El BOE convoca nuevas oposiciones con miles de plazas para ser funcionario de carrera

Mar Georga Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:55 Comenta Compartir

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado, antes del cierre de noviembre, 191 nuevas convocatorias, con un total de 1.349 plazas. Son para trabajar como funcionario de carrera o personal laboral fijo en las administraciones estatales, autonómicas y locales.

Para acceder a estas vacantes, los usuarios deberán entrar en la web de la Administración del Gobierno de España (Ministerio de Hacienda): administracion.gob.es, y filtrar por «Plazo Abierto». Una gran parte de las convocatorias corresponden al Ministerio de Defensa, destinadas a todo tipo de profesionales (peones, investigadores, almacén...).

Lista de convocatorias publicadas por el BOE

- 254 auxiliares administrativos en el Servicio Aragonés de Salud. Requisito tener el Graduado en Educación Secundaria, Formación Profesional de primer Grado o certificado equivalente. Plazo abierto hasta el 17 de diciembre de 2025. Las bases pueden consultarse a través del Boletín Oficial de Aragón (BOA), en su resolución del 17 de noviembre.

- 103 médicos de familia de Atención Primaria, en el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IBSALUT). Requisito tener terminado el Grado Universitario o la licenciatura en Medicina más el título de la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. Plazo abierto hasta el 16 de diciembre de 2025.

- 50 técnicos superiores de instituciones penitenciarias, en el Ministerio del Interior. Requisito tener la licenciatura o grado en Derecho, si optan a las plazas de jurista, o el Grado Universitario (licenciatura) en Psicología si optan a las de psicólogos. Plazo abierto hasta el 15 de diciembre. Las bases pueden consultarse a través de la web del Ministerio del Interior o a través del BOE, en su resolución del 7 de noviembre.

- Variedad de puestos en el Ministerio de Defensa. Entre los puestos ofertados, se encuentran odontólogo (4 plazas), titulado especialista en Ciencias de la salud (47 plazas), informáticos (3 plazas) y enfermeros (6 plazas). Las bases pueden consultarse a través de la Oferta de Empleo Público (OEP) que el mismo Ministerio de Defensa tiene en su web o a través de página de la Administración del Estado.