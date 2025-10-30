Un municipio de 27.616 habitantes se sitúa como el más caro de la Comunitat para comprar vivienda, con pisos a 3.935 €/m² Hasta 14 localidades del ranking nacional han incrementado su precio más de un 50% en apenas 4 años

Al menos 14 de los municipios más caros para comprar una vivienda en España han visto cómo en apenas cuatro años, desde 2021, el precio de los inmuebles ha aumentado más de un 50%. Uno de ellos está en la Comunitat Valenciana y se ha consolidado como uno de los más exclusivos para adquirir una casa. Se trata de Calpe y ha visto como en los últimos años un piso medio de 90 m2 ha pasado de costar 208.000 euros a pagarse por él casi 355.000, un 69% más.

Calpe, una localidad turística de 27.616 habitantes, ubicada en la Costa Blanca alicantina, con el Peñón de Ifach como estandarte inconfundible, famoso por sus playas, por la Muralla Roja de Bofill o por las piscinas marinas talladas, encabeza el ranking de la Comunitat, superando a Benidorm y a Altea, donde las viviendas se han encarecido entre un 48 y un 53%, según el ranking elaborado por el portal inmobiliario pisos.com.

«El precio de la vivienda en España continúa su ascenso de manera sostenida», destaca Ferran Font, portavoz del portal «La falta de oferta y la escasez de nuevas construcciones dificultan la corrección de esta tendencia a corto plazo, especialmente en aquellas zonas donde la demanda permanece elevada y el suelo disponible es reducido», concluye.

Ampliar Panorámica de Calpe. T. Calvo

En Benidorm el precio medio supera los 3.590 euros/m2, mientras que en Altea se paga entorno a 3.565, lo que según el portal inmobiliario deja compraventa de viviendas de 90 m2 por encima de los 320.000 euros en ambas localidades.

Sin embargo, la Comunitat está aún muy alejada de las cantidades que se pagan en Baleares, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Canarias, que aglutinan los 25 municipios con los precios más elevados del país para adquirir una vivienda.

El archipiélago balear mantiene su hegemonía absoluta, acaparando más de la mitad del ranking, con 15 de las localidades más caras a nivel nacional. «Lo más destacable de esta evolución es el comportamiento dispar entre territorios. Mientras que Formentera se mantiene relativamente estable con un incremento contenido del 0,78% respecto a 2021, otras localidades como Santa Maria del Camí, Andratx o Marbella han experimentado subidas espectaculares del 80,69%, 79,49% o 78,05%, respectivamente», analiza Font. Por contra, solo Formentera, Sant Cugat del Vallès y Zarautz han experimentado variaciones por debajo del 20%.

El municipio más caro de cada CCAA

- Andalucía: Marbella 5.927 €/m²

- Aragón: Benasque 3.024 €/m²

- Asturias: Gijón 2.514 €/m²

- Baleares: Formentera 9.661 €/m²

- Canarias: Adeje 4.922 €/m²

- Cantabria: Castro Urdiales 2.421 €/m²

- Castilla y León: Real Sitio de San Ildefonso 2.437 €/m²

- Castilla-La Mancha: Azuqueca de Henares 1.754 €/m²

- Cataluña: Sitges 5.214 €/m²

- Comunidad Valenciana: Calp 3.935 €/m²

- Extremadura: Plasencia 1.149 €/m²

- Galicia: Sanxenxo 2.962 €/m²

- La Rioja: Lardero 1.937 €/m²

- Madrid: Pozuelo de Alarcón 4.348 €/m²

- Murcia: San Javier 2.497 €/m²

- Navarra: Barañáin 2.750 €/m²

- País Vasco: Zarautz 5.761 €/m²

Las 25 localidades más caras de España

Con datos correspondientes a septiembre de 2025, el ranking de las 25 localidades más caras queda configurado de la siguiente manera: Formentera: 9.661 €/m²

1. Formentera: 9.661 €/m²

2. Santa Eulària des Riu: 9.068 €/m²

3. Sant Josep de sa Talaia: 7.549 €/m²

4. Calvià: 7.526 €/m²

5. Ibiza-Eivissa: 7.286 €/m²

6. Sant Antoni de Portmany: 6.959 €/m²

7. Andratx: 6.904 €/m²

8. Marbella: 5.927 €/m²

9. Zarautz: 5.761 €/m²

10. Santanyí: 5.546 €/m²

11. Benahavís: 5.432 €/m²

12. Pollença: 5.218 €/m²

13. Sitges: 5.214 €/m²

14. Alcúdia: 5.070 €/m²

15. Santa Maria del Camí: 5.007 €/m²

16. Sóller: 4.994 €/m²

17. Adeje: 4.922 €/m²

18. Campos: 4.884 €/m²

19. Sant Lluís: 4.727 €/m²

20. Hondarribia: 4.699 €/m²

21. Begur: 4.697 €/m²

22. Bunyola: 4.685 €/m²

23. Sant Cugat del Vallès: 4.604 €/m²

24. El Port de la Selva: 4.509 €/m²

25. Castelldefels: 4.495 €/m²

Subidas por encima del 50% en 4 años

Todos los municipios han visto incrementado su precio en comparación al mismo mes del año 2021, pero lo más llamativo es la subida que han experimentado algunos, en especial en Baleares y Andalucía. De los 25 municipios más caros, un total de 14 lo han incrementado más de un 50%: - Santa Maria del Camí (80,69%)

- Andratx (79,49%)

- Marbella (78,05%)

- Santa Eulària des Riu (69,65%)

- Sóller (66,91%)

- Adeje (66,54%)

- Bunyola (65,76%)

- Sant Lluís (63,52%)

- Sant Antoni de Portmany (62,92%)

- Benahavís (61,50%)

- Alcúdia (61,26%)

- Begur (56,14%)

- Santanyí (56,12%)

- Calvià (55,86%).