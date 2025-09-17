Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Contenedores en una de las terminales del puerto de Valencia. Damián Torres

Un vínculo empresarial de 200 millones en el primer semestre entre la Comunitat e Israel

La región aumenta sus importaciones de químicos y abonos desde junio, pero reduce sus exportaciones en el último mes

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:13

Casi dos años han pasado desde que comenzase el conflicto armado entre Israel y Palestina. Un tiempo en el que las relaciones comerciales entre el ... estado judío con el exterior han fluctuado, a medida que se han intensificado los ataques a un lado y a otro de la franja de Gaza. La Comunitat no ha quedado exenta, ya que su relación comercial con el territorio hebreo ha crecido durante buena parte de este año, si se compara con el previo, aunque ahora parece empezar a frenarse debido al endurecimiento de los ataques hacia el pueblo palestino.

