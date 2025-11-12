Los 4.000 euros/m2 de diferencia entre vivir en la línea 1 o la nueva línea 10 de Metrovalencia

Basta con recorrer un día las distintas líneas del Metro para comprobar que el valor del suelo también viaja sobre raíles y que cada ... parada dibuja una Valencia distinta. Y es que, en apenas media hora de trayecto, los precios pueden caer más de 4.000 euros por metro cuadrado entre el corazón del Eixample y las afueras de la Ribera. Así lo refleja un análisis del portal inmobiliario Fotocasa, que sitúa las estaciones de Russafa y Quatre Carreres (L10) o Colón (L3, 5, 7, 9) como las más caras de la red, mientras que en Castelló, Alberic o Carlet (L1) el precio de la vivienda no llega ni al cuarto de ese valor.

Elaborado a partir del precio medio de la vivienda en un radio de 300 metros de cada parada, el estudio revela una brecha metropolitana abismal. En el extremo alto, Russafa, en la flamante línea 10, alcanza los 6.070 euros/m², seguida muy de cerca por Colón (5.496 €/m²) y Quatre Carreres (5.489). En el otro extremo, Castelló, última parada de la línea 1, apenas llega a los 675, seguida por Alberic (945) y Carlet (1.121).

«El mercado residencial de Valencia muestra una tendencia muy marcada: las zonas más centrales y consolidadas siguen concentrando la mayor presión de precios», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, que incide: «Russafa se ha convertido en uno de los enclaves más codiciados de la ciudad por su dinamismo, su oferta cultural y su excelente conexión, lo que explica que supere los 6.000 euros por metro cuadrado».

El mapa de precios dibuja un patrón claro en el que las zonas más caras coinciden con los barrios del centro y la fachada marítima, donde confluyen las líneas 3, 5, 7, 9 y 10. Estaciones como Xàtiva (4.816 €/m²), Alacant (4.764) o Bailén (4.538), todas ellas dentro del Eixample y Extramurs, se mantienen entre las más exclusivas.

Más hacia el este, la presión inmobiliaria se traslada a los barrios costeros. Paradas como Platja Malva-rosa (4.729) y La Marina (4.300) se han revalorizado de forma notable en los últimos años, impulsadas por su cercanía al mar y la renovación del entorno portuario. Incluso en áreas universitarias como Facultats (4.289), el metro cuadrado ya supera los 4.000 euros.

Por su parte, el corredor central de la red, desde Pont de Fusta (4.157) hasta Beniferri (3.983), mantiene precios de alta demanda gracias a su buena conexión y la presencia de servicios, oficinas y espacios verdes.

Los extremos del mapa: más metros, menos precio

A medida que el tren se aleja del centro, el valor del suelo baja de forma sostenida. En la línea 1, hacia el sur, las estaciones de L'Alcúdia (1.490 €/m²), Alginet (1.357) o Picassent (1.651) ilustran ese descenso. Lo mismo ocurre en el norte, donde localidades como Llíria (1.269) o Benaguasil (1.316) siguen siendo refugios para quienes buscan vivienda en propiedad a precios asequibles.

Finalmente, también en el entorno metropolitano más cercano, que comienza a ser el que más 'pelea' concentra por hacerse con un piso en alquiler, como adelantaba este martes LAS PROVINCIAS, el metro sigue marcando diferencias: Paterna (1.599), Rafelbunyol (1.609) o Burjassot-La Granja (1.682) mantienen valores moderados pese a su proximidad a la capital.

«El metro actúa como un eje vertebrador que permite optar por localizaciones más asequibles sin renunciar a la conexión con la ciudad», añade Matos. «La diferencia entre las estaciones más caras y las más baratas del metro de Valencia supera los 4.000 euros por metro cuadrado, lo que evidencia una estructura residencial muy desigual entre el centro y los municipios periféricos».