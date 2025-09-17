Un vínculo empresarial de 200 millones en el primer semestre entre la Comunitat e Israel

Casi dos años han pasado desde que comenzase el conflicto armado entre Israel y Palestina. Un tiempo en el que las relaciones comerciales entre el ... estado judío con el exterior han fluctuado, a medida que se han intensificado los ataques a un lado y a otro de la franja de Gaza. La Comunitat no ha quedado exenta, ya que su relación comercial con el territorio hebreo ha crecido durante buena parte de este año, si se compara con el previo, aunque ahora parece empezar a frenarse debido al endurecimiento de los ataques hacia el pueblo palestino.

En el primer semestre, la Comunitat e Israel han cerrado acuerdos comerciales por un valor cercano a los 200 millones de euros, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio de estadísticas de comercio exterior de mercancías de España, entre las cifras de importaciones y exportaciones.

En el apartado de las importaciones, los últimos tres meses han presentado un crecimiento considerable respecto al mismo periodo del año previo. Sin embargo, los productos procedentes de Oriente Medio que llegan a la Comunitat tienen un peso todavía muy inferior a los que hacen el camino opuesto. En ese sentido, durante los primeros seis meses del curso la Comunitat ha importado productos por valor de 43,9 millones de euros.

Tradicionalmente, los productos que más se importan no solo desde Oriente Medio, sino más concretamente desde Israel son los químicos orgánicos e inorgánicos. De hecho, España es el cuarto país al que más químicos orgánicos vende el estado hebreo.

Sin embargo, desde Cámara Valencia también advertían de otros «mercados de oportunidad para la importación» como los abonos, los productos farmacéuticos, los dátiles o las piezas para maquinaria eléctrica.

La cadena de suministros de productos derivados de la industria petroquímica, que también ha estado históricamente vinculada a la región valenciana, es otra de las que «podría verse afectada, tanto por la logística como por el aumento de costes». Sin embargo, desde Cámara advierten que «la dependencia de los mercados de Oriente Medio es reducida en la mayor parte de los principales productos importados, dado que el aprovisionamiento está bastante diversificado».

El escenario es distinto a la hora de hablar de exportaciones, puesto que en ese apartado las cantidades se disparan hasta los 155,4 millones en los primeros seis meses de 2025.

A pesar de que la diferencia entre el número de empresas exportadoras e importadoras valencianas con Israel se ha reducido considerablemente desde la pandemia –según un informe de Cámara antes exportaban 1.233 compañías e importaban 482 y ahora lo hacen 1.059 y 636, respectivamente– Israel sigue siendo un estado que compra al exterior más de lo que vende.

No obstante, en junio, último mes registrado, las exportaciones de la Comunitat hacia Israel experimentaron un descenso del 12,5% respecto al mismo periodo del año previo.

Por sectores, la cerámica sigue siendo uno de los productos que más se exporta a Oriente Medio, y por tanto también a territorio israelí. La Cámara asegura que una tercera parte de las exportaciones a Oriente Medio son baldosas cerámicos. No obstante, desde el inicio del conflicto son otros, como los materiales de construcción, los alimentos o los productos químicos, los que están en auge. Si se tienen en cuenta las cifras de 2023 y 2023, los productos que experimentaron una mayor variación entre un año y otro fueron las manufacturas de hierro y acero, que crecieron un 313,9%, hasta superar los 7 millones; los productos de cereales (+88,5%) o las conservas de frutas y verdura (+75,1%).

Del IVI al FIB pasando por el puerto: las relaciones recientes más sonadas

Son muchos los vínculos entre ambos territorios más allá de las relaciones puramente comerciales de exportación e importación. A pesar de que la Comunitat no ha estado envuelta en la polémica surgida durante La Vuelta, ya que la carrera no pasaba por territorio valenciano, la región no ha estado exenta de polémica este verano debido a sus vínculos con el estado judío.

Han sido varios los festivales, entre los que se encuentra el FIB de Benicassim, que tenían detrás el apoyo del fondo de inversión israelí KKR. Sin embargo, esa es sólo una de las muchas relaciones comerciales que se han sucedido en los últimos años entre el estado israelí y la Comunitat.

Sin embargo, existe un largo historial de vínculos económicos entre los dos territorios.

La venta del IVI por 3.000 millones de euros fue una de las operaciones que dispararon la inversión internacional en la Comunitat en el año 2023, cuando el mismo fondo inversor que ahora ha provocado una oleada de cancelaciones en festivales adquirió la firma valenciana líder en el sector de la fertilidad.

La relación con Israel no sólo entiende de acuerdos empresariales, sino también de pactos vinculados con el tránsito y el transbordo de materiales con destino al estado hebreo.

En ese sentido, el puerto de Valencia se ha convertido en un lugar de escala para los navíos comerciales de la compañía israelí ZIM, que semanalmente atraca en alguna de las terminales valencianas antes de poner rumbo al océano Atlántico.