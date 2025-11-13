Antonio Rodríguez Lázaro, director general de Consum: «Hemos incorporado a más de 650 trabajadores este año»

María José Carchano Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025 | Actualizado 13/11/2025 00:27h. Compartir

Con motivo del 50 aniversario de Consum, el director general de la cooperativa valenciana, Antonio Rodríguez Lázaro, ha ofrecido una entrevista en la que ha hablado de los valores que rigen la compañía: «Siempre hemos puesto a las personas en el centro», recalca, y habla de cómo celebrarán esta fecha tan especial, haciendo partícipes a los clientes.

Rodríguez Lázaro habla además de retos en los que están inmersos, como la sostenibilidad no sólo ambiental, también económica o social, y adelanta las excelentes cifras que han convertido a Consum, a pesar de que no se encuentra en todas las autonomías, en el sexto supermercado de España y uno de los que registran un mayor crecimiento. «Hemos incorporado este año a 653 trabajadores y ya somos casi 22.000», asegura.

