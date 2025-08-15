Los valencianos ahorrarían casi 500 euros al año si repostasen en las gasolineras más baratas

En vísperas de uno de los fines de semana con mayor número de desplazamientos en coche del año, el precio de la gasolina vuelve ... a situarse en el foco del debate. A pesar de que la situación ha mejorado considerablemente con respecto a la época inmediatamente posterior a la pandemia, cuando el precio se disparó hasta alcanzar cotas nunca antes vistas, desde el último verano el litro de gasolina 95 en la Comunitat Valenciana ha incrementado su precio un 7,48% hasta situarse en los 1,57 euros de media.

Sin embargo, según el informe presentado por Facua este miércoles, en cada región pueden existir importantes diferencias de precio si el depósito se llena en las estaciones más económicas o si, por el contrario, se opta por una gasolinera donde el precio del combustible se sitúa por encima de los 1,60 euros por litro.

Si se tienen en cuenta los precios de las gasolineras en la provincia de Valencia de este miércoles, la diferencia entre la estación más económica -una Plenergy, ubicada en la Pobla de Vallbona- y la más cara -una Repsol de Requena- es del 33,25%. Desde Facua, estiman que en caso de llenar un depósito de 50 litros dos veces al mes, los conductores valencianos podrían llegar a ahorrar 492 euros al año en caso de elegir las gasolineras más económicas de la provincia para hacerlo. Una buena elección teniendo en cuenta únicamente el aspecto económico puede suponer el ahorro de prácticamente un depósito al mes a lo largo de todo el año.

En el caso del diésel el ahorro sería algo menor, ya que podría alcanzar los 462 euros debido a que la diferencia de precio para este combustible es inferior a la de la gasolina 95 entre estaciones de una misma provincia.

A nivel nacional, elegir la estación de servicio más barata puede suponer un ahorro de hasta 948 euros al año en la provincia con mayores diferencias y de solo 24 euros en el territorio donde hay menos competencia.

A pesar de que el ahorro de casi 500 euros anuales puede parecer llamativo, la provincia de Valencia ni siquiera se sitúa entre las tres primeras a nivel nacional con mayores diferencias de precio. En el caso del diésel, la provincia con mayores diferencias de precios es Murcia, con hasta 0,79 céntimos por litro. Le siguen Lleida y Girona, con 0,76 céntimos, y Granada, con 0,65. En el otro extremo, los 0,02 céntimos de Ceuta y Melilla tanto en el diésel como en la gasolina 95.

Las mayores variaciones en los precios de la gasolina 95 están en Granada, con 0,62 céntimos, Barcelona, con 0,53, y Murcia, con 0,51. Las menores diferencias están en Ceuta y Melilla, con 0,02 céntimos, seguidas de Ourense, con 0,20 por litro.

Desde Facua aseguran que el mayor ahorro a la hora de llenar el depósito responde a la existencia de una mayor competencia en un territorio concreto, ya que los clientes «pueden seleccionar mejor» las estaciones en las que repostar. «Hay territorios en los que hay competencia de verdad debido a que existen muchos elementos que se tienen en cuenta como la acumulación de gasolineras», ha indicado el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez.