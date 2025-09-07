Gonzalo Bernardos, tajante sobre la subida de precio en bares y restaurantes por el turismo: «Se han pasado» El economista reflexiona sobre el desplome del consumo de los extranjeros durante este verano en España en hostelería

Tamara Villena Valencia Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:35 Comenta Compartir

La magnitud del turismo en España está llevando a todo un cambio de paradigma en aspectos tan fundamentales como la vivienda, el precio de la cesta de la compra o incluso el ocio, en algo tan simple como tomarse una cerveza en el bar. La visita masiva de extranjeros, muchos de ellos desde países con un nivel de vida más elevado y sueldos superiores a la media española, ha hecho que inevitablemente aumenten los costes también en supermercados, restaurantes y locales de todo tipo en las ciudades más turísticas del país.

Son muchos los ciudadanos que han salido a la calle a protestar ante un turismo que ya satura y sobrepasa la capacidad de lugares de España como Barcelona o Canarias. El problema se agrava cuando, además, muchos de estos turistas vienen dispuestos a hacer un gasto mínimo durante su estancia.

Una tendencia que se deja notar en la caja de bares y restaurantes y que ha puesto a la hostelería en pie de guerra, ya que muchos han optado por la subida de precios como respuesta a una escasa demanda por mesa. El economista Gonzalo Bernardos ha querido pronunciarse sobre el tema en el programa 'Más vale tarde', donde ha explicado que en julio, «el número de personas extranjeras que vinieron a España aumentó en un 1,6% y el gasto que hicieron ha aumentado menos que el año anterior». Unos datos que para el especialista se deben a que bares, restaurantes y hoteles se han «pasado» en su precios.

A consecuencia, según Bernardos, muchos turistas han optado por acortar sus vacaciones y gastar menos durante su estancia, así «cada vez la temporada alta es menos alta«. »Mi impresión es que, este año, quien ha fallado realmente, son los propios españoles«, opina el experto, que advierte sobre un aumento todavía mayor de los precios: «La clase media nos va a abandonar, sean los propios españoles o los extranjeros», sentencia.

Bernardos reflexionaba que esta subida se ha producido especialmente después de la pandemia, y que ahora mismo los consumidores miran más el ahorro y prefieren consumir menos fuera de casa y comprar más en supermercados: «Debería hacerlos pensar», expone. El economista nos dejaba también un consejo para la próxima temporada: «Moderación en el incremento de los precios». El experto zanjaba su intervención de forma tajante: «El gran chollo que tiene España con el turismo, si nos pasamos volviéndonos muy caros, lo podemos perder o menguar significativamente», concluía.