64 plantas.

Estará ubicado en la Playa de Poniente de Benidorm y contará con 260 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios, así como más de 10.000 m² de zonas comunes que «redefinen el concepto de vida en altura»: piscinas climatizadas, gimnasio, sala de cine, áreas deportivas y un skybar en la planta 63 con observatorio astronómico, desarrollado en colaboración con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias Jesús Carnicer (MUDIC).

Su construcción ha supuesto al holding una inversión de 140 millones de euros y la generación de miles de empleos directos e indirectos, con un impacto directo en arquitectos, ingenierías, proveedores y oficios. El proyecto confirma la fuerte apuesta de la compañía por Benidorm: «TM ha comprometido en Benidorm durante la última década una inversión de más de 400 millones de euros, transformando esta zona en un referente internacional y haciendo posible que miles de familias disfruten de una nueva vida frente al mar», señala Ángeles Serna, presidenta de TM Grupo Inmobiliario.

Cuándo estará disponible

Las obras de TM Tower ya han arrancado y la entrega de viviendas está prevista para el último cuatrimestre de 2028. En los primeros días tras su lanzamiento el 25 % de las viviendas ya están reservadas.

«Este hito forma parte del camino que hemos construido en la zona de Poniente durante la última década. Tras proyectos emblemáticos como Sunset Dreams, Sunset Waves, Sunset Cliffs, Sunset Sailors y Eagle Tower, hoy damos un paso más con TM Tower, que emerge como el broche de oro de este skyline y lo convierte en una referencia europea y mundial.», afirma Pablo Serna, consejero delegado de TM Grupo Inmobiliario.

Según explican, «el proyecto está inspirado en la forma orgánica de un coral marino, rindiendo homenaje al Mediterráneo y al ADN internacional de Benidorm. Desde el punto de vista técnico, TM Tower contará con una estructura de hormigón armado de alta rigidez, validada tras ensayos en túnel de viento en la Universidad Politécnica de Madrid, garantizando seguridad y confort».

Dispondrá siete ascensores ultrarrápidos, capaces de alcanzar los 6 metros por segundo, ofreciendo a los residentes una experiencia propia de las grandes metrópolis. Los precios de las viviendas parten de los 500.000 euros a 3,4 millones las más exclusivas.

TM Grupo, patrocinador del Valencia CF, presentó su rascacielos publicitándolo en la camiseta del club en el partido ante el FC Barcelona, que terminó con goleada por 6-0 del conjunto culé.

