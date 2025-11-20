Decathlon busca trabajadores para su campaña de Navidad 2025 La marca deportiva francesa ofrece 400 puestos de empleo para sus tiendas y centros de distribución de toda España

La temporada navideña suele generar muchos puestos de empleo. Tanto en la hostelería como en los grandes almacenes, el trabajo se multiplica y se necesita personal. Durante el mes de noviembre se comienzan a abrir los castings para buscar trabajadores. Decathlon, deportiva multiespecialista, ha abierto el proceso de selección para buscar 400 trabajadores para reforzar su plantilla de cara a la campaña de Navidad, según informa en un comunicado.

En concreto, la compañía ha indicado que busca vendedores, responsables de sección, operarios y responsables de logística para sus tiendas y centros de distribución en España. Así, para los perfiles de responsable de sección y de responsable de logística, se requieren habilidades de liderazgo y capacidad para la toma de decisiones.

Además, Decathlon ha recordado que promueve la formación y la promoción interna, fomentando que cada trabajador amplíe sus conocimientos, potencie sus habilidades y construya su propio camino dentro de la empresa.

De esta forma, los interesados en alguno de los 400 empleos que ofertan para la campaña navideña podrán acceder a las diferentes ofertas y vacantes en el portal de empleo de la compañía.

«La campaña de Navidad es uno de los momentos más importantes para muchos de los deportistas que nos visitan, y nuestra prioridad es garantizar que tengan una muy buena experiencia. Por ello, buscamos apasionados del deporte que quieran compartir ese entusiasmo», ha asegurado Carlos Aponte, Recruitment & Employer Branding Leader de Decathlon España.

