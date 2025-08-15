Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves entrega su primer premio en dos localidades de la Comunitat y otros diez municipios
Un trabajador rellena el depósito de un vehículo en una gasolinera valenciana. Irene Marsilla

Los valencianos ahorrarían casi 500 euros al año si repostasen en las gasolineras más baratas

La diferencia entre el combustible más barato y más caro en la provincia se sitúa en los 0,40 céntimos por litro, por debajo de otras regiones como Granada, Barcelona o Murcia

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:14

En vísperas de uno de los fines de semana con mayor número de desplazamientos en coche del año, el precio de la gasolina vuelve ... a situarse en el foco del debate. A pesar de que la situación ha mejorado considerablemente con respecto a la época inmediatamente posterior a la pandemia, cuando el precio se disparó hasta alcanzar cotas nunca antes vistas, desde el último verano el litro de gasolina 95 en la Comunitat Valenciana ha incrementado su precio un 7,48% hasta situarse en los 1,57 euros de media.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  2. 2 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  3. 3 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  4. 4 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  5. 5 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas
  6. 6 Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
  7. 7 Arrestado por acuchillar en el muslo a un hombre en Llíria por una deuda de drogas
  8. 8 El Levante UD - Alavés se emite en abierto por televisión: a qué hora juega y dónde ver gratis
  9. 9 Un camionero da positivo en drogas tras un accidente en la V-30
  10. 10 La Seguridad Social denegará la pensión a los autónomos con 40 años cotizados que tengan deudas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los valencianos ahorrarían casi 500 euros al año si repostasen en las gasolineras más baratas

Los valencianos ahorrarían casi 500 euros al año si repostasen en las gasolineras más baratas