Excursión de turistas en el centro de Valencia. JL Bort

Los turistas internacional gastan más que nunca en la Comunitat

El desembolso de los viajeros extranjeros crece más de un 30% en los dos últimos años y deja el mejor julio de la historia en la región

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:28

La Comunitat cerró julio con nuevo récord turístico. Hasta la región llegaron 1.494.369 turistas procedentes del extranjero que realizaron un desembolso de ... 2.225 millones, lo que supone un incremento del 1,37% en cifra de visitantes y del 8,3% en gasto total. Ambas cifras son las mejores registradas en un mes de julio de toda la serie histórica y refrendan el crecimiento de la Comunitat como destino turístico para el viajero internacional.

