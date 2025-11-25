Consum comienza su desembarco logístico en el centro de la península

La apuesta de Consum por expandir su marca más allá del arco mediterráneo se confirma con el inicio de la construcción de su nuevo ... hub logístico en la provincia de Toledo, que servirá para abastecer a las 87 tiendas con las que la cooperativa cuenta en Castilla-La Mancha y que abre las puerta a seguir creciendo hacia la zona centro de la península.

Hace menos de un año que la cooperativa valenciana adquirió una parcela de 150.000 metros cuadrados en el parque tecnológico de Noblejas para levantar la que será su séptima plataforma logística, y la primera lejos del área mediterránea.

La propia compañía informó de la adquisición del terreno, que compró a Dunas Capital Real Estate, así como del procedimiento de construcción de la nueva planta logística, que iba a producirse en varias fases «según las necesidades logísticas y de expansión de la cooperativa en esta zona». Ahora, la cooperativa ya ha puesto en marcha la maquinaria con el objetivo de tener listo su nuevo centro de almacenamiento y distribución en Castilla-La Mancha a mediados de 2026.

La nueva plataforma contará con una central de frescos con cámara de almacenamiento de frío negativo y positivo, así como con áreas de seco para todo tipo de productos. Asimismo, la instalación logística también dispondrá de un silo automatizado de 40 metros de altura y se completará con un módulo de oficinas y edificios auxiliares.

Según explicaba la propia cooperativa en el comunicado de adquisición de la parcela donde se ubicará su nueva nave logística, la apuesta por Castilla-La Mancha coincide con la apertura de nuevas tiendas en la región.

Pero no solo eso. A pesar de que el director general de Consum, Antonio Rodríguez, ya avisó de que la llegada a Noblejas, un municipio ubicado a apenas hora y media de Madrid, no respondía a una estrategia para llegar a la capital sí que reconoció en la presentación de los resultados anuales que se estudiarían las posibilidades que surgieran, sobre todo en los municipios del sur de la Comunidad de Madrid, los más próximos al nuevo hub.

De tal forma, la plataforma de Noblejas podría ser el primer paso de la compañía valenciana para dar el salto definitivo a la capital, donde no cuenta con ninguna tienda hasta el momento.

Las obras de la nueva plataforma castellanomanchega coincidirán por tanto, si se cumplen las previsiones anunciadas por el máximo representante de la cooperativa, con las de la nave logística que la firma pretende construir en Aldaia a partir del próximo año, y cuyas obras se retrasaron por culpa de la dana.

Asimismo, los planes de Consum para los próximos años también pasan por poner en marcha la tercera nave logística prevista, la que se ubicará en Antequera y dará empleo a medio millar de personas. Los planes iniciales situaban el inicio de las obras en el segundo semestre de 2027, aunque Rodríguez aseguró que todo dependería de la expansión de la marca por la región andaluza.