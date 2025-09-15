La valenciana JV Facility Services se encargará de la limpieza del Roig Arena

La empresa valenciana JV Facility Services será la encargada de dejar impoluto el Roig Arena después de cada evento. La compañía de higiene y limpieza ... ha implementado un sistema de digitalización en los procesos de limpieza diarios del Roig Arena para mantener las instalaciones perfectas y parametrizadas en todo momento.

La apuesta por la innovación ha sido clave para la elección de JV Facility Services, que ha implementado «protocolos avanzados de limpieza» y «tecnología de última generación» para el mantenimiento y la desinfección profunda de cada espacio del recinto. Según explican desde el propio Roig Arena, también se ha reforzado la formación del personal para asegurar la aplicación rigurosa de las medidas higiénico-sanitarias.

Jose Vicente Villaverde, CEO y fundador de Grupo JV Facility Services, resalta que para la compañía el acuerdo «representa un orgullo y un reto histórico que marcará un antes y un después», ya que «no solo reafirma nuestra capacidad para afrontar proyectos de gran envergadura, sino que también refuerza nuestra vocación de excelencia y servicio».

JV Facility Services es una empresa valenciana con más de 20 años de experiencia, especializada en ofrecer soluciones integrales de limpieza, mantenimiento e higiene adaptadas a cada cliente. Fundada por Pepe Villaverde y su actual CEO, Jose Vicente Villaverde, esta compañía familiar destaca por la excelencia y cercanía de sus servicios, confiando a día de hoy más de 500 empresas a nivel nacional, entre las que se encuentran fundación accem, Grupo Saona, Marina de Empresa, restaurantes Voltereta, Levante UD, Anecoop, Fritoper o Wayco, entre otros.

«Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con la excelencia operativa y con ofrecer a nuestros usuarios un entorno agradable. Contar con JV Facility Services en este proyecto es garantía de eficacia», destaca Víctor Sendra, director general del Roig Arena.

Actualmente el equipo de JV Facility Services se compone por más por más de 450 profesionales altamente cualificados, que aportan experiencia, dedicación y una atención al detalle que marca la diferencia. Su apuesta por la formación continua, la innovación y el uso de tecnologías sostenibles para garantizar siempre el más alto nivel de calidad en cada proyecto que emprendemos es constante.