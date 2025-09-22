Gonzalo Bernardos, economista: «En 2025, un perrito, un gatito y un periquito son capaces de enseñar una vivienda y venderla» El experto reflexiona sobre el mercado inmobiliario que existe en la actualidad

El precio de la vivienda no deja de subir y cada vez es más complicado poder comprar un inmueble. Sin embargo, sí que existen inversores dispuestos a pagar para posteriormente sacar un rendimiento económico. Por lo tanto, se genera un problema de oferta y demanda, ya que cada vez se construyen menos promociones nuevas pero el interés por ser propietario aumenta.

Sobre esta problemática se ha pronunciado el economista Gonzalo Bernardos en el pócast 'Monopoly inmobiliario': «Estamos en una tesitura compleja porque el mercado de alquiler se ha deshecho con la grandísima colaboración del gobierno. Hay un exceso de demanda bestial porque la oferta ni mucho menos está al nivel pretendido», asegura.

También ha lanzado un mensaje a los agentes inmobiliarios que no consiguen inmuebles: «Si usted no encuentra viviendas para comercializar, el problema no es del mercado sino el suyo. No está haciendo bien su trabajo».

Además, les ofrece un consejo: «Cuando ustedes repartan el importe variable, les aconsejo que el 90% sea al que capta y el 10% al que enseña la vivienda. Porque este rollo que les cuentan de que debo de ir yo a enseñar esa vivienda porque de esa manera relaciono...».

El experto asegura que actualmente es muy sencillo vender una casa: «Hoy en día, sobre todo en 2025, un perrito, un gatito y un periquito son capaces de enseñar la vivienda y venderla. Porque no se van a vender viviendas en 2025, las van a comprar. El negocio inmobiliario es captar viviendas».

Por último, augura una subida de precios: «La demanda está dispuesta a pagar mucho más de lo que cualquiera se imaginaba en un periodo precedente, en el 2019, 2021 o 2022. En el 2025 mucho más, esto va a ser un festival».

