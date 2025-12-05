El vehículo chino pasa de amenaza a realidad en Feria Valencia Los años de garantía, los acabados, y sobre todo, los precios de marcas como Omoda, que duplica su espacio expositor, conquistan a los primeros visitantes a la Feria del Automóvil

Javier Gascó Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:33 | Actualizado 17:48h.

Un par de horas han sido suficientes para comprobar que las previsiones sobre llegada de marcas chinas al mercado previas al inicio de la Feria del Automóvil de Valencia pueden superarse con facilidad este fin de semana. La sensación de cierta desconfianza que generaban marcas como MG, BYD, Omoda o Jaecoo, en parte por puro desconocimiento, en las últimas ediciones del certamen ha desaparecido por completo y cada vez más clientes se sienten atraídos por sus acabados, su tecnología, y, especialmente por su precio.

La mayoría de visitantes que llegan hasta Feria Valencia lo hacen con una idea clara: «Buscamos un coche bueno, bonito y barato». Una definición que hoy en día encaja mejor con los vehículos de procedencia asiática.

Las sensaciones a pie de feria, al menos, son esas. «Nos ha gustado un MG», indica un matrimonio procedente de Montserrat. «Venimos a ver sobre todo Omoda, aunque también nos pasaremos por Volkswagen», comenta otra pareja. ¿Coincidencia o realidad? Podría ser la primera si no fuera porque Omoda, una de las firmas que más ha crecido en el último año, ha duplicado su espacio expositor consciente de que esta edición de la Feria del Automóvil puede ser todo un éxito.

Jose Planelles, gerente de Omoda Jaecoo Himasa, confirma que este año su marca «ha apostado fuerte» por Valencia. De los 600 metros cuadrados de expositor del pasado curso se ha pasado a los más de 1.300, en los que se agrupan los 45 vehículos que la compañía ha trasladado a Feria Valencia para el evento. «Tenemos un stock de más de 300 coches para entrega inmediata para que la gente se pueda ir de aquí y tenga el coche en casa antes de Navidad», explica el responsable, que confía en cerrar entre 150 y 200 operaciones durante los cuatro días de feria.

«A mí me siguen generando desconfianza todavía, pero lo suplen con los siete años de garantía», asegura un potencial comprador mientras negocia con uno de los comerciales de la compañía asiática.

Más allá del caso Omoda, que resulta llamativo por la cantidad de espacio ganado en cuestión de un año, compañías como BYD o MG, de la mano de los concesionarios de Marcos Automoción, también han ganado peso entre los visitantes de la feria en esta primera jornada. «MG fue una de las primeras en entrar y el año pasado tras la dana funcionó bien. Ahora ya son una realidad todas las marcas», comenta Nacho Juan, director de marketing y desarrollo de negocio de la compañía.

Aunque desde la organización de la feria aseguran que la diferencia de precio entre los vehículos fabricados en China y los del resto del mundo se ha reducido mucho en el último año, los expertos coinciden en que los coches chinos están mucho más equipados tecnológicamente.

Además, la apuesta china pasa por abarcar todo el mercado, desde el vehículo eléctrico hasta el de combustión. Sergio Torregrosa, presidente de la Feria del Automóvil, considera que en la parte de eléctricos las diferencias entre los vehículos chinos y los del resto del mundo está equilibrándose. En esa línea, José Planelles cree que no importa tanto la energía, sino el etiquetado: «La gente cada vez viene menos buscando menos gasolina y más etiqueta».

Sobre los nuevos modelos también ha hablado la consellera de Industria, Marián Cano, quien ha entrado a valorar el plan de ayudas para el vehículo eléctrico anunciado por Pedro Sánchez esta semana. La representante del Consell ha reclamado la simplificación de esas subvenciones, ya que eso supondría «un impulso» para la transición hacia el vehículo eléctrico.

Nuevos modelos

Más allá de los 4.000 vehículos que estarán a la venta en la Feria del Automóvil de Valencia, durante los cuatro próximos días también se celebrarán diversas presentaciones de nuevos modelos que saldrán de forma exclusiva al mercado en Valencia.

Algunas de estas novedades, incluso, se presentan en primicia para el mercado, como es el caso de el nuevo Ebro S900 PEHV, los Nissan Micra y Leaf eléctricos y la tercera generación del Qashqai, los renovados Seat Ibiza y Arona, el nuevo Toyota eléctrico C-HR + o las últimas propuestas de las marcas asiáticas más innovadoras.