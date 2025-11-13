Consum celebra su medio siglo de vida con 80.000 trozos de tarta gratis para sus clientes La cooperativa culmina su jornada de celebración con un evento simultáneo en más de 500 tiendas

Javier Gascó Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025

Consum ha celebrado este jueves su medio siglo de vida con una de las celebraciones más multitudinarias que se recuerdan. La cooperativa ha hecho partícipe de su 50 aniversario no solo a sus directivos y trabajadores, sino también a buena parte de su clientela. En concreto a los 80.000 afortunados que esta tarde se han llevado un trozo de tarta gratis de alguna de las más de 500 tiendas en las que Consum ha detenido la actividad a eso de las 19:30 horas con el único propósito de celebrar.

La jornada festiva en la cooperativa valenciana ha sido intensa. Por la mañana ha sido el turno de los trabajadores, que han conmemorado el 50 aniversario de la firma en las sedes y plataformas logísticas, cubriendo los tres turnos. Por la tarde, la fiesta se ha trasladado a los establecimientos de la red comercial de la cadena.

La iniciativa forma parte del conjunto de acciones conmemorativas que Consum está desarrollando a lo largo del año para celebrar sus cinco décadas de historia. Desde la apertura de su primera tienda en Alaquàs en 1975, la Cooperativa se ha consolidado como la mayor de España.

La tarta, símbolo universal de celebración, ha servido como hilo conductor de este aniversario, representando la voluntad de Consum de compartir este cumpleaños con quienes forman parte de su historia: trabajadores, clientes, proveedores, franquiciados Charter, entidades sociales y medios de comunicación. A lo largo del año, esta «gran tarta» ha ido tomando forma a través de diferentes eventos y acciones que han puesto en valor la dimensión humana y participativa de la cooperativa.

La propuesta elegida para la celebración del 50 aniversario hace recordar la que la cooperativa ya llevó a cabo hace una década, cuando protagonizó una acción inédita, con 'El Día de las Personas', una pausa simultánea de 10 minutos en más de 400 puntos de venta y plataformas logísticas, en la que participaron más de 61.000 personas entre trabajadores y clientes.

