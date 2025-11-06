Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón
Un grupo de turistas descarga sus maletas a la entrada de un céntrico edificio de Valencia EFE/Manuel Bruque

La demanda extranjera impulsa a la Comunitat a liderar las compraventas de vivienda por habitante

Más de una cuarta parte de las casas vendidas en la región tiene comprador foráneo con Alicante como provincia puntera del país, mientras Valencia se sitúa a la cabeza en subida de precios

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:14

La Comunitat Valenciana se consolida como uno de los grandes motores del mercado inmobiliario español. El último informe del Colegio de Registradores de la Propiedad ... revela que la región registró 27.578 compraventas de vivienda durante el tercer trimestre del año, un 3,9% más que el anterior y dos puntos por encima de la media nacional. Con una población de 5,4 millones de habitantes, este volumen sitúa a la CV como la autonomía con más transacciones por habitante del país impulsada por el peso de la compra extranjera, que ya representa uno de cada cuatro inmuebles vendidos.

