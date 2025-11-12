Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de la nueva línea 10 de Metrovalencia el día de su inauguración Iván Arlandis

Los 4.000 euros/m2 de diferencia entre vivir en la línea 1 o la nueva línea 10 de Metrovalencia

El precio medio de la vivienda junto a las estaciones de Russafa, Colón y Quatre Carreres supera los 5.000 euros por metro cuadrado, mientras que en Castelló, Alberic o Carlet no llega a los 1.200

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:16

Basta con recorrer un día las distintas líneas del Metro para comprobar que el valor del suelo también viaja sobre raíles y que cada ... parada dibuja una Valencia distinta. Y es que, en apenas media hora de trayecto, los precios pueden caer más de 4.000 euros por metro cuadrado entre el corazón del Eixample y las afueras de la Ribera. Así lo refleja un análisis del portal inmobiliario Fotocasa, que sitúa las estaciones de Russafa y Quatre Carreres (L10) o Colón (L3, 5, 7, 9) como las más caras de la red, mientras que en Castelló, Alberic o Carlet (L1) el precio de la vivienda no llega ni al cuarto de ese valor.

