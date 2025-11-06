La demanda extranjera impulsa a la Comunitat a liderar las compraventas de vivienda por habitante

La Comunitat Valenciana se consolida como uno de los grandes motores del mercado inmobiliario español. El último informe del Colegio de Registradores de la Propiedad ... revela que la región registró 27.578 compraventas de vivienda durante el tercer trimestre del año, un 3,9% más que el anterior y dos puntos por encima de la media nacional. Con una población de 5,4 millones de habitantes, este volumen sitúa a la CV como la autonomía con más transacciones por habitante del país impulsada por el peso de la compra extranjera, que ya representa uno de cada cuatro inmuebles vendidos.

En términos absolutos, la Comunitat ocupa la tercera posición nacional en número de compraventas, sólo por detrás de Andalucía y Cataluña, y concentra el 15,6% del total de operaciones del país, cuyo conjunto registró hasta 174.384 compraventas, la segunda mejor cifra desde 2007, lo que da cuenta de un mercado nacional muy dinámico marcado por el encarecimiento de la vivienda y de la financiación.

Por provincias, Alicante se confirma como la locomotora autonómica con 13.261 operaciones, seguida de Valencia, con 10.491, y Castellón, con 3.826. Si bien, son precisamente las dos últimas las que marcan el pulso de crecimiento, con Valencia incrementando un 7,3% sus compraventas y Castellón un 8%, frente al modesto 0,3% de Alicante. En conjunto, las tres suman el mejor trimestre en casi dos años.

Un liderazgo cuya clave se encuentra en la fuerte demanda internacional pues, según los registradores, el 27% de las operaciones en la Comunitat Valenciana fueron realizadas por compradores extranjeros, más del doble de la media española (13,6%) y sólo por debajo de Baleares (29,5%). Todo un sismo con el epicentro distinguible en Alicante, que encabeza la clasificación provincial española con una cuota de nada menos que el 43,3% de compraventas foráneas, seguida de Málaga y Santa Cruz de Tenerife.

La costa valenciana se mantiene así como un imán para un público foráneo atraído por el clima, el coste de vida y la rentabilidad del alquiler vacacional. En cambio, Valencia capital y su área metropolitana protagonizan un crecimiento distinto, marcado por el auge de la demanda nacional, orientada tanto a la vivienda habitual como a la inversión patrimonial.

Valencia, capital del nuevo suelo y foco de la búsqueda inmobiliaria

Además, este dinamismo se refleja también en los precios, con un valor medio del metro cuadrado en la Comunitat Valenciana que ha alcanzado los 1.835 euros, un 3,5% más que el trimestre anterior y más de un punto por encima del 2,3% nacional, aunque sigue siendo competitivo en comparación con las grandes capitales marcando el noveno precio más alto del país.

Un repunte va en línea con los datos del último informe de Idealista, que sitúan a la provincia de Valencia como la que más se encareció en España en octubre, con una subida del 21,7% interanual en el precio de la vivienda usada. En el conjunto de la Comunitat, la revalorización fue del 17,1%, sólo por detrás de Madrid y Murcia, y considerablemente por encima del 15,7% nacional.

A este contexto se suma un remarcado auge en la búsqueda online de vivienda. Según un informe de GfK DAM, más de 1,4 millones de valencianos visitan cada mes portales inmobiliarios, un 12,3% más que hace un año, y hasta un 33% de la población internauta. Idealista, Fotocasa y Pisos.com lideran el ranking, y el fenómeno es especialmente intenso entre los milenials, que representan el 40% de los usuarios. Aunque Madrid y el País Vasco encabezan la intensidad de uso, la Comunitat se sitúa entre los territorios donde más crece el tráfico, reflejo de un mercado en plena efervescencia.

Mercado hipotecario estable, pero con mayor esfuerzo financiero

En paralelo, el mercado hipotecario mantiene la estabilidad en un tercer trimestre en el que se firmaron 14.839 hipotecas sobre vivienda en la Comunitat, apenas un 0,3% menos que el anterior, lo que sitúa a la región en la cuarta posición nacional sólo por detrás de Andalucía, Cataluña y Madrid. Además, el tipo de interés medio de los nuevos créditos fue del 3,12%, el segundo más elevado del país, aunque continúa moderándose tras seis trimestres consecutivos de descensos.

Por su parte, el endeudamiento medio por vivienda aumentó un 2,7%, hasta los 128.556 euros, casi 40.000 por debajo de la media española, mientras que la cuota mensual media asciende ya a 620 euros, lo que representa el 29,6% del salario medio valenciano. En España, el esfuerzo financiero es mayor (33,6%), pero la tendencia apunta a un deterioro progresivo de la accesibilidad también en la región.

Finalmente, el 70,8% de las compraventas se formalizó con financiación hipotecaria, un nivel muy similar al nacional, y el 62,5% de los nuevos créditos se firmaron a tipo fijo frente al 66% de la media española. En cuanto a la duración, los préstamos valencianos tienen un plazo medio de 24,8 años, ligeramente inferior al promedio estatal.

En conjunto, los datos dibujan una Comunitat Valenciana con más operaciones por habitante que ninguna otra región de España y un mercado que combina dos motores complementarios: la fortaleza de la demanda extranjera y la revalorización de Valencia como ciudad residencial y de inversión.