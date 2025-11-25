Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antonio Rodríguez, durante la presentación de resultados de Consum. Irene Marsilla

Consum comienza su desembarco logístico en el centro de la península

La cooperativa inicia las obras de su primer centro de almacenamiento y distribución fuera del arco mediterráneo

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:18

La apuesta de Consum por expandir su marca más allá del arco mediterráneo se confirma con el inicio de la construcción de su nuevo ... hub logístico en la provincia de Toledo, que servirá para abastecer a las 87 tiendas con las que la cooperativa cuenta en Castilla-La Mancha y que abre las puerta a seguir creciendo hacia la zona centro de la península.

