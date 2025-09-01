Los turistas internacional gastan más que nunca en la Comunitat

La Comunitat cerró julio con nuevo récord turístico. Hasta la región llegaron 1.494.369 turistas procedentes del extranjero que realizaron un desembolso de ... 2.225 millones, lo que supone un incremento del 1,37% en cifra de visitantes y del 8,3% en gasto total. Ambas cifras son las mejores registradas en un mes de julio de toda la serie histórica y refrendan el crecimiento de la Comunitat como destino turístico para el viajero internacional.

El verano llega a su recta final y los datos empiezan a corroborar las sensaciones que hasta ahora había tenido el sector: la campaña estival ha sido prácticamente inmejorable en lo referido a llegada de visitantes hasta la Comunitat. Así lo reflejan los datos publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que muestran que en el séptimo mes del año llegaron hasta la región 20.000 visitantes internacionales más que en el mismo periodo del año previo.

En cuanto a las comunidades autónomas, Islas Baleares fue el destino principal de los turistas internacionales en julio, con 2.566.441 visitantes en este mes y un crecimiento interanual del 1%.Por su parte, Cataluña recibió un total de 2.352.229 visitantes (-1,2%); Andalucía, 1.540.778 (+5,5%); Canarias, 1.231.090 (+6%); y Comunidad de Madrid, 719.196 (-3,1%). La Comunitat fue la cuarta autonomía que más visitantes extranjeros recibió en un mes en el que el aeropuerto de Manises también dejó cifras de récord.

El incremento y la tendencia positiva de los últimos meses permitieron superar la cifra de los 7 millones de turistas extranjeros incluso antes de llegar a agosto. En los dos últimos años la Comunitat ha pasado de registrar 5,7 millones de llegadas en julio a superar la barrera de los 7 millones. El aumento ha venido acompañado de un incremento en el gasto, que ha pasado de los 1.717 millones de hace un par de años a los 2.225 que se alcanzaron este julio.

Y es que a pesar de la subida de precios generalizada, los turistas internacionales que llegan hasta la región no escatiman a la hora de gastar. En concreto, el gasto por turista ha crecido más de un 6% con respecto al año pasado hasta situarse en los 1.489 euros. A pesar del encarecimiento generalizado de los precios, que amenazaba con dejar una campaña veraniega más floja que en ocasiones anteriores, el comportamiento de los viajeros internacionales fue mejor para los intereses valencianos no sólo en gasto medio, sino también en duración de sus viajes, puesto que las vacaciones de turistas extranjeros en la Comunitat ya superan los 10 días de duración. De modo que el gasto diario de los visitantes internacionales fue de 148 euros, un 6,18% más que el mismo mes del año anterior.

En el acumulado anual, los turistas que han llegado hasta la región han gastado 9.028 millones de euros, lo que supone un 6,74% más que lo acumulado hasta julio del 2024. Sin embargo, el aumento es mucho mayor si la comparación se realiza a dos años vista. En el séptimo mes de 2023, el gasto acumulado por parte del turismo internacional era de 6.750 millones. Es decir, en apena dos veranos el desembolso del turista internacional ha crecido por encima del 30%.

A nivel nacional, el gasto total de los turistas internacionales hasta julio ascendió a 76.074 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,2% respecto al mismo periodo de 2024. En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España en estos siete primeros meses de 2025, la cifra supera los 55,5 millones, con un crecimiento del 4,1% en relación al mismo periodo del año anterior.