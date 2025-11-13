Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Bonoloto de hoy deja más de 158.324 euros entre cuatro jugadores y deja un premio en un municipio de solo 4000 vecinos
Antonio Rodríguez Lázaro, director general de Consum: «Hemos incorporado a más de 650 trabajadores este año»
CONSUM

Antonio Rodríguez Lázaro, director general de Consum: «Hemos incorporado a más de 650 trabajadores este año»

Consum cumple 50 años con un crecimiento espectacular que le ha convertido en el sexto supermercado en España

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025

Con motivo del 50 aniversario de Consum, el director general de la cooperativa valenciana, Antonio Rodríguez Lázaro, ha ofrecido una entrevista en la que ha hablado de los valores que rigen la compañía: «Siempre hemos puesto a las personas en el centro», recalca, y habla de cómo celebrarán esta fecha tan especial, haciendo partícipes a los clientes.

Rodríguez Lázaro habla además de retos en los que están inmersos, como la sostenibilidad no sólo ambiental, también económica o social, y adelanta las excelentes cifras que han convertido a Consum, a pesar de que no se encuentra en todas las autonomías, en el sexto supermercado de España y uno de los que registran un mayor crecimiento. «Hemos incorporado este año a 653 trabajadores y ya somos casi 22.000», asegura.

